拳願阿修羅作者嫌官方英譯太垃圾：字幕組都勁過你、想用AI自己譯｜AI人工智能愈來愈強，尤其在外語翻譯方面真是快而準！作品被Netflix改篇成動畫的《拳願阿修羅》作畫家達露沒恩（だろめおん），近日埋怨《拳願》的官方英文翻譯品質很差，在twitter (X)出文問fans，以AI翻譯是否可行，甚至想找網上非法翻譯漫畫外語版「字幕組」幫手。原來不只他有這個想法，日本政府近日帶頭搞初創公司，與10幾家出版社一起研究AI動漫翻譯，有人認為這是日本動漫遊戲翻譯者的末日！



《拳願阿修羅》官方英譯太垃圾．原作者呻：搵非法翻譯組

《拳願阿修羅》達露沒恩（だろめおん）不是外語文盲，早就忍夠授權英文翻譯版，而他其實還有留意到，某些非授權的網上fans翻譯版，做得比官方更加好。才會令他有：不如索性搵更熟悉我作品的fans做翻譯更好？還是我自己用AI翻譯更傳神？網民回應就大力反對用AI翻譯，事實上，很多動漫及影視作品都有其專有名詞及世界觀，機器學習也未必能完全搞得懂。但支持招募對原作有熱情的「改邪歸正」接手翻譯。

日漫英譯做得慢｜損失達8311億日元

原來不只《拳願》作者認為日本漫畫英文翻譯版做得不夠好，根據《日經新聞》統計，日本漫畫在外語市場中最差就是英語圈，英文翻譯版僅佔日本漫畫總產量2%，在70萬部日本漫畫作品中，僅約1萬4000部有被譯成英文。而且正版翻譯本反應太慢，令翻版和未授權網上翻譯有機可乘，單是2022年，日本出版業已因此損失達8311億日元。

根據《日經新聞》統計，在70萬部日本漫畫作品中，僅約1萬4000部有被譯成英文。

日本經濟產業部設立的日本產業創新投資公司（JIC）聯同10家出版企業，集資注資29億2000萬日元（約1.48億港元）成立初創公司ORANGE，希望以以人工智能（AI）加速外語翻譯！在日本原版出刊後盡快在官方收費平台上公開外語版本，避免再因正版翻譯出刊太慢增強日本在內容產業的競爭力。

柯南有幾十種外語版，售出多達2億3000部。

完全取代專業翻譯不易

很多動漫及影視作品都有其專有名詞及世界觀，AI未必能完全搞得懂，事實上，有些電影、動畫正因節省成本用「機譯」，最終狗屁不通。網民不支持用人工智能做動漫翻譯，反讚成招募對原作有熱情的「改邪歸正」接手翻譯，因為他們最懂、也最熱心去翻譯。

比如在香港區專責翻譯《新世紀福音戰士》電影十多年的Peggy Tang（PEGGY老師），本人就是《EVA》和動漫 fans，加上也有教日文、知識廣博。她直言翻《EVA》需要理解很多專有詞彙，源自聖經甚至其他國家／宗教文化和傳說，有源頭的還比較易處理，原作中有時會出現自創字，譯者需要自行創作中文term，對原作以至各種雜學少一點認識都會相當困難。記者認為，翻譯專才可以訓練AI加快速度做好初稿，最終仍需要自行作負責監修及修飾，完全由AI取代翻譯是言之尚早。