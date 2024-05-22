對馬戰鬼PC版｜2020年推出、在全球各地均獲得一致好評的開放世界動作遊戲《對馬戰鬼》Ghost of Tsushima，其完整版《對馬戰鬼導演剪輯版》的PC版最近正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



也可一併參看《對馬戰鬼》PS4版的評測文章：

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畫質超絕提升 更高幀率觀賞流麗劍法

記者分別有玩過最初PS4版的《對馬戰鬼》以及PS5版的《對馬戰鬼導演剪輯版》，但現在再玩一次PC版的《對馬戰鬼導演剪輯版》時，依然被遊戲的畫面所震撼。原本遊戲的美術風格就十分出色，揉合了古時日本的典雅感及黑澤明風的電影感。

當年第一次玩時過完序章、見到在芒草原策馬奔馳的一幕，就肯定這會是款神作。

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而PC版的在原本已經很吸引的美術風格之上畫質超絕強化，如果有性能不錯的電腦，在高畫質之下遊戲的每一分每一秒都是視覺的宴饗。尤其是在草原行動時，可以看到每一棵草都會隨風擺動，畫面甚有詩意。（本篇文章的截圖均以遊戲的「非常高」very high畫質設定擷取）。

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而畫質高之外格數（FPS）也是PC版的一大優勢，PC版《對馬戰鬼導演剪輯版》可以輸出144FPS（當然要玩家電腦規格足夠）；對遊戲較為了解的人可能會知道《對馬戰鬼》有邀請日本古代武術流派「天心流兵法」的第十代宗家鍬海政雲和上年成為第十一代宗家的井手柳雪作示範及協助動作捕捉，令遊戲中的劍法招式更傳神。

(Sucker Punch)

而更高FPS亦令戰鬥更有動感，境井仁的各種動作、不論是揮砍、踢腳還是招架都顯得更順滑，除了風景和環境之外就戰鬥期間的視覺享受都是最高級數。

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遊戲內容相關

除了畫質再為升級之外，遊戲內容和PS5版的《對馬戰鬼導演剪輯版》基本相同；和基礎版相比《對馬戰鬼導演版》追加了全新的地圖「壹岐島」，亦追加了新Boss「蒼鷹」以及一條完整的新主線。另外也增加了新技能、裝備、支線任務、探索地點以及新外觀。完成壹岐島的所有內容一般需要10~12小時左右，當然也視乎你本篇私進度及所選難度。

另外PC版還有一大優勢就是可以玩MOD，《對馬戰鬼》作為高人氣大作，相信很快就會有各路大神製作各種有趣MOD供玩家遊玩，像是必有的湯馬士小火車，或是將其他使用日本刀的動漫遊戲角色如Vergil、2B等加到遊戲內。

PSN帳號、連線遊玩相關

《對馬戰鬼》有一個多人協力模式「奇譚模式」，當年是免費更新的新模式，而且以免費更新而言玩法紮實內容量也十分豐富，非常佛心在玩家之間也很受好評。

而PC版的《對馬戰鬼導演剪輯版》當然也包含「奇譚模式」，但是想玩奇譚模式的話必須要擁有PSN帳號，並在遊戲中登入PSN才可以遊玩。如果只是單人模式的話，則不需要申請或綁定PSN帳號。

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最近《絕地戰兵2》官方試圖強制Steam版綁定PSN帳號一事引起玩家極大反彈，PC玩家對於PSN帳號有抗拒心理或對其安全性不信任也是情理之中；但如果只是想玩《對馬戰鬼》的單人模式，就不用顧慮PSN的問題。

總結：非常值得一玩



《對馬戰鬼》是近幾年玩家評價最好、最受愛戴的遊戲之一，遊戲本身的水準完全不用質疑；除非本身並不偏好開放世界類和動作類遊戲，否則《對馬戰鬼》是一款不應錯過的上佳作品。即使你原本已經玩過，但如果是只有玩過PS4版本的話，也會很推薦你在PC版上再玩一次，會有完全不同的體驗（當然前提是有性能不錯的電腦）。