跑鞋｜UnderArmour新鞋輕到盡無外底　秒知跑步數據全靠一個機關

撰文： 楚戶三 最後更新日期： 2021-06-13 08:00

雖然近日天氣稍稍轉涼，但再涼……仍然熱得要命。如何在炎夏減低練跑時的負荷，依然是我近期選跑鞋的個人要求。輕巧、透氣，固然是必不可少的元素，但如果能夠在這些夏日優勢以外，再增加一點特色的話，才算獨當一面的設計。最近「跑伴」是Under Armour的「快鞋」Flow Velociti Wind。 一如上腳前預期，這款採用全新研發的Flow物料與Warp編織鞋面組成的跑鞋，基本上貫穿了整個鞋體結構。輕巧、透氣之餘，亦十分簡約，但我更好奇的是鞋款反傳統地不設外底，直接將中底物料作為提供抓地性能的部件，到底是怎樣的跑感？配合鞋內晶片，可用手機軟件實時讀取觸地角度、步頻等數據，科技感十足，尤如一隻穿在腳上的「開篷跑車」。到底跑鞋真實的性能怎樣？我跑了3課，一跑便知龍與鳳。 文、圖：楚戶三

測試鞋款：Under Armour Flow Velociti Wind（按圖放大）

（01美術製圖）

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綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★☆☆ 透氣：★★★★★ 舒適：★★☆☆☆ 穩定：★★★★★ 反應：★★★★★

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測試路線

從太古城出發，跑入太古城道鰂魚涌公園出入口，走出海旁沿路一直跑往筲箕灣亞公岩；原路折回，經鰂魚涌海濱花園及寵物公園，跑至北角警署左轉，往鰂魚涌公園海堤街出入口為終點，每組約6至7公里。步速大約5:40。

Under Armour Flow Velociti Wind只有229克，十分輕巧。

鞋款簡介

據品牌介紹，這款貌似簡單的Flow Velociti Wind，其實研發過程達3年，以不同的材料配搭，共收集超過了11000英里（約17700公里）的測試數據，得出製成品。這款跑鞋的設計簡約，超大幅度的編織鞋面下，配用了首次在Under Armour跑鞋上應用的Flow中底物料，目的是製作一款輕巧、透氣、高緩衝的快鞋。

最特別的，是其中底就是外底的配置。

跑鞋重量只有229克，在重量負擔上實在無可挑剔。在高緩衝厚底鞋潮流下，輕巧這優點，在市場上屬數一數二。今次非常破格的設計，帶來物料開發方面的一大挑戰。

Under Armour Flow Velociti Wind

跑鞋不設外底部件，直接要求新研發的Flow物料兼具緩震與耐磨、抓地的功能。理論上，鞋底省去大塊橡膠，輕巧得多，但如果過度「為輕而輕」，本身中底與外底所需的性能卻未能兼顧，也是徒然。我對Flow Velociti Wind無外底的特色最感興趣，在測試時亦更刻意地留意這點，容後再述。

由Warp物料編織的鞋身。

另一個使Flow Velociti Wind「又快又輕」的原因，是主要構成鞋體的Warp編織物。合乎人體工學的設計，提供包裹腳掌的貼合度。質料輕薄，幾乎可以看得穿，好像「弱不禁風」的很不穩固。其實，物料有一定伸展性，令鞋子在跑動時根據腳步扭曲，反覆放鬆、收緊，提高鞋子的支撐度。

近看時幾乎可以「看得穿」，透氣性能一流。

最後不得不提跑鞋的科技元素。跟近年很多Under Armour的跑鞋一樣，Flow Velociti Wind的內部設置了一塊晶片，透過藍芽以「MAPMYRUN」跑步app連結之後，跑手便可以直接從讀取跑步數據，包括準備的步頻和觸地角度等資料。以上種種，並非所有運動手錶，都能提供。多多參考這些數據，跑手對自己的狀態和跑姿等了解更深，有效提升表現。從硬件到軟件上皆非常先進，亦令這款跑鞋的特色更鮮明。

