跑鞋推薦2026｜New Balance Grey Days　1080+Rebel向元祖灰致敬

Grey Days是New Balance的年度盛事，向品牌的靈魂色調「元祖灰」致敬。雖然Grey Days偏向潮流時尚多於運動界別，但NB的「灰色美學」正正源自一雙跑鞋——1982年誕生的990。



在990已經成為潮流鞋款的今天，當年卻是最破格的跑鞋：

以低調的灰色為主調，在其他品牌大都以霓虹色彩與純白設計之際，NB可說是反其道而行；

七、八十年代的科並不先進，NB卻花了三年研發，令990成為穩定性、靈活度及緩震功能兼備的跑鞋，當年在市面上是最先進的型號；

990定價高達100美元，同年誕生的Nike跑鞋Pegasus，可是便宜一半的50美元，NB原本預計賣5000對，結果銷售額卻是預期的十倍。

跑鞋推薦｜New Balance 990誕生於1982年。

跑鞋推薦｜New Balance 990誕生於1982年。

990的誕生為New Balance帶來招牌「灰色美學」，品牌亦於2018年開始舉行一年一度的Grey Days。今年的Grey Days將以為期一個月的活動向自家「元祖灰」致敬，NB旗下的頂尖運動員包括跨欄女王麥洛蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）、NBA球員加蘭特（Darius Garland）、美式足球員Marvin Harrison Jr. 及滑板傳奇Andrew Reynolds以不同造型詮釋「灰色美學」，NB招牌緩震跑鞋FuelCell 1080 v15及適合Tempo Run的Rebel v5，亦以全灰色面貌亮相，為長跑運動增添一點時尚元素。

跑鞋推薦｜New Balance Rebel v5。（公關提供）

跑鞋推薦｜New Balance FuelCell 1080 v15。（公關提供）