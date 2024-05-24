《鳴潮》公測開服開荒攻略｜新手必知心得 戰鬥系統解說｜跨平台開放世界動作手遊《鳴潮》昨日正式開服公測，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲攻略，包括遊戲新手開荒必知心得及戰鬥系統解說。



1. 先推主線再探索地圖

相信很多人玩開放世界遊戲都是因為喜歡在大世界中探索，不過在《鳴潮》中無論如何都應該先推一段主線；因為在稍推一段主線之後會開放探索模組，在於探索中使用的各種功能。當主線進入今州城不久後就會開放鉤爪（類似《原神》中的四葉印），然後再推一段主線在前往兵營期間會開放感知（等如《原神》的元素視角）和控物，前者有助找出各種收集品和資源，後者則用來和場景道具互動，在各種機關解迷中都會用到。在解放探索道具之前即使在野外冒險也會有很多東西無法互動，還是乖乖的先解主線吧。

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2. 每日任務相關

《鳴潮》的每日任務採用類似《崩壞: 星穹鐵道》的活躍度系統，不需要像《原神》一樣特意去解幾個每日任務，只需要在遊戲內進行各種活動即可累積活躍度領取每日獎勵。每日獎勵領滿可得60石及2000聯覺經驗，是最重要的聯覺經驗來源；因此入坑第一日無論如何都應該推進度推到開放日任為止，不然就十分蝕。當聯覺等級去到9級左右就會開放索拉指南，然後在索拉指南內的「活躍度」內就可領取每日獎勵。

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3. 聯覺等級解鎖功能一覽 快速升級方法

除了經主線解鎖各種探索道具之外，遊戲不少其他系統也需要通過提升聯覺級等（即《原神》中的冒險等級、《崩壞: 星穹鐵道》中的開拓等級）。首先主線劇情任務就需要聯覺等級來解鎖，完成第一階段主線之後，下一階段需要聯覺等級14才能開放。而【異想奇境】（即《崩壞星穹鐵道》中的模擬宇宙）和聲骸副本「無音區」（即《原神》中的聖遺物秘境）則分別在聯覺等級17和19級開放。

而單靠主線任務給的經驗當然不夠無縫涵接，會像《原神》一樣「卡主線」；要快速提升聯覺等級提升聯覺等級，最快的方法就是做任務，完成世界各地的支線任務（地圖上的藍色圖示）、角色劇情相關伴星任務（等如《原神》中的傳說任務）以及完成「飄泊日志」中的里程碑都可獲得大量的聯覺經驗。另外在野外探索進行開寶箱各種收集，特別是收集聲骸提升等級後也可獲得不少聯覺經驗；最後當然還要靠剛才提到的日任才能快速升級。

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4. 不時去領各種獎勵

遊戲有許多開服活動和育成獎勵，但並不會太主動提玩家領取（除了小紅點提示之外），在推進度的時候偶然去領一領這些獎勵，可獲得各種資源來育成角色。主要是「索拉手冊」裡面的「飄泊日志」，等如原神冒險手冊裡的「見聞」，完成各里程碑後可獲得獎勵（最重要的是聯覺經驗。）

另外是收集聲骸時會提升數據塢等級，每升一級都可以獲得獎勵，同樣需要自己在選單中打開數據塢頁面領取。還有遊戲的說明條目也和《原神》一樣，每看完一條可獲得1石。不過建議不要為了拿石/消紅色點就極速刷過說明不看，不少機制都是看過說明才比較好懂。

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5. 角色、武器先升級

在早前推主線的期間優先將3個角色的等級和武器都升到20級，不要捨不得材料即使是2、3星武器也要升級使用，反正之後可以再拿來當更高星武器的肥料，越快升級攻擊力高一點刷怪快一點效率就好一點。

6. 戰鬥心得 專用名詞解說

《鳴潮》的戰鬥系統和庫洛遊戲的前作《戰雙帕彌什》及米哈遊的《崩壞3rd》相似，有玩過後兩者的話不難上手。

《鳴潮》的角色基本都採用計量表系統，除了普通攻擊和共鳴技能（等如《原神》中的元素戰技）之外，透過攻擊及精準閃避敵人攻擊可以累積計量表，儲滿之後就可發動特殊攻擊。例如秧秧在儲滿3格計量表之後就可長按正方式發動強力的升龍斬->落下攻擊。

此外所有角色都有「協奏能量」計量表，同樣是透過攻擊或精準閃避累積；儲滿之後換人便可發動強力的攻擊（畫面右上角頭像會以高亮顯示）：離場者會發動「延奏技能」，入場者則會發動「協奏技能」（類似同崩壞3rd中的QTE攻擊系統）。

因此戰鬥的基本就是要頻繁換人以用盡各角色的共鳴技能冷卻時間；但同時換人前又應該盡量打滿協奏能量以發動強力的換人攻擊。和《原神》組隊往往講求的固定組隊方式和技能施放循環相比，《鳴潮》的戰鬥系統較為自由，比較沒有固定形式，一直打一直閃然後夠能量/冷卻就換人放招即可。

另外也引入了隻狼的「格劍」彈反系統「逆勢回擊」，在敵人攻擊發光時以任意攻擊命中敵人即可彈反敵人攻擊同時削減敵人的韌性，韌性全部減完就可令敵人倒地。不過反擊的判定非常寬鬆，大部份情況下亂按都能彈返，並不會太過困難。

7. 落下傷害相關

《鳴潮》設有落下傷害，不過傷害量比《原神》寬鬆很多，一般原神會摔死的高度在《鳴潮》內大約只會扣1/3血左右。不過但在過高的地方跌下仍是會摔死；如果從極高處落下跌死更可獲得成就。