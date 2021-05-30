跑鞋｜炎夏練跑救星　CLIMACOOL Vento獨特設計下腳掌生風

撰文： 楚戶三 最後更新日期： 2021-05-30 09:08

夏日熱辣辣……儘管再喜歡跑步都好，烈日當空下練習，曬得全身發滾，總是煎熬。即使在等到日落西山才跑，身體四周亦依然好像包圍住一股熱氣流，揮之不去，如果能夠在如此盛夏間，能夠將體感溫度略為降低，相信不會有人抗拒。adidas的長壽跑步系列CLIMACOOL，正是基於這種考量而誕生。 事實上，自2002年誕生開始，adidas幾乎每年都會更新CLIMACOOL系列。然而，或許坊間專業定位的跑鞋實在太多，一直認為跑步界對於「清涼」跑感的追求，始終視之為「gimmick」多於「實用性能」，因而低估了這個系列的性能。隨著今回CLIMACOOL系列首度應用了品牌旗艦級的中底物料BOOST，今個夏天，或許是個重新認識CLIMACOOL的好時機了。 文、圖：楚戶三

測試鞋款：ASICS Glideride 2（按圖放大）

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綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★☆☆ 透氣：★★★★★ 舒適：★★★★☆ 穩定：★★★☆☆ 反應：★★★★☆

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測試路線

從太古城出發，跑入太古城道鰂魚涌公園出入口，走出海旁沿路一直跑往筲箕灣亞公岩；原路折回，經鰂魚涌海濱花園及寵物公園，跑至北角警署左轉，往鰂魚涌公園海堤街出入口為終點，每組約6至7公里。步速大約5:50。

自2002年誕生開始，adidas幾乎每年都會更新CLIMACOOL這個長壽跑鞋系列。

鞋款簡介

介紹CLIMACOOL Vento的基本原理其實很簡單，即使經歷了19年的演變，系列的基本結構和原理其實都差不多。360度全方位散熱，沒寫錯，360度，的確是在鞋身之外，連鞋底都製有讓空氣流動的氣孔，讓空氣隨著步伐在鞋體流通，大大降低內部的溫度，並保持腳掌通爽。這一點對出名「又濕又熱」的香港來說，「清涼」的性能尤其明顯和實用。總括而言，歷代CLIMACOOL就是貫徹著相用原理下，不斷更新物料和設計，以迎合時代的要求。

鞋身僅剩下需要保護腳掌，或者加固鞋身的位置，使用了較堅固的塑料製作。

然而，今回CLIMACOOL Vento除了利用超大比例的鏤空透氣網布製作鞋身，以取得傳統上的涼快要求，對於鞋子的緩震性能上亦有著墨。這主要源自系列首次應用了品牌旗艦級的中底物料BOOST，同時又有別於UltraBOOST這類明星跑鞋，CLIMACOOL Vento的中底是將BOOST物料作波紋形的切割處理，以提升跑鞋彎曲幅度，令鞋子雖然同為BOOST，卻擁有非常鮮明與系列獨有的跑感。唯獨是受制於BOOST物料的物理結構，鞋子設計上不得不取消了應用多年的鞋底坑槽部件，多少降低空氣從鞋底導入的效率，至於實際上的影響則容後再述。

今回CLIMACOOL系列首度應用了adidas旗艦級的中底物料BOOST。

除此以外，CLIMACOOL Vento未來感十足的線條設計亦十分時尚，跟以往「太過老實」的跑鞋設計比較有明顯不同，及至潮人Pharrell Williams亦選取了這個鞋款跟adidas推出聯乘，足見它的設計受到時尚界肯定。穿上配襯的自我感覺良好，加上性能方面的增強，令鞋子更加「睇得又跑得」，也是CLIMACOOL系列再次走上新高度的證明。

細看CLIMACOOL Vento各部分簡介（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

試後感

說明是CLIMACOOL，獨特的涼快跑感當然是首要的測試環節。誠然，CLIMACOOL Vento絕非歷代中「最透氣」的一款，原因是正是使用了BOOST中底後，取捨之下，鞋底氣槽「被迫封閉」，只剩下有限的氣孔，不足以明顯感受空氣的流動，做不到以往幾代的「對流感」。然而，鞋底透氣度減少，品牌卻在鞋面上下功夫。

目測CLIMACOOL Vento上近9成的鞋面，都是以鏤空的透氣網布製作，僅剩下需要保護腳掌，或者加固鞋身的位置，使用了較堅固的塑料製作。即使在烈日下穿上鞋子站著，很容易就能感覺到，腳掌就是全身最通爽涼快的地方，連細微的風在腳背上流過都能清晰感覺。即使跑過4、5公里，腳掌已經開始發熱發脹，卻又因為保持著步伐律動，令腳掌保持一定程度的降溫，是種非常特別的跑感。總而言之，如果純粹評價CLIMACOOL Vento的透氣性能的話，它的評分絕對是高端水平。

烈日下穿上鞋子站著，連細微的風在腳背上流過，都能清楚感覺。

然而，大面積的透氣網布亦有缺點，就是過份單薄之下，鞋身的貼腳度明顯不足，即使我還是穿上平日慣用的US8.5呎碼，跑動時鞋子相對其他跑鞋顯得「流離浪蕩」，在腳掌間點左搖右擺，穩定度不足的問題，是這款跑鞋美中不足的地方。如有跑手有興趣在入手之前，或許需要更認真地試清楚什麼呎碼適合自己，因為即使跟同樣是adidas的跑鞋比較，它的結構做成的呎碼差異十分明顯，最好還是親身上一上腳，體驗一下。

CLIMACOOL Vento彎曲幅度高，步伐靈活。

至於緩震方面，CLIMACOOL Vento是系列中首個使用BOOST物料的款式，但是在當今厚中底的潮流之中，CLIMACOOL Vento的中底卻顯得較薄，後掌的厚度是20.5毫米，比UltraBOOST 2021的前掌還要薄。如果已習慣了高緩震跑鞋，或許需要一點時間適應。事實上「需時適應」這個評論，是中性的，擁有10毫米掌跟差的中底，緩震力還是非常足夠。而且2021年的BOOST材料比例，其實經過了調整，比以往增加了15%硬度，大大減少往日我最討厭的「黏腳感」，在觸地的腳感與緩震之間拿捏十分不俗。加上中底上作出了獨特的波紋形的切割處理，腳掌屈曲的靈活度甚高，雖未至於一訓練鞋般「養腳」，也沒有當代流行的提速感，但是步頭爽，腳掌也通爽等優點，也是會令人著迷的元素。獨要注意，雖然是BOOST中底的跑鞋，最初穿著CLIMACOOL Vento時還是感覺偏硬，需要一定的開鞋時間，才能磨合出跑鞋的最佳狀態。

雖是網布物料為主，保護性能亦算充足。

另一個我喜歡CLIMACOOL Vento的地方，是它的設計，十分時尚，除了跑步之外，我亦有穿過它作日常的休閒配襯。而且BOOST中底的性能，認用在日常生活中，依照是舒適的鴒保證。這些都是以往CLIMACOOL系列未能滿足的環節，這一代的改動，實在充滿驚喜。

（01美術製圖）

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

+ 20 + 20 + 20

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