絕區零攻略 六分街全調查協會紀念幣取得方法一覽｜手遊新作
絕區零攻略 六分街全調查協會紀念幣取得方法一覽｜手遊新作｜米哈遊的最新手機遊戲《絕區零》在上星期正式推出，遊戲現時聲勢不錯、下載數已在全球突破 5000 萬次。《香港01》科技玩物頻道繼續提供遊戲攻略，以下為《絕區零》六分街全 18 個紀念幣入手方法。
六分街全調查協會紀念幣取得方法
《絕區零》雖然是動作遊戲，但遊戲內也設計了大量收集元素，每個地區及玩法都有各種收集獎勵；而調查協會紀念幣就是其中之一。在六分街中一共可以收集到 18 個調查協會紀念幣，紀念幣可以用來在六分街內的垃圾桶 NPC「桶之賢者」處換取豐厚禮物。同時紀念幣也是另一 NPC 「喵吉」的獎章條件之一，因此收集紀念幣可以一次換取兩份報酬。
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第一枚紀念幣會在主線第一章期間，拉麵店外 NPC「艾里斯」會有藍色感嘆號（支線任務），他會給你一枚紀念幣並請你幫他丟去垃圾桶。然後玩家就會跟著任務指示找到「桶之賢者」，可以用紀念幣來交換素材及丁尼。
紀念幣只要在街區內在指定時段（早上、中午、夜晚和深夜）和指定 ＮPC 或物件對話即可獲得；但會提供紀錄幣 NPC 並非一定會於該時段出現，如果找不到的話就請明天同樣時間再來。另外如果進入了劇情集中模式（主線）也有可能導致紀念幣 NPC 不出現，這時就要先推主線了。
至於推進一天中的時段方法有兩個，一是進行任何的出擊（主線、支線、零號空洞、素材關等等），二是按 Touchpad 或以滑鼠點擊左上打開時間，然後可以休息以推進一個時段（上午->中午、中午->晚上、晚上->深夜）。但是一天只能休息一次，然後必須要靠出擊才能將時間推到深夜才可睡覺到另一天。
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以下為六分街全 18 個調查協會紀念幣的入手方法，按時段劃分：
上午：
拉麵店對面 絲琪
錄影帶店對面的露天停車場旁的牌子 雅妮婆婆，對話後和雜貨店外的「找零」對話，再回去找婆婆對話獲得
咖啡店外的綠植盤栽
改裝店門外 洛，對話後在旁邊上樓梯和空箱子互動
下午：
錄影帶店對面的露天停車場旁的牌子 克蘿拉，對話後和她拍照再對話獲得
錄影帶店門口 塔維斯
咖啡店門外 貓熊先生
雜貨店對面 盧皮塔
唱片行門外地上箱子
雜貨店旁 保羅恰克，對話後和桶之賢人對話，再找保羅恰克獲得
晚上：
喵吉長官旁邊的垃圾箱
錄影帶店工作室內的儲物櫃
金手指門外 喬納
雜貨店門外 漢娜，對話後去雜貨店旁邊的汽水機互動，找到紀念幣後再和漢娜對話
雜貨店門外 羅伊，以 300 丁尼購入
深夜：
改裝店旁 傑蘭特，對話後和書報攤後面的女 NPC 對話，再回去找傑蘭特獲得
玩具店門外的滑板長椅