海賊王卡/Union Arena官店開張｜CWB福袋祭35折掃膽大黨/排少精品｜皇室堡「動漫聯乘祭」35折賣10月新番霸權《膽大黨》，仲有《排豉少年!!》、《藍色監獄》、《咒術迴戰》、《SPY x FAMILY》、《葬送的芙莉蓮》、《進擊的巨人》精品福袋！而九龍灣MEGABOX的動漫一番街就新增BANDAI對戰卡牌專門店，店內齊集 《Battle Spirits》、《龍珠》、《ONE PIECE》、《數碼暴龍》以及 《Union Arena》 等所有萬代對戰卡產品，香港動漫迷今個星期又有好去處！



膽大黨

銅鑼灣皇室堡由10月18日至10月31日舉行「動漫聯動祭 福袋特典場」，全店動漫精品福袋低至35折起，當中包括早排於2024年台灣漫畫博覽會賣斷的芙莉蓮（特價$398／原價$1270)、SPY×FAMILY（特價$438／原價1,275)、轉生史萊姆、排球少年!!（特價$398／原價$448)款式，當有超實用的藍牙耳機、無線喇叭、大型抱枕今次終於到香港fans買！

銅鑼灣皇室堡由10月18日至10月31日舉行「動漫聯動祭 福袋特典場」

此外官方又向《進擊的巨人》fans 及 電腦用家推薦一款新福袋，當中包括台灣DUCKY機械鍵盤、滑鼠墊。（原價$1743／特價$1498）

《進擊的巨人》福袋（原價$1743／特價$1498）

剛推出新一季動畫看《藍色監獄》就有新款福袋登場，當中有20x20角色無框畫、拼圖、大型掛軸、貼紙等內容。（原價$473／特價$398）

《藍色監獄》福袋（原價$473／特價$398）

Megabox 萬代戰鬥卡專門店｜賣新貨仲有決鬥場

近年日本動畫迷喜歡拍卡、鬥卡，仲多過買玩具、打機，比如《Battle Spirits》《ONE PIECE》卡、《龍珠》卡、《數碼暴龍》卡以及集合多套動畫於一身的《Union Arena》戰鬥卡。位於九龍灣Megabox ANICHI 動漫一番街，即日起開設了 BANDAI TCG 卡牌遊戲專門店，除開售以上提及的卡牌產品，仲有大型對戰區畀fans切磋交流，並會定期舉辦各類比賽。（ANICHI 動漫一番街：九龍灣 MegaBox 9 樓全層）

九龍灣Megabox ANICHI 動漫一番街開設了 BANDAI TCG 卡牌遊戲專門店

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除開售卡牌產品，仲有大型對戰區畀fans切磋交流，並會定期舉辦各類比賽。

在萬代戰鬥卡專門店旁邊，還有BANDAI子品牌MEGAHOUSE主題店，主打Q版貓『MEGA CAT PROJECT』系列及掌心大抬頭Q版『LOOKUP』人仔，當中的動畫角色超過 100 款，比如《ONE PIECE海賊王》、《hololive》、《JoJo》、《水星的魔女》、《火影忍者》、《我推的孩子》、《咒術迴戰》、《孤獨搖滾！》、《哈利波特》、《美少女戰士Cosmos》、《鬼滅之刃》、《排球少年!!》、《間諜家家酒》、《新世紀福音戰士》、《數碼暴龍》、《藍色監獄》、《鏈鋸人》等等。