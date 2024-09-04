LEGO K11 樂高遊戲拼砌試煉場｜動森、瑪利歐、薩爾達系列互動展｜電子遊戲曾經是傳統益智玩具的對手，不過世上沒有永遠敵人，好似LEGO樂高積木就跟Nintendo通力合作，繼《超級瑪利歐》電子積木系列，再先後開售「動森」《動物森友玩》及《薩爾達傳說》等經典遊戲的樂高積木playset。如果你同時是兩大名牌fans，9月5日至25日，一定要去尖沙咀K11 Art Mall，這處有以上三大任天堂 X LEGO 系列的積木試玩+打卡場景+Pop Up Store賣場！



瑪利歐LEGO世界

打開機都知瑪利歐有個自製地圖的《Mario Maker》遊戲，而LEGO就請到專業認證樂高大師Andy，以大量LEGO積木製作了一個超巨型「超級瑪利歐世界」，你可以拎起內置藍牙及NFC感謝的主角公仔，在展場內較量，在限時60秒內盡量用公仔掃瞄隱藏在地圖內的QR CODE，以獲取最多金額。

LEGO K11 樂高遊戲拼砌試煉場．瑪利歐LEGO世界（鍾世傑攝）

專業認證樂高大師Andy，以大量LEGO積木製作了一個超巨型「超級瑪利歐世界」（鍾世傑攝）

就算你對小遊戲沒興趣，也可以用手機拍下精美的Mario LEGO場景，又或是跟巨型LEGO Mario 兄弟打卡合照。打卡牆上還模擬USJ 任天堂世界中的Mario發光磚牆，拍打「？」磚即可亮燈發聲，拍reels一流。

跟巨型LEGO Mario 兄弟打卡合照（鍾世傑攝）

用手機拍下精美的Mario LEGO場景（鍾世傑攝）

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動物森友會LEGO群島

Andy大師另外還以《Animal Crossing 動物森友會》系列LEGO砌了一組「動森LEGO群島」，這一邊的自己度更大，小朋友可以拿取積木自由試玩組裝，為西施惠、狸克等「動森」知名角色製作小屋。

動物森友會LEGO群島（鍾世傑攝）

場內當然也有動森的角色打卡牆啦！（鍾世傑攝）

我要成為薩爾達

由於LEGO《Zelda薩爾達傳說》系列積木推出日期比較近，款式未算很多，所以相應展區就只得1組LEGO Display。不過就有一道可以發光的打卡牆。而同場任天堂Nintendo Switch 方面也參與展出，display了NS新作《薩爾達傳說智慧的再現》的打卡牆及介紹播片。

LEGO《Zelda薩爾達傳說》展區有一道可以發光的打卡牆（鍾世傑攝）

由於LEGO《Zelda薩爾達傳說》系列積木推出日期比較近，款式未算很多，所以相應展區就只得1組LEGO Display。

LEGO《Zelda薩爾達傳說》系列積木款式未算很多（鍾世傑攝）

任天堂都有參展，display了NS新作《薩爾達傳說智慧的再現》的打卡牆及介紹播片。（鍾世傑攝）

最後當然要購物啦，在場內Pop Up Store 購物滿$350，可以得到限量的30509 黃色Yoshi 果樹擴充組1個；滿$800再加送Mario圖案Switch 手提保護盒。另外，如果你本身是LEGO會員，買夠$850 另外還可得到8－9月贈品「40691 神話飛馬」。

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在場內Pop Up Store 購物滿$350，可以得到限量的30509 黃色Yoshi 果樹擴充組1個；滿$800再加送Mario圖案Switch 手提保護盒。（鍾世傑攝）

如果你本身是LEGO會員，買夠$850 另外還可得到8－9月贈品「40691 神話飛馬」。（鍾世傑攝）

「樂高遊戲拼砌試煉場」

日期：2024年9月5日（星期四）至9月25日（星期三）

時間：中午12時正至晚上9時正（星期一至四）

上午11時正至晚上10時正（星期五、六、日及公眾假期）

地點：尖沙咀河内道18號K11 Art Mall 地下中庭



瑪利歐／西施惠人偶見面時間

日期：9月7日至8日／9月14日至15日及9月18日

瑪利歐：下午1時至1時20分／下午1時30分至2時／下午2時20分至2時40分

西施惠：下午3時20分至3時40分／下午4時正至4時20分／下午4時20分至5時

