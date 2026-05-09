跑鞋推薦2026｜ASICS跑鞋GEL-KAYANO 33革新中底　6月全球上市

ASICS日前公布GEL-KAYANO 33將於6月1日全球上市。來到第33代，這個王牌緩震跑鞋型號依然有進步空間，特別是中底的結構和物料，都迎來一波革新。



跑鞋推薦2026｜ASICS GEL-KAYANO 33。（官網圖片）

由第一代的GEL-KAYANO TRAINER於1993年誕生，這個型號在33年後繼續推陳出新。根據ASICS最新公布，與去年的GEL-KAYANO 32比較，GEL-KAYANO 33的中底轉變不少：

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33

中底物料單層變雙層

GEL-KAYANO的中底到第27代仍較實淨（物料為FLYTEFOAM PROPEL），到第28代的FF BLAST開始加強回彈，之後的FF BLAST+由第29代用到第32代，第33代將變成雙層物料：中底上層為輕量、柔軟且回彈力強的FF BLAST MAX，下層則是相對穩定的穩定的FF BLAST+。

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33中底由單層物料改為雙層物料。（官網圖片）

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 32與GEL-KAYANO 33的中底大有分別。（官網圖片）

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33

升級引導系統FLUIDSUPPORT

之前的4D GUIDANCE引導穩定系統，今代升級為FLUIDSUPPORT科技，配合跑步時的步履擺動，協助跑者由腳跟着地到腳趾蹬起的重心過渡與轉換。

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33升級為FLUIDSUPPORT科技。（官網圖片）

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33採用全新引導系統。（官網圖片）

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33

重新設計鞋面工程網布

ASICS王牌緩震物料PureGEL內嵌於中底，吸走跑步時的衝力；鞋面的工程網布亦重新設計，比上一代更透氣舒適。

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33的鞋面工程網布比上一代升級，更加透氣。（官網圖片）

跑鞋推薦｜ASICS GEL-KAYANO 33的鞋面工程網布比上一代透氣。（官網圖片）

GEL-KAYANO 33近日已於外國跑鞋網站及社交媒體洗版，跑鞋將於6月1日全球上市。