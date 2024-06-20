下代 Xbox 可玩 Steam！外媒爆料 Xbox 或徹底轉型放棄獨佔改行 Windows｜最近 PS、Switch 和 Xbox 都先後舉行了發布會，但均沒有提及下代主機或主機半代升級（Pro 機）的情報；而在早幾個月一輪接連不斷 Switch 2 爆料之後，最近 Xbox 相關的爆料就多了起來，甚至有爆料指出下代 Xbox 將會徹底改變路線，不再作為獨佔遊戲的主機。



外媒爆料 Xbox 可能徹底轉型 放棄獨佔主機之路改行 Windows 系統

外國資訊科技媒體「Windows Central」的主編「Jez Corden」（@JezCorden）日前在推特（Twitter，現 X）爆料，稱獲得相關消息來源提供，微軟會把下一代 Xbox 定位為「Windows 系統遊戲機」，直接以 Windows 系統運行。甚至有可能會 PC、筆記本電腦一樣，以 OEM 形式授權第三方廠商去生產各自的「Xbox」。

下代 Xbox 的概念圖片

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Jez Corden 的 Xbox 相關推文（Google頁庫存檔）

假若爆料為真，可說是將 Xbox 徹底的 PC 化、變成類似「Alienware」般的打機電腦品牌。Jez Corden 之前還透露下一代 Xbox 甚至可能在出廠時就直接預裝 Steam。

（網路圖片）

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當然，即使系統改為 Windows，也不代表微軟不會對下代 Xbox 的硬體下功夫；Corden 也有爆料中透露下一代 Xbox 將搭載 NPU（Neural network Processing Unit，神經處理單元），以獨立執行AI 運算、機器學習等功能，如微軟自研的解析度提升技術「Automatic Super Resolution」（即微軟版本的 DLSS）。

另外微軟也有可能把自家的生成式 AI「Copilot」導入 Xbox 及其遊戲之中；據外國媒體報導早前微軟在 5 月 20 日於西雅圖舉行的發布會中，就演示了將 Copilot 結合打機的效果，用家可向 Copilot 詢問遊戲攻略貼士及建議等。而之後 5 月 21 日 Microsoft Copilot 的官方推特更直接發表了一段將 Copilot 結合到 Minecraft 的示範影片。

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雖然這個翻天覆地、可說是完全放棄傳統遊戲主機模式的策略聽起來很匪夷所思，但也不是全無道理。尤其是考慮到微軟 CEO「Satya Nadella」薩蒂亞·納德拉的經格風格向來偏重訂閱服務：他在 2014 年全面接任微軟 CEO 之後逐步改變微軟過去售賣套裝軟體的經營模式，改為以雲端服務優先的戰略，其主導的 Microsoft Azure 企業雲端服務更是大獲成功。

而 Xbox 近年的策略也明顯越來越看重遊戲訂閱服務「Xbox Game Pass」，若再開放 Xbox 硬體平台吸引更多第三方廠商加入的話，也許能幫助微軟進一步增加 Xbox 的使用者人數。

但值得一提的是，Jez Corden 的爆料推文現時已被刪除；不知道這是代表爆料太離譜而自刪，還是因為爆料太準確而被官方要求下架。