《千年之旅:ELF》新手攻略｜開荒心得 商城課金推薦 開服兌換碼一覽｜新作手機遊戲《千年之旅:ELF》已正式雙平台開始公測（實質等同正式開服），《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手開荒攻略，包括戰鬥組隊心得、商城課金推薦和開服兌換碼一覽。



戰鬥系統

雖然《千年之旅:ELF》的戰鬥畫面和演出很容易讓人有《崩壞: 星穹鐵道》的既視感，但兩者的玩法並不太相似：《千年之旅:ELF》的戰鬥並不依據雙方角色的速度依序行動，而是完全回合制，一方角色全部行動完之後再輪到另一方。

而在己方的回合中玩家可自由決定角色行動的次序，因此在戰鬥中施放技能的順序就變得十分重要，例如先讓buff / debuff角色行動，以提升接下來攻擊技能的威力；又或是先讓其他角色行動來積蓄能量，以打出強力的核心技能等。

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魔女和星痕

《千年之旅:ELF》的設定頗為獨特，在遊戲中使用的角色「魔女」不用也無法抽蛋獲得，全靠主線進度開放；而蛋池抽取的全部都是裝備於魔女身上的「星痕」。每個星痕都自帶屬性和技能，因此星痕其實可理解為一般社交手機遊戲中的「角色」；遊戲的編隊也就是魔女和星痕的配搭組合而成。

遊戲中目前有5位魔女，分別是初始已有的律、克蘿蘿、黑神月詠，以及需要推進度解鎖的安潔和米婭。而每個魔女的定位都相當明確，律是弱點削弱，克蘿蘿是治療和輔助，黑神月詠是增傷和輸出，安潔同樣是輸出角色但比起黑神月詠偏向提充能，最後米婭則是坦克。

另外每個魔女都有「連攜技」，當其他魔女對敵人造成特定的效果後續發；例如律的連攜技條件是「減怒」，因此有有減怒能力的星痕就不要裝在律自己身上而是裝給其他同伴，以觸發連攜技能。基本上隊伍編成圍繞魔女本身的特性和連攜技的觸發條件來進行就不會錯到哪裡去。當然需要先在魔女頁面中，點擊「查看魔女詳情」再提升魔女的等級習得連攜技後才能觸發。

另外是首次抽到每個星痕時都可獲得一件飾品，魔女裝備後可能提升各種能力；不用白不用，就算未有閒情研究組合配搭也應先裝好裝滿。

開荒和其他手遊差不多，都是盡快推主線開啟各種功能，不要吝嗇資源盡快提升魔女/星痕等級來推進度。刷完首抽後第一日最低限度都要推到開啟每日任務為止（相當快應該1-10左右就會開放）。另外是不要忘了去檔案室中閱讀條文領取獎勵。

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商城課金推薦

以手機遊戲而言《千年之旅:ELF》算是相當良心，有不少性價比、還原率高的商品，輕至中課玩家應該能玩得頗舒服。首先有首次充值福利，只要課金任意金額即可在5日內每日獲得獎勵，一共可以得到5抽以及4星星痕，算是不錯的福利。

如果覺得遊戲合心意會打算玩一段時間的話，可以考慮一併購入大小月卡（聖殿的禮物、群星紀聞）；小月卡和《原神》的數值完全一樣只是貴了一元，性價比極高。限購1次的神恩之禮I和每週聖殿送禮I只需8港元，亦是抵買之選。最後是玩到一定程度之後覺得不會棄坑，可考慮再課「成長基金」，合共能得8千多石。

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兌換碼領取方法 開服兌換碼一覽

《千年之旅:ELF》兌換碼領取方法十分簡單，只需在遊戲主介面右上角齒輪圖案打開設定，再選「其他」，即可見到輸入兌換碼的位置。

《千年之旅:ELF》開服兌換碼一覽：



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