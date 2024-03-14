千織武器聖遺物組隊推薦｜原神4.5版本角色攻略 千織強不強抽不抽｜大熱跨平台開放世界手遊《原神》剛更新至4.5版本，推出全新限定角色「千織」，《香港01》科技玩物頻道以下提供千織全攻略，由蛋池分析到育成方向武器聖遺物組隊全介紹。



千織角色介紹

千織是4.5版本實裝的5星岩屬性單手劍角色。千織很早就已經有遊戲中提及，當玩家在2版剛到稻妻之時就會得知有一位裁縫去了楓丹開店；後來3.7版4星角色「綺良良」實裝時亦直接表明其服裝是出自千織之手，不過千織真實角色造型則是再之後才正式亮相。值得一提是千織的配音是在8、90後動漫迷之間十分受歡迎的竹達彩奈，相信單是為了聲優而去抽的人都不在少數（包括記者本人在內）。

好孩子不要去搜尋誰是住之江亞香。

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千織基本玩法

千織一定程度上可以理解為「岩刻晴」，兩者同樣是單手劍角色，同樣E技是位移+攻擊+短時間附魔，Q技同樣是低能量需求的純傷害技能。

最特別的技能是千織的E技：發動後會衝向敵人打出一發上挑斬（亦可長按E以選擇方向）並召喚一個人偶；然後跟據後續輸入指令來發動兩種不同效果，再按一次E的話會切換至隊伍中下一個角色，並且切換出來角色進行攻擊時，將會發動額外的協同攻擊。而按攻擊就會為千織自己加上岩元素附魔。

由於千織的附魔只得5秒的同時E技冷卻長達16秒，同時用千織E技換人後的協同攻擊傷害很高；因此千織並不傾向作為站場主C，而是作為速切C/後台C和其他一樣打短軸的角色配合會更好發揮。

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千織強嗎值得抽嗎

整體而言（低命座的）千織的強度並不算太高，單就強度而言和4版初期強絕整個提瓦特的水龍王、水神等難以相提並論。如果是已經有完整岩隊的玩家，可以抽來替換阿貝多，傷害能有不少提升；另一方面千織並不強制3岩或4岩的純岩組隊，而是要配搭有岩屬性創造物的角色（最好是鍾離，沒有的話凝光或岩主也是可以）也可發揮，想要便宜玩玩岩屬又不想整隊抽的時候亦是可以考慮。

性癖行先的記者當然抽了千織，記者也經常勸籲玩家不要老看強度、角色符合喜好想要就去抽，這遊戲又不會沒有哪個角色哪把武器就玩不到。

但另一方面還需要考慮到的是接下來的版本中將有玩家們期待以久的角色「僕人」登場（僕人的角色預示圖在推特上獲得的點讚數是原神史上最多的，可見玩家們對她的期待）：

雖然目前有關僕人的強度、技能及角色定位等均為未知，但如果像記者一樣是性癖黨、一定要將父親大人抽回來的話，就要看看自己的原石及財力來決定是否跳過千織留力抽僕人了。

所以早兩三日僕人的角色圖正式公開時，推特上就有各種「skip千織等僕人」的迷因流傳，以至於「跳過千織」一時間上了推特熱門。https://twitter.com/4daiyoQ/status/1767164539215528062

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千織武器相關 4.5版本上半武器池分析

千織的專武「有樂御簾切」性能非常強勁，不誇張的說是繼霧切之迴光後的最強單手劍，滿級後擁有88.2%的超高爆傷，強勁的普攻及元素戰技傷害提升效果，配合岩屬角色使用效果量還會再翻倍；而就算不給岩屬角色而是給任意用雙爆的角色用都十分強力，單看武器性能絕對是頂尖級數。

5星有有樂、霧切、綠劍、天空，4星也有狼牙、西福斯等，為何這個遊戲的單手劍好像都特別強

同池另一把武器「赤角石潰杵」則是荒瀧一斗的專武，同時也是「女僕」諾艾爾的頂配；諾艾爾雖然是1.0版本推出遊戲最舊的4星角色，但其戰力一直以來都不弱，到4.2版水神芙寧娜出現之後配合芙寧娜的諾艾爾隊更是一線強力隊伍、十分值得投資；如果有水神又會抽千織、同時又沒有赤角的話，今次武器池是相當抵抽。

連不太常抽武器池的記者今次都出手了。

但雖說今次武器池抵抽還抵抽，還要考慮僕人即將推出是否要留石，同時今個版本開始新增的復刻卡池「集錄祈願」也是一個因素：此卡池可以定軌保底獲得強力的五星武器「獵人之徑」（提納里專武）和「葦海信標」（迪希雅專武，同時是泛用五星雙手劍）；其中又以獵人之徑特別強力，有專武的提納里傷害提升不止一個檔次。雖然記者認為這個集錄祈願並不抵抽，但如果真的很想要獵人之徑或葦海信標，又或是很想要阿貝多、可莉這些不知道什麼時候才會再復刻的舊限定角色，就要考慮如何分配資源了。

