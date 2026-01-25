跑鞋推薦2026｜2月最新運動裝備　Nike越野跑鞋Ultrafly 2上架

2026年2月最新跑鞋及運動裝備，矢志收復運動裝備失地的Nike，ACG系列將於1月底、2月頭開售，包括ACG Ultrafly越野跑鞋及Lava Loft羽絨外套。

本文將隨各大品牌公布，持續更新2026年2月上架的跑鞋及運動裝備。



跑鞋推薦2026｜Nike ACG Ultrafly 2

頂級碳板越野跑鞋

Nike在現任CEO Elliott Hill上任後，矢志收復運動裝備失地，ACG是其中一個強推的系列。新一代的越野跑鞋ACG Ultrafly，品牌表示這個型號歷經了13輪測試，累計超過4.8萬公里，能在崎嶇環境下保持靈活度。

ACG Ultrafly的ZoomX中底採用品牌中最軟及反應最快的泡綿，能量回彈與緩震並存。外露中底的設計，使跑鞋能夠隨地形自由伸展。FlyPlate碳纖維板經過調整，脊椎式分區結構能夠應對樹根、岩石和複雜地形。升級後的鞋面和越野跑專屬鞋楦，更寬敞的鞋頭空間、內部支撐帶及一體式鞋舌設計，有助提升跑動時的穩定度。

Nike ACG Ultrafly 2發售日期：2026年1月29日

跑鞋推薦2026｜Nike ACG Ultrafly 2。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜Nike ACG Lava Loft

僅10安士重的羽絨外套

ACG系列除了Ultrafly 2，同時推出Lava Loft羽絨外套。外套採用ExpeDRY™ Gold可持續超輕羽絨保溫層與Nike AeroLoft通風系統，設計團隊藉助Nike運動研究實驗室的Atlas體表熱區繪製系統，從細胞層級分析越野跑者在不同身體部位對禦寒與排濕的需求，反覆調整Nike AeroLoft通風孔的位置與尺寸，平衡透氣與保暖功能。外層材質融合Nike Dri-FIT吸濕速乾科技、Repel四向彈力布料、Ultra UV防曬機能與DWR防潑水性能的再生隔層材質。整件外套（男款M碼）重量僅約10安士，可收進自身口袋，摺疊後僅掌心大小。

ACG Lava Loft 外套發售日期：2026年2月6日

跑鞋推薦2026｜Nike ACG Lava Loft羽絨外套。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜Nike ACG Lava Loft羽絨外套。（公關提供）

跑鞋推薦2026｜HOKA Cielo X1 3.0

黃尹雋渣馬本地冠軍賽鞋

HOKA旗下最頂級競速賽鞋Cielo X1 3.0將於1月30日正式上架，香港跑手黃尹雋早前已穿著這對跑鞋的原型出戰渣打馬拉松，以2小時26分47秒奪得男子組本地冠軍。

Cielo X1 3.0以雙層PEBA泡綿配合碳纖維板製造中底，提供高度回彈。鞋面採用高科技Leno編織布料，加上不對稱鞋帶系統，兼具透氣度和包覆力。

HOKA Cielo X1 3.0發售日期：1月30日

跑鞋推薦2026｜HOKA Cielo X1 3.0。（網上圖片）