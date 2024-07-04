《我推的孩子》動畫版第二季第1集（總計第12集）在7月3日晚首播，《我推》馬上就成為Google熱搜，不過老實說第1集內容大都屬於交代角色現況、過渡性的劇情不太入肉。反而接棒YOASOBI神曲〈Idol〉的新主題曲〈Fatale〉（ファタール）、神秘的歌唱組合GEMN，以及資訊量及作畫水準都極高的新OP動畫，討論度更高！



從Idol到Fatale唱出不一樣的星野愛

〈Idol〉神曲太強，要接棒也不易，不過第2季新曲〈Fatale〉都一樣非常動聽入耳；查一查Google 歌曲名字〈Fatale〉（ファタール）來源自法文，代表「蛇蠍美人」、「致命的女人」，跟上季的〈Idol〉比較，是從另一角度去寫星野愛這個一世都充滿秘密和謊言的偶像／少女／母親。被Sony安排接棒YOASOBI主唱《我推》主題曲的組合GEMN（強調100次、唔係宇宙GEM！）身份也保密到家，首播後開估，原來是前Johnny男團Sexy Zone成員中島健人，加上唱過《咒術迴戰 懷玉·玉折篇》ED《青のすみか》的搖滾新星木谷龍也。

查一查Google 歌曲名字〈Fatale〉（ファタール）來源自法文，代表「致命的女人」

右起：GEMN組合成員為：男團Sexy Zone前成員中島健人，唱過《咒術迴戰 懷玉·玉折篇》ED《青のすみか》的搖滾新星木谷龍也。（Sony Music 圖片）

這叫人抓狂的致命偶像

新曲的歌詞都好有feel，比如「閃閃星光棲息於你的雙眼」、「渴望又可悲地渴度愛」、「從孤獨中救贖萬物的璀璨光芒」都是在說舞台上當偶像的星野愛。之後提到「拜託你，請讓我聽聽那久違的聲音」、「沒有你我無法存活」、「那缺失的部份該如何填補」，像是從星野阿奎亞的視點，寫出得到星野愛之後又失去星野愛，這教人瘋狂的失落…這既美麗又危險的女人。

第2季新OP逐格睇！

好了，這類太抽像的歌詞解釋就到此為止，官方很也識玩，在首集上架時，就已經在YouTube釋出了無字幕版本的〈Fatale〉op，大家可以一格一格定鏡來看看，每一格都似包含了無限量的資訊。記者最喜歡整個MV都配合第二季阿奎亞參演舞台劇《東京Blade》的主線劇情，從台上／台下兩個角度不斷跳躍穿插，帶出劇中人每個都是人前人後兩個樣的特點：當中最多人讚的一格，就是在舞台上的星野阿奎亞、露比兩兄妹掀開人皮面具，露出雨宮吾郎醫生／天童寺紗利奈的真面目。

社長夫婦、一對子女，在台下看著星野愛的幻影在起舞，一齊拿起KB螢光棒打Call（跟第1季兩個BB打call一幕起到強烈的反差），也有點可悲。

社長夫婦、一對子女，在台下看著星野愛的幻影在起舞

+ 2

最後散場星野愛要走了，兩兄妹手拖手去追逐母親／偶像的笑容，追到從高層大廈上一躍而下，感覺很邪門：

兩兄妹手拖手去追逐母親／偶像的笑容，追到從高層大廈上一躍而下，感覺很邪門：

第2期重點《東京Blade》舞台劇篇

鏡頭一轉，在半空中的阿奎亞化身為《東京Blade》中的刀鬼，而露比就換上二代B小町的台服演出。之後阿奎亞跟黑川茜（鞘姬）及有馬佳奈 (ツルギ)手拉手謝幕代表三角戀愛？最後在觀眾席下，竟然看到星野愛，代表阿奎亞做每一步，都只是為了替愛報仇。

鏡頭一轉，在半空中的阿奎亞化身為《東京Blade》中的刀鬼

而露比就換上二代B小町的台服演出。

之後阿奎亞跟黑川茜（鞘姬）及有馬佳奈 (ツルギ)手拉手謝幕代表三角戀愛？