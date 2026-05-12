跑鞋推薦｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3實測　為破風而生的碳板跑鞋

作為兼戰越野跑和路跑的跑者，鞋櫃裏必定不會缺少SALOMON越野跑鞋，但說到路跑鞋，今次穿上S/LAB PHANTASM 3在青山公路和跑步機訓練，絕對是一次嶄新體驗。

S/LAB PHANTASM 3是SALOMON與Swiss Side合作研發的最新跑鞋，雙方將跑鞋科技帶到空氣動力學領域，專家在測試超過80個樣本後選出最終原型（Prototype），並在風洞反覆測試，終研發出這雙流線型的「破風跑鞋」。

分別於跑步機及青公測試S/LAB PHANTASM 3，在「五分半」跑到「三分尾」的路程上，感受到品牌能夠將競賽越野跑鞋的優點充分展現於這雙高階碳板鞋上，對SALOMON而言，無疑是發展路跑鞋十周年的一個新里程。

攝影：黃寶瑩

【編按：記者訪問整理資料後，以第一身撰寫跑者試後感】



SALOMON一直是我的跑鞋清單的成員之一，但只限於越野跑鞋，例如ULTRA GLIDE 3、S/LAB PULSAR 4，跑鞋的保護性能和靈活度都很稱職。今次第一次穿上SALOMON路跑鞋，S/LAB PHANTASM 3是品牌今季的主打，碰巧今年是SALOMON第一對路跑鞋SONIC PRO面世的十周年，發展到今天有S/LAB PHANTASM 3誕生，十年來走過的路也着實不易。

跑鞋推薦2026｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3。（黃寶瑩攝）

跑鞋推薦｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3

減低風阻性能 相等加快18秒

試鞋前做了一點功課，知道S/LAB PHANTASM 3是SALOMON與瑞士公司Swiss Side合作研發的新品。Swiss Side是一間專門研究單車運動空氣動力學的工程公司，風洞測試技術及數據分析應用屬頂尖級數。SALOMON與Swiss Side先在一個2x2米的風洞，將超過80個3D打印的跑鞋樣本反覆測試，從而得出S/LAB PHANTASM 3的原型（Prototype）；再將原型於更大型的風洞以時速20公里的逆風測試跑步效能，得出S/LAB PHANTASM 3比上一代的S/LAB PHANTASM 2減低風阻16%至28%，官方公布相關數據等如以2小時06分的馬拉松計算，跑鞋可幫助成績加快18秒。

跑鞋推薦2026｜S/LAB PHANTASM 3是SALOMON與Swiss Side合作研發的頂級碳板鞋，以減低風阻提升跑步速度。（黃寶瑩攝）

跑鞋推薦｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3

全新流線型鞋套設計

今次開箱S/LAB PHANTASM 3，第一個印象是SALOMON S/LAB的傳統橙紅色襯白色非常醒目。對比上一代的S/LAB PHANTASM 2，今代改頭換面，鞋面以「cache-coeur」方式設計了鞋套，鞋套由內側沿腳面延伸包裹足踝，物料極具彈性，感覺像SALOMON越野跑背心口袋那種布。驟眼看以為跑鞋沒有鞋帶，其實綁鞋帶位置藏在「鞋套」下面，整個鞋面只有鞋舌和後跟位置有薄薄的海綿防止刮腳。

跑鞋拿起手非常輕巧，官方公布重量為7安士（約198.4克，以男裝US 9計算），我穿的是男裝US10.5，重量為199.1克。

SALOMON S/LAB PHANTASM 3

重量：7安士（男裝US 9）

前後掌落差：6毫米（後跟39.5毫米/前掌33.5毫米）



跑鞋推薦2026｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3以「cache-coeur」方式設計鞋套，加強流線設計，破風之餘，包覆力亦強。（黃寶瑩攝）

跑鞋推薦｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3

鞋面：超強包覆力 跑動自如流暢

部份外國Youtuber實測S/LAB PHANTASM 3後，認為鞋面設計不便利穿著，穿著後亦難以整理鞋套和鞋舌。我最初見到鞋套極其透薄，擔心扯爛，但布料其實彈性極強，十分受力，穿著時只要將鞋套撐開，將腳掌穿進鞋籠便可。穿著後要用力掀起鞋套才能綁鞋帶，實是要點技巧，但由於鞋套本身已包實腳面，鞋帶沒可能鬆脫，所以隨心綁都沒問題，毋須像穿其他碳板競賽鞋那樣仔細調校。

