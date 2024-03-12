《聖獸之王》限定版開箱：唔大盒但勁精緻 原創卡牌桌遊玩法介紹｜雖然應該不少人仍然忙著在玩內容量極多的FF7 Rebirth 最終幻想7重生，但可不要忘了早幾日有另一款同樣出色及內容豐富的大作《聖獸之王》Unicorn Overlord推出；《香港01》科技玩物頻道獲官方提供遊戲的限定版，以下為大家送上開箱文。



《聖獸之王》限定版全部內容物一覽 唔大盒但勁精緻

《聖獸之王》的限定版雖然小小一盒，但是內容卻是毫不馬虎相當足料，除了遊戲本體和專用收納盒之外，還有一本百多頁的全彩美術設定集、16 bit改編遊戲音樂原聲集（雙CD）、特別印刷的卡片盒，以及最重要的原作卡牌遊戲boardgame。

和Game盒拍在一起就可知整個盒子並不大。

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美術設定集印刷精美，遊戲本身就以美術掛帥，設定集當然也是美得令人愛不惜手，可以看清楚各個角色的造型、動作解構圖以及背景、圖示等各種美術。

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按圖放大更多《聖獸之王》限定版開箱照片：



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原創卡牌遊戲玩法介紹

遊戲早已公布限定版將會附送原創的卡牌桌遊「Unicorn Overlord Cardgame」；雖說原創但玩法其實是基建於著名卡組構築（Deck Building）遊戲《Dominion》的變體，如果本身有玩過Dominion原作或是其他Dominion變體遊戲會很易上手；就算沒玩過遊戲的規則也不複雜應該十多分鐘就能學會基本。

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遊戲基本玩法是每個人都會有一副初始牌組，每回合抽牌之後玩家都需要打出卡牌以比併「武力值」，該回合中武力值最高的玩家便可獲得「名聲」。每回合結算後將打出的卡牌全部捨棄、下個回合再從牌組抽卡；如果抽乾了牌組，則將棄牌洗均再次組成牌組以繼續抽牌。遊戲共會進行5個回合，5個回合後累計名聲最高的玩家贏出遊戲。

原本已經很靚的美術圖當然也很適合用來印成卡牌。

而玩家當然不會以同樣的卡牌玩到底，在遊戲過程中玩家有機會可以購買新的卡牌加進自己的牌組中，以組出更強力的組合，這便是所謂的「卡組構築」了。

此cardgame的設計也體現了遊戲原作中「攻城掠地、建立領地」的部份，cardgame中玩家除了牌組和打出卡牌用的「戰鬥區」外，還設有「傾地區」：領地區就真的等同玩家的領地，能為玩家發揮持續的效果。

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元祖Dominion比較傾向「各家自掃門前雪」各自鬥快跑分，而《聖獸之王》card game則加入了能攻擊其他玩家的方式「炎上」和「詛咒」，讓玩家不能單純自閉而是要留意各對手的動向。

可以用火攻「炎上」其他人的領地

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另外金幣也直接變成了「行動」，不用像元祖Dominion般要儲滿幾多個金幣才能買到一張卡，而是每行使一次「金幣」就能直接購買一張卡牌；如果不想購買新卡也可以選擇將自己棄牌區的一張卡除去，以除掉對自己沒用的卡牌。

因此遊戲雖然只跑5回合，但相對地牌組構築速度也很快，再加上在牌組以外玩家還可以擴張領地，5個回合已經夠玩了。整體而言遊戲機制並不複雜規則不難上手，官方也建議玩家可以直接邊玩邊熟習，還在卡盒中附送一張「一圖流」漫畫教學。

官方還製作了教學影片，有興趣了解更多的話可以看看：

記者暫時未能找齊4個朋友試玩此Game，也不好說好不好玩；不過看起來這一款以卡組構築應該屬於節奏較快、不容易悶場的一款。但還有一個問題是坦白說此卡牌遊戲的紙質並不太好，感覺不易長期保存；如果真的要拿來玩時記得先為整副卡牌入好卡套。