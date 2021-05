跑步中暑｜最嚴重「運動型中暑」信號不明顯　一種特徵易延誤醫治

撰文: PollySam 普利森 最後更新日期: 2021-05-16 08:42

夏天練跑,若不適時補充水份,容易中暑。但所謂「中暑」,準確而言應是「運動型熱病」。運動型熱病也分為三種,認不清症狀,救不得其法,隨時危及性命。

跑步講節奏,飲水亦然。跑手宜於練習前2至3小時開始「有節奏地」飲水;練習期間,每15分鐘就補充50毫升水份;練習後也要懂得如何補水。至於運動飲料,可於練習前1小時才飲,因為太早飲的話,糖份未跑已耗掉,若太遲飲,身體又因糖份突增而產生胰島素抑制,跑步時反而不夠糖份使用。

我們常說夏天跑步容易中暑。其實中暑是籠統且含糊的說法,「運動型熱病」更為準確。

根據美國運動醫學會(American College of Sports Medicine,ACSM)《訓練及比賽中的運動型熱病》(Exertional heat illness during training and competition),運動型熱病可分為熱痙攣(Heat Cramps)、運動型熱衰竭(Exertional Heat Exhaustion)和運動型中暑(Exertional heatstroke,EHS)。要注意的是,除了濕熱天氣,在涼爽的環境下,長時間做高強度運動,也有機會出現EHS。

運動型中暑(Exertional Heatstroke)

ACSM文獻又指,EHS出現的症狀與信號通常不突顯,例如迷失方向感、頭昏、易怒、頭痛、失去平衡、疲勞等。有些患者神智不清、胡言亂語,但偶爾出現「間歇意識清醒」,導致延誤診斷和觀察,故施救者宜不斷替患者降溫,直到患者分辨能力完全恢復常態,以及身體核心溫度回復正常。

急救方法:將浸濕冰水的毛巾輪流敷在頭部、軀幹和四肢,頸部、腋下和腹股溝則使用冰包。如當時環境相對濕度較低,可使用噴勵式和吹風式全身降溫,但較緩慢。

若曾發生EHS,康復後何時重返跑道?ACSM這樣建議:

1.完成醫療護理後之7天內,不應參加活動。

2.觀察一周,由醫生檢查身體。

3.重新訓練,先在涼爽環境下運動,然後逐漸「加熱」,為期兩周。

運動型熱衰竭(Exertional Heat Exhaustion)

急救方法:先將患者移到陰涼地方或冷氣房,脫去多餘衣物,平躺抬高雙腿,補充飲料,全面休息。

熱痙攣(Heat Cramps)

急救方法:休息,以最大幅度伸展肌群,補充鹽份,例如將1/4茶匙食鹽加進300至500毫升的飲料中。

要注意的是,若沒有專業醫療知識,或患者情況嚴重,必須送院急救治療。

