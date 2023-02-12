渣打馬拉松｜周潤發1:03:58跑完10公里　自言年輕　幾年後轉全馬

本地著名男影星周潤發完成渣打馬拉松10公里比賽，時間為1小時03分58秒。他絕對是今屆渣馬賽道上的星中之星，賽後被不少星級跑手「集郵」，包括男、女子半馬冠軍情侶檔黃啟樂羅映潮，女子半馬亞軍屈旨盈也有留影。

發哥賽後說，「行得山多所以跑下步」，被問到會否轉戰半馬甚至全馬，他是一貫的幽默，「遲幾年先，等我大啲先，而家我仲細」。



【渣馬/渣打馬拉松】周潤發以1小時03分58秒完成10公里。（高詩琦攝）

周潤發並非首次參加本地長跑賽事，早前已報名角逐香港越野錦標賽，成為跑界一時佳話。今天渣馬，他出戰10公里，雖然未能於1小時這個「大眾指標」之內完成全程，但1小時03分58秒的成績，在20341名10公里選手中排名3584，是頭20%內的完賽選手。

【渣馬/渣打馬拉松】周潤發以1小時03分58秒完成10公里。（高詩琦攝）

周潤發賽後也「延續傳統」被其他選手「集郵」，尤其完成半馬的三甲選手黃啟樂、羅映潮和屈旨盈，剛好遇上發哥返回終點，成為「幸運小粉絲」。

發哥接受傳媒訪問時表示，今日氣氛非常好，「好多人」，不過天氣濕熱，對跑手而言有點辛苦，回程太古城上斜也較為吃力，「不過我慢慢跑，跑得唔急就ok」。他亦說，「行得山多所以轉下跑步」，但旨在強身健體，平時也日日跑，但不會跑10公里這般長，亦跑得慢。被問到會否轉戰半馬甚至全馬，發哥一貫幽默：「遲幾年先，等我大啲先，而家仲細。」

【渣馬/渣打馬拉松】男女子半馬冠軍情侶檔黃啟樂、羅映潮（中）與發哥合照。（高詩琦攝）

【渣馬/渣打馬拉松】女子半馬亞軍屈旨盈（中）與發哥合照。（高詩琦攝）

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