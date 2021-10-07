倫敦馬拉松｜歌頓遊子膺分齡冠軍　「5分披」落後世績不足一分鐘

香港跑界名將歌頓遊子，老而彌堅！

世界六大馬之一，倫敦馬拉松在剛過去的周日舉行。70歲的歌頓遊子跑出世界級成績，距離70歲分齡世界紀錄更相差不足一分鐘。



倫馬相隔兩年，再次接受公眾參與，吸引大約4萬名跑手參加。歌頓遊子隨所屬跑會參加，希望再次挑戰70歲女子全馬世界紀錄3小時24分48秒。

倫敦馬拉松｜衛冕跑手倒灶 參賽者出奇招 挑戰健力士世界紀錄

歌頓遊子（左）賽前與70歲分齡世界紀錄保持者賴絲（右）合照。 （instagram@fvspartans）

歌頓遊子在大部分路程保持4分50秒至5分鐘的配速。跑過半程時，歌頓遊子的時間1小時40分51秒，落後今回參賽的世界紀錄保持者賴絲（Jeannie Rice）五十多秒。歌頓在後半程趕過賴絲，但最後6公里速度放緩，結果錯失世界紀錄。歌頓遊子跑出3小時25分30秒，與世界紀錄相差42秒，但在所屬的70-74歲分齡組別獲得冠軍。

跑會有廿名跑手參賽今屆倫馬，歌頓遊子的成績勝過不少後生仔。（fvspartans）

圖輯：部份成功挑戰健力士世界紀錄的倫馬參賽者

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歌頓遊子賽前在跑會的社交媒體發布與賴絲的合照，帖文寫到今年已兩次挑戰世界紀錄失敗，並稱狀態十足。她賽後受訪自評表現不算最好，「這條賽道難跑，在分齡組別勝出，甚是興奮。」

歌頓遊子年屆七旬，依舊跑得出色。（資料圖片）

早於1980年代，歌頓遊子在香港跑界，已是響噹噹的名字。她曾代表香港，出戰1983年世界錦標賽及1984年洛杉磯奧運，並兩次成為香港馬拉松冠軍。半年前，她更跑出3小時29分1秒，打破了英國70歲女子馬拉松紀錄。

倫馬參賽者跑過塔橋的畫面。（Getty Images）

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