Redfall、鬥陣2上榜 十大最令人失望遊戲排行榜|外國YT頻道嚴選|外國著名排行榜頻道「WatchMojo.com」以製作各種「十大排行榜」為主,內容涵蓋遊戲、電影、劇集、音樂等包羅萬有,頻道在 YouTube 上的訂閱人數超過 2500 萬,可說是排行榜的宗師。而該頻道最近就上傳了一條關於今個年代最令人失望的 10 款電子遊戲的排行榜,引起機迷討論。



外國著名排行榜頻道嚴選今個年代10大最令人失望遊戲

外國著最近 WatchMojo.com 就發表了一條影片「(至今為止)今個年代最令人失望的 10 款電子遊戲」(10 Most Disappointing Video Games of The Decade (So Far)),而今個年代指的自然是 2020 年代。可能你會奇怪 2020 年代只過了一半不到,為何已經可以數,大概是因為近年不少 3A 級遊戲的表現都令人失望,不用等到 2030 年都已經數到十大出來。

https://youtu.be/js1w9igBq9M?si=iNpljyxI7_DvCkqq

👉絕區零快刷首抽方法、開局最強角色推薦 開服兌換碼|米哈遊新作

按圖放大外國 YouTube 頻道嚴選今個年代十大最令人失望遊戲:



+ 5

外國 YouTube 頻道嚴選今個年代十大最令人失望遊戲:



10. Suicide Squad: Kill The Justice 自殺突擊隊:戰勝正義聯盟 2024

9. Skull and Bones 怒海戰記 2024

8. LEGO 2K Drive 樂高2K 飆風賽車 2023

7. 忍者蛙 Battletoads 2020

6. 高譚騎士 Gotham Knights 2022

5. Senua's Saga: Hellblade II 地獄之刃2:賽奴雅的傳奇 2024

4. Atomic Heart 原子之心 2023

3. Redfall 血色降臨 2023

2. Overwatch 2 鬥陣特攻2 2022

1. Marvel's Avengers 漫威復仇者聯盟 2020



👉翡翠遺器光錐組隊推薦 強不強抽不抽|崩壞星穹鐵道2.3新角色攻略

有期望先會失望 機迷永遠都想見到好Game

正所謂「有期望才會失望」,排行榜上的並不一定是評價最低、最爛遊戲,而是無法達到玩家期望的作品。而 WatchMojo.com 的排行榜並不是單純列出排名就完事,而是有為每個入選者都解釋入圍的原因,例如過度貪婪的銷售手法(如自殺突擊隊、live service、通行證等)、重覆沉悶且空洞的遊戲內容、差勁的效能表現及bug,以及內容量不足等等。

不過另一方面,亦不是所有人都同意 WatchMojo.com 的排行榜;例如 Marvel' Avengers 固然是表現不濟,也是直接令到 Square Enix 蒙受大額虧損、最後索性將開發工作室水晶動力(Crystal Dynamics)出售給 Embracer Group 的主要原因,但要說它是今個年代最令人失望的作品則似乎太苛刻。有人指出《原子之心》就算不完美,也肯定不至於那麼令人失望;也有人提出 Saints Row reboot 等其他值得上榜的作品等。

👉絕區零新手上路攻略|開荒必知心得&戰鬥、組隊技巧 專有名詞對照

https://www.youtube.com/watch?v=js1w9igBq9M

https://www.youtube.com/watch?v=js1w9igBq9M

👉波與月夜之青蓮簡評:抵玩良心價和風Hollow Knight|7月新作遊戲

雖然近來每年都有《艾爾登法環》、《人中之龍8》、《劍星》等好遊戲,但不能否認的是近年 3A 遊戲(可能是因為受政確浪潮影響之下)越來越多令人失望的作品,記者也希望遊戲界能盡快擺脫政治成份,回歸純粹的娛樂和商業。