原神、絕區零又贏｜推特熱議日本玩家齊轉玩中國手遊：因買到快樂｜若是 10 年前提到「手機遊戲」的代表性作品，大家第一時間想起的大概都是《Puzzle and Dragons》《怪物彈珠》等日本手機遊戲；但在最近三幾年，中國及韓國開發的手機遊戲大行其道，不單《PUBG Mobile》和《王者榮耀》長期佔據手遊課金榜頭一二名，其他如《原神》、《蔚藍檔案》、《崩壞: 星穹鐵道》、《絕區零》等走日本動漫風格的手遊，在日本的人氣也非常好，最近就有日本網民在推特（Twitter，現 X）上提起相關現像，引起網民熱議。



推特熱議點解日本人唔支持返日本手遊 去晒課絕區零、原神

日本網民「ココ山」（@cocoyama）日前在推特（Twitter，現 X）上發表帖文，指雖然最近見到有人提倡「比起課《絕區零》、《原神》（等中國製遊戲）不如去課日本的手遊」；樓主表示雖然能夠理解這種說法，但也認為日本的手機遊戲往往未能提供值得人去課金的質素，例如常常設置天梯或玩家對戰元素，令課金成為一種壓力，表示：為何要我付錢來買壓力。

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網民熱烈討論 多人痛斥日本手遊戲不足之處

帖文引起廣泛關注和討論，撰文之時已有接近 3 萬 5 千個讚好及過萬轉發。不少人都指出日系手機遊戲的經營方式仍然較為傳統，常常試圖以 Ranking、玩家對抗或是大量作業式、無法跳過的周回、無意義的育成內容來強逼玩家花費所有金錢和時間在該遊戲上；或者曾經是行之有效的方法，但現今的遊戲環境已越來越多玩家不吃這一套了。

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這位玩家就以 Cygames 的手機（網頁）遊戲作比較，指 Cygames 的遊戲往往要求玩家像是「修行僧」一般要在遊戲中投入不合理地多的時間才能維持進度，同時最高稀有度的角色不一定有著最高強度，同時角色淘汰、換代也太快，抽回來的角色很快就無法再使用，以及有大量沒人想要的玩家對抗內容等。

甚至有玩家直接嘲諷日系手遊是「刑務作業」（監獄勞動）。

https://x.com/shinobiga404/status/1812091235286548931

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有玩家指出中韓製手遊的營運方式比傳統日系手遊好得多；傳統日系手遊往往靠玩家的僥倖心及對抗心來吸引人課金，而近年的中韓手遊則多以提供能滿足玩家的服務及內容來吸引玩家消費，在營運上遠為優勝。也有人指《原神》等中國遊戲即使不課金也能玩得很好，課金的話更是能輕鬆爽玩，沒有任何壓力。

https://x.com/abita117/status/1812007625502150846

當然也留言也不是一面倒支持中韓手遊，也有人在留言中推薦值得入坑日本製手遊，例如最近人氣相當不俗的「學mas」学園アイドルマスター就相當值得一玩，不論 CG 質素還是遊戲玩法都十分高質。另外《惡魔72》（メギド72）也獲不少玩家稱讚為良心好遊戲。

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另外也有人指出在日本地區內，2023 的手遊課金榜頭 6 位（怪物彈珠、賽馬娘、FGO、職棒野球魂、PAD、DQ Walk）都是日本手遊，可見日製手遊在日本國內仍然有市場。當然若以網上討論及二次創作的熱度，榜上頭 6 位大都不如《原神》、《蔚藍檔案》等中韓手遊。