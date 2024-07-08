絕區零攻略 六分街全調查協會紀念幣取得方法一覽｜手遊新作｜米哈遊的最新手機遊戲《絕區零》在上星期正式推出，遊戲現時聲勢不錯、下載數已在全球突破 5000 萬次。《香港01》科技玩物頻道繼續提供遊戲攻略，以下為《絕區零》六分街全 18 個紀念幣入手方法。



六分街全調查協會紀念幣取得方法

《絕區零》雖然是動作遊戲，但遊戲內也設計了大量收集元素，每個地區及玩法都有各種收集獎勵；而調查協會紀念幣就是其中之一。在六分街中一共可以收集到 18 個調查協會紀念幣，紀念幣可以用來在六分街內的垃圾桶 NPC「桶之賢者」處換取豐厚禮物。同時紀念幣也是另一 NPC 「喵吉」的獎章條件之一，因此收集紀念幣可以一次換取兩份報酬。

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第一枚紀念幣會在主線第一章期間，拉麵店外 NPC「艾里斯」會有藍色感嘆號（支線任務），他會給你一枚紀念幣並請你幫他丟去垃圾桶。然後玩家就會跟著任務指示找到「桶之賢者」，可以用紀念幣來交換素材及丁尼。

紀念幣只要在街區內在指定時段（早上、中午、夜晚和深夜）和指定 ＮPC 或物件對話即可獲得；但會提供紀錄幣 NPC 並非一定會於該時段出現，如果找不到的話就請明天同樣時間再來。另外如果進入了劇情集中模式（主線）也有可能導致紀念幣 NPC 不出現，這時就要先推主線了。

至於推進一天中的時段方法有兩個，一是進行任何的出擊（主線、支線、零號空洞、素材關等等），二是按 Touchpad 或以滑鼠點擊左上打開時間，然後可以休息以推進一個時段（上午->中午、中午->晚上、晚上->深夜）。但是一天只能休息一次，然後必須要靠出擊才能將時間推到深夜才可睡覺到另一天。

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以下為六分街全 18 個調查協會紀念幣的入手方法，按時段劃分：

上午：



+ 8

拉麵店對面 絲琪

錄影帶店對面的露天停車場旁的牌子 雅妮婆婆，對話後和雜貨店外的「找零」對話，再回去找婆婆對話獲得

咖啡店外的綠植盤栽

改裝店門外 洛，對話後在旁邊上樓梯和空箱子互動

下午：



+ 6

錄影帶店對面的露天停車場旁的牌子 克蘿拉，對話後和她拍照再對話獲得

錄影帶店門口 塔維斯

咖啡店門外 貓熊先生

雜貨店對面 盧皮塔

唱片行門外地上箱子

雜貨店旁 保羅恰克，對話後和桶之賢人對話，再找保羅恰克獲得

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晚上：



+ 14

喵吉長官旁邊的垃圾箱

錄影帶店工作室內的儲物櫃

金手指門外 喬納

雜貨店門外 漢娜，對話後去雜貨店旁邊的汽水機互動，找到紀念幣後再和漢娜對話

雜貨店門外 羅伊，以 300 丁尼購入

深夜：



+ 2

改裝店旁 傑蘭特，對話後和書報攤後面的女 NPC 對話，再回去找傑蘭特獲得

玩具店門外的滑板長椅