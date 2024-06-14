MH Wilds無縫式地圖 單機4人狩獵 新系統解說｜製作人訪問重點資訊整合｜萬眾期待的《魔物獵人》Monster Hunter 系列正傳新作遊戲《Monster Hunter Wilds》雖然尚有一段時間才會推出，不過獵人們自然是對遊戲已經非常期待；最近官方在日本舉行了只招待特定媒體的示範會，遊戲製作人辻本良三、徳田優也、藤岡要（沒錯，就是在 MHW 官方直播中出現的那三個人）也接受了媒體訪問，以下整體訪問及日本媒體報導提到的重點內容。



進入無逢狩獵新時代 單機獵人可 Call 3 個 NPC 幫手

日本媒體的報導中提到比較重要的一點是，據點和狩獵場將為無縫涵接，由承接任務到出發前往任務之間不需要再。而和系列前作一樣隨著進度，可前往的地圖會逐漸增加；而當然為了避免在遊玩時因距離過遠而感到不便，也會有以快速移動（讀檔）等方式省略移動過程的場合。

Monster Hunter Wilds

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宣傳影片中出現的地圖名為「隔絕的沙原」（隔ての砂原），面積是傳統地圖的兩倍；而因應地圖變得比以前更大及利用無逢連接的特性，玩家現在可以在地圖上設置簡易基地。在這些基地內可以接受任務、更換裝備、烹飪等（記者感覺可能有些像聚魔之地）。但官方亦有提到如果將簡易基地設在太方便地點，有可能會被怪物破壞。（可能是像 Palworld 一樣，據點能被入侵的怪物破壞）

Monster Hunter Wilds

另外是繼承並強化了 ＭHRise 中引入的 NPC 獵人系統，現在起玩家可以發出求救信訊召喚 3 個 NPC 獵人前來幫助狩獵，對於單機獵人來說是一大福音。而 NPC 是從遊戲初期就召喚，官方表示目前正在調整 NPC 的強度，希望讓單機獵人也能充份地享受故事。至於任務難度及所需時間方面，官方則表示會和 MHW 相約。

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騎寵及鉤繩發射器相關

在 MHRise 中受到好評的方便「可騎乘寵物」也繼續在 MHWilds 中登場，這個在遊戲最初公布影片時就已經明確展示，還示範了可騎在寵物上以遠程武器攻擊。訪問中就有提及更多關於騎寵及鉤繩發射器的細節，首先官方表示遊戲將會設有騎上寵物之後，可以在地圖上指定移動地點然後自動移動至目的地的便利功能；另外在騎乘期間，也可以使用鉤繩發射器邊移動邊收集位於較遠處的物品。

另外在訪問中也提到遊戲將設有可引誘魔物前往指定區域的道具，以及可以用鉤繩發射器啟動的機關等（大概是類似 MHW 中的落石之類）。

雙武器系統、武器切換相關

而之前也有報導過，騎寵設有武器袋，不需要返回基地也可以切換到另一把武器；而官方也表示雙武器會是今集的重點之一，希望將遊戲設計成能充份利用兩把武器來進行狩獵。

訪問中有提及切換武器時累積的計量表會如何處理，像是太刀的練氣值、雙刀的鬼人氣槽等。得到的回答是這些計量表在騎寵處交換武器時會維持、並不會重置歸零；但相對地也會像平時一樣隨著時間自然減少，讓玩家可以不用太在意計量表，積極地不停交換武器進行狩獵。

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但官方也提醒如果在據點更換武器，所有武器計量表都會清零。另外官方也提到雖然現在可以在騎乘寵物時使用輕重弩等進行攻擊，但可使用的彈種也會減少；主要是作為輔助之用。

新系統「集中模式」和「傷口」解說

另外也更為詳細說明了新增的「集中模式」和「傷口」系統：集中模式是一種可以對準星所指方向立即發動攻擊或防禦的模式；利用集中模式可以令攻擊更容易命中。玩家攻擊怪物時會造成傷口，再攻擊這些傷口時會增加所造成的傷害（不論是否以集中模式攻擊）；當反覆攻擊傷口造成擊破時，更可對怪物造成大硬直。

而對傷口使用集中模式時，會有紅色的導蟲顯示受傷的部位，對這些部位進行集中模式攻擊，即可衍生出新的攻擊動作。（應該就是首發影片中展示的用大劍在魔物身上拖著斬的一幕）

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不過官方也派定心丸，指傷口和集中模式並不是必須，遊戲並非設計成必須使用這些系統才能完成任務；但記者認為可以預期能否熟練使用這些新系統，會對狩獵效率產生很大影響。

相關訪談 / 媒體預覽團報導原文：

https://www.gamer.ne.jp/news/202406130002/

https://news.mynavi.jp/article/20240531-2956242/

https://www.gamespark.jp/article/2024/06/13/142287.html

https://jp.ign.com/monster-hunter-wilds/75176/preview/7

https://dengekionline.com/article/202406/7849