跑鞋推薦2026｜穿著SALOMON S/LAB PHANTASM 3，需要先撐開鞋套，綁鞋帶時亦要掀開鞋套物料。（黃寶瑩攝）

穿上S/LAB PHANTASM 3的第一個感覺是包腳，但未至驚艷，直至在跑步機上測試，開始感受到鞋面的包覆力，頭兩公里甚至覺得有點緊。兩公里之後，鞋面工程網布漸漸適應我的腳形，腳掌完全沒有多餘擺動，但不是最初那種緊緊的感覺，而是剛剛好捉實腳掌。我建議跑友要為S/LAB PHANTASM 3的鞋面開鞋。

第二次穿著是一課荃灣海濱至青龍頭的Progression Run，S/LAB PHANTASM 3的包覆力帶來驚喜，完全展現高階跑鞋的應有實力。青公沿途有平路、上落斜和彎位，路面亦偶有不平滑，我由輕鬆跑的5分半步速加到尾段大約3分50秒，無論任何路況和步速，腳掌在鞋籠內完全沒有丁點擺動，步履非常乾淨俐落。

根據個人經驗，任何品牌的路跑鞋即使再貼腳，都難與越野跑鞋媲美，始終山路有沙泥、石頭、樹根，落腳位比路跑複雜得多，跑鞋必須將雙腳的無謂擺動減到最少，對包覆力與靈活度要求高。SALOMON以越野跑鞋起家，這些技術正是殺手鐧（尤其S/LAB系列的頂級賽鞋），我感覺品牌將這些優勢帶到S/LAB PHANTASM 3，連我平時路跑落斜腳掌在鞋籠內「跣了半吓」的情況都杜絕。我很喜歡S/LAB越野跑鞋的包腳程度，想不到終能在路跑感受得到， S/LAB PHANTASM 3是我穿過的路跑鞋中包覆力最好的一對，「人鞋合一」，全程都不用擔心路況導致腳掌擺動，跑得流暢自如。

跑鞋推薦2026｜SALOMON在S/LAB PHANTASM 3發揮了頂級越野賽鞋的鞋面包覆力，其他路跑鞋鞋以媲美。（黃寶瑩攝）

跑鞋推薦｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3

鞋面：感受空氣流動 透氣度極高

SALOMON以空氣動力學作為S/LAB PHANTASM 3的賣點，其減低風阻的數據，相等於在2小時06分的馬拉松加快18秒。誠然我未夠條件感受跑鞋的破風效能，也沒有機會在專業風洞測試這對跑鞋，只好留待頂級跑手如Courtney Dauwalter去證明S/LAB PHANTASM 3的空氣動力學優勢，倒是跑鞋的透氣程度卻令我非常滿意，在我穿過的跑鞋之中，S/LAB PHANTASM 3的透氣度肯定數一數二。

跑鞋推薦2026｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3的工程網布非常透氣。（黃寶瑩攝）

整個鞋面只有鞋舌和後跟位置有薄薄的海綿，其他位置都是不吸水的工程網布和彈性布料。第一次的跑步機測試，由於位處室內，開了冷氣，我對跑鞋的透氣度沒有明顯感覺，但亦不覺得跑鞋焗身。

第二次在青公測試，當日早上氣溫為攝氏27度，天晴。我穿上薄襪配S/LAB PHANTASM 3，跑動時候雙腳明顯感到有風吹過，十分舒爽；不敢輕言這是空氣動力學的效能，但必須大讚鞋面透薄的工程網布。這一點對香港跑友來說非常重要，需知道香港冬天愈來愈短，又濕又焗的天氣不利長跑，加上我是任何天氣都大汗得令跑鞋「儲水」的跑者，S/LAB PHANTASM 3卻完全沒有「儲水」情況，透氣度堪稱無敵。

練習後清洗跑鞋，我通常先「晾乾水」再曬，S/LAB PHANTASM 3短時間內已不再濕𣲷𣲷，乾爽透氣度極高。

跑鞋推薦2026｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3鞋面吸水布料不多，只得兩處有薄薄的海綿以免刮腳，其中一處是鞋舌。（黃寶瑩攝）

跑鞋推薦2026｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3鞋面吸水布料不多，只得兩處有薄薄的海綿以免刮腳，鞋舌之外就是後跟位置。（黃寶瑩攝）

