東京馬拉松｜下月中復辦打定輸數　賽前一個月仍處緊急狀態即取消

今年能夠昂首闊步，跑在東京賽道上的跑手，只有剛閉幕的東京殘奧馬拉松選手。

預定下月17日復辦的東京馬拉松，大有機會告吹。日本傳媒指東京的新冠肺炎疫仍未受控，預料東京都政府將延長緊急狀態令，主辦單位已打定輸數，不能復辦。



東京馬拉松本年遇上新冠肺炎疫情大爆發，原定於3月7日舉行為東京奧運熱身，被逼延期至10月17日舉行。東京奧運與殘奧在疫情之下，總算圓滿結束，但日本的疫情依舊反覆。

日本疫情仍差 2021或取消一般組 下月有定案

殘奧馬拉松選手跑經名勝之一，淺草雷門。（Getty Images）

整個8月，東京都每天新增個案的數字高企，最高出現一天新增逾5700宗。雖然近日回落至2000宗水平以下，但仍然未受控。現時包括東京都在內，全國合共有21個都道府縣處於緊急狀態，直至本周日（12日）。命令如山，東京馬拉松主辦單位深知一旦延長緊急狀態令，復辦希望即成泡影。而最壞打算，即將成真。

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大迫傑在去年只限精英組參加的東馬，打破當時日本紀錄，他已在奧運後退役。（Getty Images）

根據東馬2021的舉行重點，包括新冠肺炎疫情擴大的對策。如果賽事舉行前一個月，政府發出緊急狀態，或地方行政團體發出限制舉辦活動的「開催自肅」要求，都須中止。主辦單位預料政府將延長緊急狀態令2至3星期，代表今年賽事正式取消，待本月中主辦機構開會，便有定案。東京馬拉松官方網頁與社交媒體，暫時未有公布。

已經截止的東馬虛擬跑則不在此列，將如期在9月18日展開。至於來年3月6日舉行的東京馬拉松2022，預定安排30000人舉行，能否如期舉行，有待分曉。

東京舉行的馬拉松，今年只有殘奧這一幕。（Getty Images）

東馬去年因疫症爆發，大幅縮小規模至只供精英組跑手參加，結果大迫傑當時刷新日本全馬紀錄。今年初賽事延期，東奧馬拉松又因為天氣考慮，移師札幌舉行，結果只有殘奧選手可以穿梭東京都內的名勝，完成馬拉松。

疫情未受控，東京馬拉松打定輸數，今年無法舉行。（Getty Images）

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