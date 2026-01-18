渣打馬拉松2026｜屈旨盈工作再忙仍選擇跑步　一席亞軍無愧於心

唯有熱愛，勇於取捨，盡力去做，無愧於心。

每年渣打馬拉松，「Miss Vut」屈旨盈總為我們帶來人生的養份。

採訪：趙子晉、楊宇翹、張倩儀



在渣打馬拉松2026的實時追蹤App看着屈旨盈的戰況，她在女子半馬拉松帶足全程，以為勝券在握，最後關頭卻被新加坡的「媽媽跑手」施文麗過頭，以1小時21分02秒奪得亞軍，僅以6秒之差不敵施文麗。

「今日一開跑就領先，出了西隧、去到灣仔、跑過馬師道天橋，我仍然領先，我以為（奪冠）沒有大問題，但最後看着她『飄』過，實在盡了全力都追不到。雖然與冠軍『爭少少』，但真的盡了全力，所以整體滿意表現。」

渣打馬拉松2026｜（楊宇翹攝）

屈旨盈在每年渣馬都被問到如何平衡工作與跑步，始終教書工作繁忙，長跑又無可避免花時間練習，Miss Vut坦言「冇得平衡」：「第五年教書了，深深感受到工作與跑步不可能取得平衡，只能取捨。想跑的話，放工就去跑吧，那就不能再做其他事情了。」屈旨盈這樣形容每日生活：「放工都6、7點，練完跑9點，返到屋企10點，食埋飯11點幾瞓覺，第二朝6點起身返工。」她補充：「恆常練習，堅持去做，才有成績。」

今月底便滿35歲的屈旨盈，即使已經不是全職跑手，但未被歲月磨滅鬥志，尤其2024年曾經受傷，一度萌生退意，但教練一句「跑畀自己睇」，勉勵她對成績繼續有追求，「重拾跑步之後，感到自己真正熱愛這件事，捨不得放低，甚至仍然想追求成婊，看看能否有總名次有一番作為」。雖然今日一戰最終與冠軍擦身而過，但一席亞軍證明屈旨盈仍然是香港一線跑手，「年紀大又如何？最重要盡力練習，盡情享受比賽」。

渣打馬拉松2026｜（楊宇翹攝）

談到未來目標，屈旨盈坦言嘗試爭取今年9月名古屋亞運的參賽資格，稍後將跑一槍馬拉松，但要視乎學校假期選擇比賽，所以賽期必定是農曆新年或復活節，她特別重提去年跑名古屋女子馬拉松的「趣事」：「去年跑名古屋馬拉松，比賽當日一跑完就要返香港，我記得航班是下午3點多，比賽9點起步，簡直『趕飛機咁跑』，以後還是長假期才出外比賽好了。」那場比賽，屈旨盈跑出2小時43分36秒，「可能因為要趕飛機，所以跑快啲，所以PB了，哈哈！」

成果必由汗水灌溉，做人有恆心、靠毅力，哪怕辛苦，仍然每天活得快樂。