跑鞋推薦｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3

中底：推進性能親民 中底前掌穩定

S/LAB PHANTASM 3的中底配備與其他競速賽鞋無異，採用PEBA基底泡綿科技，搭載雙層的optiFOAM+，內嵌energyBLADE CARBON全掌湯匙形碳纖維板。

跑鞋推薦2026｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3內嵌energyBLADE CARBON全掌湯匙形碳纖維板。（黃寶瑩攝）

我跑青公的Progression Run曾加速到3分50秒配速，S/LAB PHANTASM 3的推進卻不算十分鋒利，其力量回饋（Responsiveness）與各個品牌的頂級競速賽鞋比較，仍有進步空間；但換來是相對穩定的安全感，尤其是前端位置，落腳由中掌過渡到前掌時，中底沒有太多擺動（相信是受惠於湯匙形碳板），對跑友來說相對容易操控，我會形容S/LAB PHANTASM 3在推進性能方面較為親民。

但要注意這只是「相對而言」。始終競速賽鞋本身的設定，就是靠柔軟但回彈力強的泡綿幫助推進，跑手必須用小腿肌力控制步履；而且S/LAB PHANTASM 3的中底後跟位置偏窄，所以當跑到後段開始疲累時，未必控制得到每步都精準地用前掌落地，就更容易感到腳踭因為泡綿的彈力而不夠穩定，要靠小腿力量平衡步伐。由此證明，哪怕S/LAB PHANTASM 3再穩定流暢，始終是一雙只適合前掌落地的長跑利器，跑手必須有足夠肌力方能駕馭。

跑鞋推薦2026｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3中底泡綿容易屈摺，但回彈推進還有進步空間。（黃寶瑩攝）

跑鞋推薦｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3

總結：跑鞋科技進入新領域

作為SALOMON越野跑鞋的用家，今次測試他們旗下最頂級路跑鞋S/LAB PHANTASM 3，最大驚喜是品牌將自家越野跑鞋的優勢展現於路跑鞋的設計上，我尤其喜歡S/LAB PHANTASM 3擁有越野競賽鞋獨有的包覆力，跑步時腳掌絲毫沒有多餘的擺動。雖然路跑的路況不像山路般崎嶇，但街道路面也不是百分百平坦，能夠在上落斜、轉彎和凹凸位都自如地跑出自己的速度，如此包覆力帶來的跑感真的十分舒暢。

跑鞋推薦2026｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3強勁包覆力帶來自如的跑感，是我最欣賞的優點。（黃寶瑩攝）

「透氣」當然不能概括SALOMON和Swiss Side在研發S/LAB PHANTASM 3所投放的心思和資源，但也不要小覷這兩個字，生活於長期又濕又熱的香港，跑鞋的透氣度對我們來說一定愈加重要。至於破風性能，作為普通跑手一名，着實無法單憑血肉之軀感受到空氣動力學這門高深科技。不過頂級碳板鞋由十年前面世發展到今天，中底技術的創新與突破已到瓶頸，各個品牌再走下去，必須另闢蹊徑，SALOMON想到從空氣動力學入手，研發出一雙流線型的跑鞋，或許是跑鞋未來的一番啟示？

說到S/LAB PHANTASM 3要改善之處，我期待再出新一代的時候，能夠加強中底泡綿的回彈與推進。執筆之時仍未有機會在跑班的間歇跑課堂進一步測試跑鞋，但在Progression Run由配速5分30秒跑到3分50秒，S/LAB PHANTASM 3在回彈方面留給我的印象是親民，只是略嫌不夠鋒利。SALOMON未來要與其他品牌爭一日之長短，成為馬拉松賽道上的真正利器，必要繼續提升中底科技，整體幾何結構如何配合跑步時的重心轉移，亦有改善空間。

跑鞋推薦2026｜SALOMON S/LAB PHANTASM 3經歷超過十公里測試後，泡綿出現正常紋理。（黃寶瑩攝）

想入手高階碳板鞋，但不想駕馭太進取的性能，S/LAB PHANTASM 3是好選擇，尤其跑鞋的包覆力和透氣度非常優秀，外型更是非常美觀，走在青公路上，沿途亦有跑手被跑鞋吸引住，上前查詢這雙跑鞋是何方神聖。我相信S/LAB PHANTASM 3尚具潛質有待發掘，未來我會在不同訓練中繼續探索這對跑鞋，若此刻要評定跑鞋用途，我認為S/LAB PHANTASM 3會是長距離Tempo Run的好拍檔。