【Nikel跑跑步】清水灣道秘境多　大坳門草坪後偶遇上人馬合一！

撰文： Nikel Ying跑跑步 最後更新日期： 2021-04-02 12:50

（編按：香港地少，路仍多，18區你跑過幾多？「跑將軍團」成員Nikel Ying今回帶你跑入將軍澳，刷里數！）

12月開始介紹將軍澳跑友必跑地方，來到4月份，同大家介紹下一個將軍澳跑友不能錯過的地方，清水灣郊野公園， 從將軍澳跑去清水灣，路程相當，稍為延長更可來一個半馬，各位跑將，趁復活節長假挑戰一下吧。 文、圖：Nikel Ying跑跑步

由將軍澳運動場出發，約7.5km就可到達清水灣郊野公園，來回大約15km。除了主幹的清水灣郊野公園，其實也有多的支缐可以加入這條跑步路線，大家想知道是那些地方嗎 ! 讓我們一起出發吧 !

西貢一帶不乏人煙稀少的沙灘，乘涼一下，心曠神怡。

「清水將軍」半馬線

路線：將軍澳運動場>香港單車館>坑口文曲里公園>昭信路 >坑口道>清水灣道>坑口永隆路>小棕林海灘（5km）>清水灣道>復興號士多（8km）>大坳門迴旋處勝記士多（9.5km）>清水灣郊野公園（11km）>龍蝦灣路>龍蝦灣石刻（14km）>清水灣騎術學校/龍蝦灣風箏場（14.5km）>沿路回程到將軍澳運動場

總長：約23km（括號內為里程）

補水位置 : 復興號士多（去程8km／回程18.5km）、勝記士多（去程9.5km／回程17km）、清水灣郊野公園（11km） 打卡位 : 小棕林海灘(5km), 清水灣郊野公園(11km) 注意事項：小棕林海灘前往秘景為石灘路段，請注意安全

將軍澳運動場出發，前往小棕林海灘

路線人流不多，相當好跑，惟要注意車輛，保持警覺。

點圖觀看，跟着風景跑（按圖放大）

+ 15 + 15 + 15

小棕林海灘位於銀線灣旁，人流不算多，是一個放空的好地方。其中海灘的右邊有一個小秘景，需經過石灘前往，大家要注意安全喔。

由清水灣道沿坑口永隆路一直落斜跑到小棕林海灘大約1.5km，回程反會清水灣道時可作一個1.5km的上斜練習。放空欣賞靚景後再努力練習，實在不錯。

小棕林海灘旁有一個石灘，有一條樹籐架起的通道，相當特別。

小棕林海灘休息完畢，向清水灣郊野公園進發！（繼續按圖觀看路線）

+ 5 + 5 + 5

來到清水灣郊野公園，可以做的事很多。一家大細郊野勝地，大坳門風箏場，有着各式各樣的風箏，心情也變得愉快。郊野公園內更設有茶水亭，提供各式各樣的小食，可作練習時的小補給。

郊野公園內大坑墩觀景台，看到西貢海多個島嶼

+ 3 + 3 + 3

這一條清水灣郊野公園線，其實可長可短。跑者按自己能力，隨時選擇回程。行有餘力，跑到大坳門迴旋處，尚可加碼。龍蝦灣路單程約2.5km，去程大多為落斜路段，跑到尾段可觀賞到法定古蹟龍蝦灣石刻。

龍蝦灣路盡頭是清水灣馬術學校，有機會看到學員策馬。馬術學校旁為龍蝦灣風箏場，地方不算大，一般作露營場地。

騎術學校，人馬合一

未夠喉？加碼走轉龍蝦灣（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

【Nikel跑跑步系列】

將軍澳一級古蹟線 古觀測台打卡後輕鬆跑山

跑去鯉魚門石礦場 從墳場開始享受迷人景致

將軍澳練功段 壯麗飛瀑寧靜沙灘盡在長命斜之後

將軍澳跑友必跑之路 一幅石牆看盡調景嶺今昔

看過馬匹後沿龍蝦灣路回到大坳門迴旋處，轉右沿清水灣道踏上回程的旅途

今回介紹路線全程23km，「半馬」有突。大家可按個人喜好跑不同的路線組合，如當天時間不足也可跑短一點，不妨參考以下路線。

修改版路線(一) 將軍澳運動場—小棕林海灘來回 里數: 10km 補給點: 銀線灣廣場超級市場 (去程2km/回程8km)

修改版路線(二) 將軍澳運動場—清水灣郊野公園來回 里數: 15km

修改版路線(三) 將軍澳運動場 + 小棕林海灘 + 清水灣郊野公園來回 里數: 18km

最後緊記，跑步練習，請按個人能力，量力而為，祝大家跑步愉快，下次再見。

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