UA Flow Velociti Wind（點圖細看各部分）

+ 6 + 6 + 6

試後感

初次拿起Flow Velociti Wind的目測感覺，是偏向傳統比例的跑鞋設計。26毫米的中底不算特別厚，但已高於上回測試的adidas CLIMACOOL Vento，結論目測厚薄在這個物料「大爆發」的年代，參考意義不大。尤其是Under Armour首次使用新研發的Flow物料，一日未試過，一日都難以體驗它的能耐。當我真正穿上跑鞋，發現品牌除了運用物料本身的特性，在鞋底與腳掌接觸的結構上亦很有心思。足弓的支撐感非常明顯，配合8毫米的掌跟差，未跑已感覺到鞋子支撐度之高。

點擊閱讀上回測試：炎夏練跑救星 CLIMACOOL Vento獨特設計下腳掌生風

目測感覺Flow Velociti Wind是偏向傳統比例的跑鞋設計。

然而，穿起鞋子試走，卻有感Flow中底偏硬，並非近年流行的「超物料」般，穿上站著都有極為鮮明的腳感。相反，Flow中底很「實在」，令我一度質疑它到底可以提供怎樣的緩衝性能，這種質疑特試跑過後便有解答。的確，Flow中底比近年流行的「超物料」硬身，但是它的比例其實調控得不錯，尤其要記得，Flow Velociti Wind是一款快鞋的時候，這種只有一定硬度的中底才能提供的靈活腳感，令我的觸地反應非常充實，步頭不拖不膩，十分爽快。

而且跑了幾次慢跑，大腿亦沒有因中底的軟硬度差異而增加疲勞。由此可見，它硬得來，緩衝力其實也足夠，加上理想的觸地反應表現，穿來作速度課的話，相信效果會更理想。

UA 應用程式提供的跑步建議（點圖放大）

+ 2 + 2 + 2

Flow Velociti Wind不設外底，中底的Flow物料除了提供緩衝，亦需兼備抓地和耐磨能力。誠然，耐磨方面未足以給予意見，才跑過20公里左右，任何現代跑鞋在一般路況都承受得了。但是，個人覺得它在抓地力方面確實不俗，加上鞋身的Warp物料雖然輕薄，意外地穩定度充足，無論急停或轉向都很清脆，這一點在我的試鞋過程中得以引證。

炎夏穿上Under Armour Flow Velociti Wind來跑，總括而言也十分舒適。

前面提到由Warp物料編織的鞋身，除了穩定度充足之外，它的透氣性能亦值得一讚，與上回測試以「清涼跑感」為主題的adidas CLIMACOOL Vento，不相伯仲。透氣度之高，連普通站著時都可感覺到空氣在鞋體內流動，尤如將鞋頭「通頂」，在跑手跑動時增加空氣流入鞋體。這種性能在炎夏練跑的日子中尤其重要，起碼這幾次當我在日落時份的慢跑後，腳掌還是保持乾爽。

中底偏硬，但緩要已算充足。

最後不得不提，鞋子本身已具有偵測功能，加上內置晶片，透過藍芽以「MAPMYRUN」跑步app連結之後，就可測量個人的跑步數據。隨著長跑運動普及，運動手錶代替電話測量數據，成為常態。未「上癮」的跑步新手，鞋內晶片的配置，實在相當貼心。此外，MAPMYRUN一些功能，提供更精準的輔助參考，例如步頻。要不是今次試鞋時刻意使用，都不知道自己的步頻一直偏低。看著軟件上顯示指向步頻偏低的「紅Bar」，我漸漸找回適當的步頻節奏，這對習慣一個人練跑的跑手來說，是一個非常有用的功能，提醒自己的留意步頻和跑姿等，都是鞋款特有的優點。

抓地和轉向也靈活，步伐清脆。

總結起來，如果想穿一雙高緩震的跑鞋做長課的話，市場上或許還有很多選擇，我認為Flow Velociti Wind比較適用作速度課，甚至比賽使用。十分喜歡它清脆的跑感，令人愈跑愈起勁。加上軟件上的功能優勢，某程度上甚至可以取代運動手錶的功能。對初接觸長跑，或者對跑步數據不太執著的跑手來說，約1300元的價格，跟其他中高價跑鞋比較，定位上絕對有競爭力。

個人認為是一款評分很高的跑鞋。

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