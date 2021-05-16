跑步中暑｜最嚴重「運動型中暑」信號不明顯　一種特徵易延誤醫治

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-05-16 08:42

夏天練跑，若不適時補充水份，容易中暑。但所謂「中暑」，準確而言應是「運動型熱病」。運動型熱病也分為三種，認不清症狀，救不得其法，隨時危及性命。

跑步講節奏，飲水亦然。跑手宜於練習前2至3小時開始「有節奏地」飲水；練習期間，每15分鐘就補充50毫升水份；練習後也要懂得如何補水。至於運動飲料，可於練習前1小時才飲，因為太早飲的話，糖份未跑已耗掉，若太遲飲，身體又因糖份突增而產生胰島素抑制，跑步時反而不夠糖份使用。

學識練跑前後補水節奏（按圖）：

我們常說夏天跑步容易中暑。其實中暑是籠統且含糊的說法，「運動型熱病」更為準確。

根據美國運動醫學會（American College of Sports Medicine，ACSM）《訓練及比賽中的運動型熱病》（Exertional heat illness during training and competition），運動型熱病可分為熱痙攣（Heat Cramps）、運動型熱衰竭（Exertional Heat Exhaustion）和運動型中暑（Exertional heatstroke，EHS）。要注意的是，除了濕熱天氣，在涼爽的環境下，長時間做高強度運動，也有機會出現EHS。

5月15日發出之天文台九天天氣預報。（天文台網頁）

運動型中暑（Exertional Heatstroke）

ACSM文獻又指，EHS出現的症狀與信號通常不突顯，例如迷失方向感、頭昏、易怒、頭痛、失去平衡、疲勞等。有些患者神智不清、胡言亂語，但偶爾出現「間歇意識清醒」，導致延誤診斷和觀察，故施救者宜不斷替患者降溫，直到患者分辨能力完全恢復常態，以及身體核心溫度回復正常。

急救方法：將浸濕冰水的毛巾輪流敷在頭部、軀幹和四肢，頸部、腋下和腹股溝則使用冰包。如當時環境相對濕度較低，可使用噴勵式和吹風式全身降溫，但較緩慢。

若曾發生EHS，康復後何時重返跑道？ACSM這樣建議：

1.完成醫療護理後之7天內，不應參加活動。

2.觀察一周，由醫生檢查身體。

3.重新訓練，先在涼爽環境下運動，然後逐漸「加熱」，為期兩周。

運動型熱衰竭（Exertional Heat Exhaustion）

急救方法：先將患者移到陰涼地方或冷氣房，脫去多餘衣物，平躺抬高雙腿，補充飲料，全面休息。

熱痙攣（Heat Cramps）

急救方法：休息，以最大幅度伸展肌群，補充鹽份，例如將1/4茶匙食鹽加進300至500毫升的飲料中。

要注意的是，若沒有專業醫療知識，或患者情況嚴重，必須送院急救治療。

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