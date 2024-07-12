Redfall、鬥陣2上榜 十大最令人失望遊戲排行榜｜外國YT頻道嚴選
Redfall、鬥陣2上榜 十大最令人失望遊戲排行榜｜外國YT頻道嚴選｜外國著名排行榜頻道「WatchMojo.com」以製作各種「十大排行榜」為主，內容涵蓋遊戲、電影、劇集、音樂等包羅萬有，頻道在 YouTube 上的訂閱人數超過 2500 萬，可說是排行榜的宗師。而該頻道最近就上傳了一條關於今個年代最令人失望的 10 款電子遊戲的排行榜，引起機迷討論。
外國著名排行榜頻道嚴選今個年代10大最令人失望遊戲
外國著最近 WatchMojo.com 就發表了一條影片「（至今為止）今個年代最令人失望的 10 款電子遊戲」（10 Most Disappointing Video Games of The Decade (So Far)），而今個年代指的自然是 2020 年代。可能你會奇怪 2020 年代只過了一半不到，為何已經可以數，大概是因為近年不少 3A 級遊戲的表現都令人失望，不用等到 2030 年都已經數到十大出來。
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按圖放大外國 YouTube 頻道嚴選今個年代十大最令人失望遊戲：
外國 YouTube 頻道嚴選今個年代十大最令人失望遊戲：
10. Suicide Squad: Kill The Justice 自殺突擊隊：戰勝正義聯盟 2024
9. Skull and Bones 怒海戰記 2024
8. LEGO 2K Drive 樂高2K 飆風賽車 2023
7. 忍者蛙 Battletoads 2020
6. 高譚騎士 Gotham Knights 2022
5. Senua's Saga: Hellblade II 地獄之刃2：賽奴雅的傳奇 2024
4. Atomic Heart 原子之心 2023
3. Redfall 血色降臨 2023
2. Overwatch 2 鬥陣特攻2 2022
1. Marvel's Avengers 漫威復仇者聯盟 2020
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有期望先會失望 機迷永遠都想見到好Game
正所謂「有期望才會失望」，排行榜上的並不一定是評價最低、最爛遊戲，而是無法達到玩家期望的作品。而 WatchMojo.com 的排行榜並不是單純列出排名就完事，而是有為每個入選者都解釋入圍的原因，例如過度貪婪的銷售手法（如自殺突擊隊、live service、通行證等）、重覆沉悶且空洞的遊戲內容、差勁的效能表現及bug，以及內容量不足等等。
不過另一方面，亦不是所有人都同意 WatchMojo.com 的排行榜；例如 Ｍarvel' Avengers 固然是表現不濟，也是直接令到 Square Enix 蒙受大額虧損、最後索性將開發工作室水晶動力（Crystal Dynamics）出售給 Embracer Group 的主要原因，但要說它是今個年代最令人失望的作品則似乎太苛刻。有人指出《原子之心》就算不完美，也肯定不至於那麼令人失望；也有人提出 Saints Row reboot 等其他值得上榜的作品等。
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雖然近來每年都有《艾爾登法環》、《人中之龍8》、《劍星》等好遊戲，但不能否認的是近年 3A 遊戲（可能是因為受政確浪潮影響之下）越來越多令人失望的作品，記者也希望遊戲界能盡快擺脫政治成份，回歸純粹的娛樂和商業。