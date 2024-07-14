網民呻打格Game連敗到無癮棄坑｜機鋪老闆嘲：少少挫折就話受唔到｜在當年機鋪（遊戲機中心）的全盛時期，格鬥遊戲（格 Game）可說是風靡一時，不論《街頭霸王》、《拳王》或是其他格鬥遊戲都各有捧場玩家，大家齊聚機鋪互相「挑機」。但近年格 Game 玩家人數越趨下跌陷入「沒落」困境；日本一位機鋪老闆最近就對此議題發表感想，引起網民熱議。



日本機鋪老闆嘲諷玩家打格 Game 連輸 10 鋪就放棄太軟弱

日本一位懷舊遊戲、街機店店長「徳島ゲーセンリバース」（@Reversal55）日前在推特（Twitter，現 X）上發表推文，指自己不時會在網上看到類似「因為 10 連敗而氣餒了，也讓我明白到格鬥遊戲是如何衰落了」的言論，並指自己對這些人的看法不以為然；並表說出這種言論的人，到底是經歷著多麼一帆風順的人生、受到幾多上天的眷顧，才會因為區區在遊戲上輸了 10 次就挫折失意。

https://x.com/Reversal55/status/1807981216433676483

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網民意見兩極 多數表示認同棄Game：唔啱咪玩過第二樣

帖文在推特上引起不少討論，獲得數千個轉發，不少網民都留言分享對此的意見。有人指出不是所有人都對打遊戲那麼有競技心，很多人都只是來找尋娛樂；贏了故然很開心，但輸了就一點都不開心，既然如此放棄很容易輸的格鬥遊戲實屬正常。

https://x.com/kazuyaakashi13/status/1808047582121546037

也有人從社會的角度出發，指因為在現實和社會已有太多壓力和令人失意的事，至少在遊戲中只想在幻想的世界中愜意地渡過，毋需勉強自己去承受失敗。

https://x.com/sai_akira/status/1808277944974168577

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亦有人指出格鬥遊戲的練習成本太高：熟練人固然會覺得很好玩，但「要到能開始覺得好玩」所需要的時間和精力投入實在太多；因而格鬥的衰退，很可能是因為不想再在格鬥遊戲上投入太多而變為人生失敗組。就如這位曾經是狂熱《拳王》玩家、學生時期幾乎一年 365 日都在打，但到出來社會工作後時間只能讓他一星期打一天，明顯感到操作能力和勝率都大不如前後就放棄了。

https://x.com/takeuma_dq/status/1808119661134799176

毅力論已不合時宜

在昭和以至平成年代的日本都頗為流行所謂「毅力論」：簡單地說就是認為人應該要不畏困難、不要因一時挫折而灰心喪氣，應以堅韌的毅力去戰勝逆境。不怕艱辛本來是一個很好的人格特質，但毅力論發展到過頭的時候，就往往會歪曲成「任何情況下都不可以放棄」、「放棄挑戰就是軟弱、失敗者」，而沒有想到大部份時候人根本不需要勉強自己，無論何時都有選擇；尤其遊戲並不是生活必須品，一個人即使完全不打電子遊戲也沒有任何問題。

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有網民指出不單是格鬥遊戲，所有對戰遊戲包括象棋都是如此，喜歡的話就練習到能嬴為止，不喜歡／無論如何都贏不了的話去玩其他遊戲就好了。https://x.com/Ninja_Sigmaru/status/1808115677896794366

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就如上面的網民都有提到格鬥遊戲博大精深，學會之後樂趣無窮；但到「學會」為止的上手難度也真的太高，去年的《Street Fighter 6》新增的現代模式就是一個很好的嘗試，降低操作負荷和入門門檻，令新玩家能更易上手、更快去到能體會到格鬥遊戲樂趣的程度。