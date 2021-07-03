01測試｜實測新款按摩槍靜音功能　紓緩跑步疲勞　調校力度有竅門

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-07-03 14:48

按摩槍成為運動愛好者的熱門裝備，體積愈來愈小，攜帶愈來愈方便。運動後紓緩肌肉疲勞，不用等待家中拿起龐然巨物。 新近推出的HYDRAGUN 按摩槍重量僅1公斤，便於攜帶是必須，按摩效果如何?

近月在港發售的HYDRAGUN，網頁顯示品牌標榜寧靜。品牌使用的摩打，以無刷摩打技術運作，運作時有助減低聲量，介乎30至50分貝，較電話通話時的音量還低。

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開箱。按摩槍連6個按摩頭，以及充電插座。（何偉畧攝）

猶記得三年前拿起「手挽型」的按摩槍，力量充沛但相當嘈吵，在辦公室使用先要到房間關門，以免擾人。幾年間，按摩槍技術發展迅速，按摩槍體積小得可以收藏在背包或旅行袋中，已是基本。

今回測試的按摩槍重量僅多於1公斤，拿上手毫不費力。手柄與槍頭的角度稍稍超過90度，使用時不會壓住手腕而感到疲勞。宣傳文案標榜寧靜，此方面表現可算出色。

按摩槍如何用？一起溫習：拆解按摩槍用途和功效

有鐵頭，有膠頭，還有具輕微彈性的波頭。（何偉畧攝）

Hydragun 振動幅度：12mm 電池壽命：3-6小時 重量：1.04公斤 摩打最高轉速：3200/分鐘 變速：6段 音量：30-50分貝

不同按摩頭，不同用途（按圖放大）

按摩槍的6段速，最高速度每秒敲擊53次。力度強弱，當然視乎每個人抵受力量的程度。日常工作時感到疲勞或痠痛，1至3級速度已相當足夠。筆者在跑步後一天感到下背緊促不適，使用第4級速度按摩約1分鐘，已稍見紓緩。最高的6級速度，慣於長跑及越野跑的同事表示力度過於硬朗，感覺有點「死力」，不太舒適，「第4級已經足夠」。

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重量僅多於1公斤，相當輕巧。（何偉畧攝）

按摩槍的聲浪，應是用家最關心環節之一。6段速度之中，最強的6級速，亦是辦公室內眾人唯一認為「嘈」的速度。當使用最慢的1段至3段，坐得較遠的人表示不知道已「開槍」，直至逐漸增速至第5段才聽到聲音。

按摩槍所佔空間不多。（何偉畧攝）

按摩槍備有6款「槍頭」，其中兩個不鏽鋼頭，形狀較平，物料堅硬，力度較為集中，較適合隔着衣履使用，例如辦公室工作的人士在工作間快速紓緩疲勞等。3個硬塑料頭有扁頭、尖頭與「雙頭龍」，兩個較為尖銳的頭，力度集中於小範圍肌肉，用於深度紓緩關節或筋腱的疲勞。除了塑料的扁頭，尚有一個圓頭，均用於大範圍的肌群，例如大腿四頭肌、臀肌等。

輕鬆收藏於背囊之中。（何偉畧攝）

按摩槍對於紓緩肌肉疲勞，屬輔助性質。運動後做好紓緩運動，例如拉筋等。此外，不應長時間在同一位置使用，亦應每隔10至15秒便稍為停歇。當感覺肌肉發熱，便應稍為休息。

注意：不鏽鋼按摩頭只宜用於大組肌肉，不應用於筋骨，以免受傷。（何偉畧攝）

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