沒有綠弓也沒有葦海的記者最後還是選擇了skip，始終武器可以有替代，除非錢很多不然真的不用一個大保底去抽武器。

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千織命之座相關

千織現時在網上被不少玩家戲稱為「負一命」甚至「負二命」角色，主要因為0命千織的造物攻擊範圍較小又不懂移動，同時E技的額外召喚物要綁定另一個有岩屬召喚物的隊友，令0命千織的組隊選擇比其他角色少。值得一提五郎E技的大將旗並不能觸發千織E技的額外人偶，當然五郎E技的能力加成對千織本身有效。

千織命之座效果。wiki.biligame.com

當然0命千織並不是不能用，實際上人偶的攻擊範也並不小，和0命八重神子的殺生櫻相約；一般在近戰作戰距離內不會有人偶距離不夠打不中的問題（除非是較好動會跳來跳去的敵人）；而1命效果雖然可以解除岩元素召喚物的限制，但同樣需要綁定另一位岩元素角色，實際可以受益的角色/隊伍就只有雲堇、五郎和那維婭。除非已經有娜維婭想要組出岩屬妹子隊伍，否則千織1命和0命並無太大差距。

千織的人偶可以人手推動，如果真的範圍不夠也可以在走位期間自己推一下。

如果你是純純的強度黨，則建議跳過不抽千織，又或是直接抽到6命：滿命千織可說是強無敵，其6命效果可說是等同6命神里綾華和6命申鶴的合體；真愛黨/課長建議可直接6命，體驗1個角色有12命的快樂。

網上演示6+5千織普攻刀刀7、8萬，雙E追加攻擊隨便20萬起跳，充錢可以使人強大。https://youtu.be/8CaHwao6pVI?si=TY19XCkjEoWtTSpV

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千織聖遺物相關

輸出型千織的聖遺物以「華館」華館夢醒形骸記4件套為最好，另外由於千織相當部份的傷害主要來自天賦「量體裁衣」（視為元素戰技傷害），因此「黃金劇團」4件套也是理想的選擇；兩者幾乎沒有差距，可以選副詞條更出色的。如果是由現在開始為千織刷裝，自然是刷「黃金劇團」比較好，因為同副本的「逐影獵人」是強勁的泛用聖遺物很多人用，而華館副本的另一產物「海染之心」則幾乎已無人使用，體力效率而言黃金劇團好太多。

輔助向千織可以用「千岩牢固」4件或「悠古的磐岩」4件套（但要注意一定要千織本人拾取結晶碎片才能觸發悠古的磐岩4件套效果）。不過千織本身不具備輔助性能，若作輔助只是單純作聖遺物掛架之用，不是絕對不行只是不太推薦。

主詞條用防禦沙、岩傷杯和雙爆頭；由於千織同時受防禦力及攻擊力加成，因此副詞條方面在雙爆和%防禦力之外，%攻擊力亦不算差（固定攻擊力和防禦力就不必了）。然後千織雖然人偶產球頗多，但由於後台C主要在後台吃球能量獲取較少，少量的充能亦是有需要，視乎隊伍大約20%~30%左右即可。

千織組隊

由於千織E技的額外人偶必需要隊中有另一個能創造岩元素創造物的角色才能發動，如果隊中不包含另一有岩元素創造物的角色，可說是廢了千織的一半武功。有岩元素召喚物的角色有岩主、凝光、鍾離、阿貝多和荒瀧一斗，換言之0命的千織隊伍必需要有以上之一，不然就要放棄額外人偶的傷害了（不是絕對不行，只是未必有太大意義）。

基於千織的技能組有以上限制，組隊也就離不開幾個大方向，一是作為阿貝多的上位替代；計算上0+1的千織在4岩隊中的傷害約為0命辰紗紡錘的阿貝多的1.7至2倍，因此如果本身已有岩隊，千織是一個不錯的投資。也可以組雙C的3岩隊，如千鍾五夜、千鍾芙諾等等。

另一方向就是配合鍾離或者凝光，作為雙人「插件」配合其他同樣是兩人即可成形的組合，例如胡夜、融甘、那維萊特等。

最後一個方向就是放棄雙岩，犧牲額外人偶來換取組隊自由；只是由於少了一個人偶的傷害，對千織本身的練度要求就較高。例如可以用來組國家隊，不算是最理想的配置但足以落場實戰。

1命千織則只需和任意岩屬角色組隊就能發揮所有性能，可以配合娜維婭組成雙C隊伍，或是配合雲堇/五郎再配合其他輸出角色。