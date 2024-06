MH Wilds全平台同時發售 文明帝國7公開|Summer Game Fest懶人包|自從一場世紀疫情之後,線上發布會就漸漸成為主流,如今各行各業、尤其是資訊科技和遊戲界都很傾向採用線上發布的形式公開新情報;而年度最重要的線上發布會「Summer Game Fest」就剛剛在香港時間 6 月 8 日清晨舉行,《香港01》科技玩物頻道以下提供發布會重點內容懶人包整合。



Summer Game Fest 發布重點內容懶人包

今次 Summer Game Fest 的發布相當足料,發布會時間長達 2 小時,不單有多款大作首次公開或是播出全新內容、公開發售日等,也有大量獨立遊戲新作介紹。

最重磅的發布內容是《文明帝國7》Sid Miere's Civilization VII 首次公開,遊戲預計於 2025 年推出。另外 Monster Hunter Wilds 也播出了全新的影片,製作人辻本良三親身亮相發布會,更公開表示 Monster Hunter Wilds 將會在 PS5、Xbox Series X|S 及 PC 全平台同步發售;想玩 PC 版玩家不用怕又要等一年半載,可以馬上加入狩獵了。

Monster Hunter Wilds 全平台同時發售

Palworld DLC 櫻島 Sukrajima 正式公開

另一重點發布是《Palworld》幻獸帕魯的擴張內容「櫻島」Sakurajima正式公開,將會加入一個全新的島嶼,也公開了宣傳影片,表示將會有新帕魯、新建築物和等級上限開放、新的 Raid 、新的 Boss 以及競技場等大量內容。預定 2024 年 6 月 27 日推出。

街頭霸王6 有拳皇 Terry、不知火舞參戰

此外還有一個頗勁爆的發布是《街頭霸王6》公開了第 2 年度的新角色,而且新角色中竟然包含了來自 SNK 的經典格鬥遊戲《餓狼傳說》及《拳皇》的泰利波格 Terry 及不知火舞 Mai。影片中先見到 Luke、Jamie 然後再見 Terry,一瞬間還以要出新的 Capcom vs SNK。

LEGO Horizon Adventure - 之前外國媒體的預測貼中,地平線的 LEGO 遊戲,平台為 PS5、Switch 及 PC,發售日未定。



No More Rooms in Hell 2 - 8 人協力打喪屍遊戲,影片中表示遊戲將採用永久死亡機制,即角色一但陣亡就無法再使用,需要從頭再玩過。2024 年萬聖節推出。



Harry Potter Quidditch Champion - 魁地奇遊戲,平台、發售日等未公布



Cuffbust - 多人協力逃獄遊戲,值得一提是本作完全由 1 人獨力開發,但表現出來的效果相當吸引。平台為Steam。



Starwars Outlaw - Ubisoft 開發的 Starwars 遊戲, 8 月 30 日推出



NEVA - 畫風極靚的橫向平台動作遊戲,預定 2024 年內推出,平台為 PC、Switch、PS5 及 Xbox Series X|S



文明帝國7 - 首次公開,預定 2025 年推出



黑神話悟空 - 新影片公開,2024 年 8 月 20 日推出



ONCE HUMAN - 多人協力開放世界射擊遊戲,2024 年 7 月 9 日推出,平台為 Steam 及 Epic Games Store



CAIRN - 硬核攀岩模範遊戲,發售日和平台未定



Metaphor,ATLUS 的 JRPG,風格看起來有些像真女神轉生5。2024 年 10 月 11 日推出,平台為 PC 及 Xbox Series X|S



街頭霸王6 Street Fighter 6 - 公布第2年度參戰的新角色,有司令 M.Bison、Terry、Elena 和不知火舞 4 位。



Dargonball Sparking Zero - 公開發售日為 2024 年 10 月 11日



餓狼傳說City of the Wolves - 新影片公開



Blum House Games - 電影版 Five Nights at Freddy's 的工作室進軍遊戲界,一口氣發行多款恐怖遊戲



Power Rangers Rita's Rewind - 經典特攝片恐龍戰隊的像素風格橫向過版遊戲,令人想起當年的恐龍快打。預定 2024 年尾推出,平台為 Steam



Kingdom Come: Deliverance II - 第一身開放世界動作 RPG 遊戲,預定 2024 年內推出



野狗子 - 由《沉默之丘》、《死魂曲》、《重力異想世界》等遊戲製作的創作者外山圭一郎所成立的 Bokeh Game Studio 開發的恐怖動作遊戲,有趣在於有大量舊式香港風格街景,以及有類似魂系遊戲的劍戟戰鬥



Hyper Light Breaker - 極度好評獨立遊戲 Hyper Light Drifter 團隊的新作,為開放世界動作射擊遊戲,可和好友協力遊玩,預定夏季尾開始搶先體驗



Dune Awakening - Dune 沙丘瀚戰的衍生 MMO 遊戲,發售日及平台均未有公開



Alan Wake II Night Spring - DLC ,將由 3 個章節構成,2024 年 6 月 8 日推出



Monster Hunter Wilds - 公開新影片,以及表明 PS5、Xbox Series X|S 及 PC 全平台會同步發售



Phantom Blade Zero - 類《隻狼》和《仁王》的動作遊戲,2024 年內在各個遊戲展覽中提供試玩,發售日未定。