Once Human 全新開放世界遊戲搶先體驗已開｜高自由度生存玩法｜在 Steam 上期待度相當高、全球玩家預約排行最高曾達頭 3 名的開放世界生存遊戲《Once Human》七日世界在日前正式展開搶先遊玩 early access，以下為大家介紹遊戲特色方便入坑。



Once Human 高自由度生存玩法開放世界遊戲

《Once Human》主打超現實世界觀及高度自由生存玩法；玩家將在遊戲中將扮演具有超能力的「超越者」，在 256 平方公里大的無縫開放世界地圖中自由探索。除了在地圖上探索各個據點、尋找寶物和資源外，遊戲也設有主線、支線劇情、生存建造、刷寶射擊、副本戰鬥、RPG 養成等多種玩法，不論是喜愛什麼類型的玩家都能在遊戲中找到樂趣。

《Once Human》擁有高度精細的角色建模系統，玩家可以根據自身喜好捏出高矮胖瘦的身形，還有軀體受傷、異常理智值系統，玩起來比一般開放世界遊戲更有代入感。

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遊戲中也有近期十分流行的「帕魯」玩法：玩家可以在大世界中捕捉各種異常物，讓牠們幫自己打工，例如擅長烹飪的青龍，又或讓河狸來幫自己收集各種搜集資源等。

Once Human

玩法多元化 PVP、PVE 都有選擇

隨著搶先體驗正式上線，遊戲也推出不少全新內容供新舊玩家體驗，主打有 PVP 玩法「公路追擊」：載滿獎勵的特殊車輛將會隨機出現在地圖中，玩家需要在車輛貨倉打開時攻擊車輛獲得豐富獎勵。但玩家一旦進入車輛附近範圍，就會強制進入 PVP 狀態，可能被其他玩家「黃雀在後」式偷襲。當然如果對 PVP 不感興趣，只要不接近獎勵車輛即可。除了新玩法外也實裝了新的主線劇情、支線任務及全新敵人種類等。

Once Human

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豐富開服獎勵活動

伴隨遊戲搶先體驗展開，官方也推出各種限時福利活動及獎勵內容來吸引玩家；完成賽季挑戰即可獲得限定時裝、武器外觀、頭像框等。另外還有 Twitch 掉寶活動，在 Twitch 睇台累積時數即可獲得遊戲內獎勵。

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Steam 玩家人數高 但評價褒貶不一

《Once Human》搶先試玩推出兩日後聲勢不俗，在統計網站 steamdb 上為排名第一的近期熱門（trending game）遊戲，線上人數平均在 9~10 萬人左右，大抵都維持在 Steam 遊戲同時在線人數的頭 10 名之內。

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不過熱度高的同時遊戲評價卻只屬一般，在近一萬條玩家評價中只得 60% 好評。玩家反映的主要是問題有遊戲效能/優化差、伺服器排隊/不穩定、語音和顯示語言綁定、不能更改按鍵設置不方便等等；也有玩家反映遊戲內地人太多、令遊戲內社交風氣差劣，加上敏感詞太多影響互動體驗等等。

但畢竟是免費遊戲，感興趣的話可以不理會負評，自己試試也不會有什麼損失。如果不太急著玩，也可以等後續官方能否快速對應玩家提出的問題再看看要不要入坑。