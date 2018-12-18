《Kingdom Hearts 3》外國偷跑 野村哲也：一早準備好！唔會劇透

遊戲動漫
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開發時間達10年，Fans也等足10年的大作《Kingdom Hearts III》王國之心3將於明年初推出，但最近就有個不太愉快的消息，就是遊戲在美國已經「偷跑」流出。

現今遊戲界和十多二十年前不同，在主機遊戲玩盜版的人已然不多；因此大家關心的與其是盜版問題或早玩遲玩的問題，著眼點反而在於遊戲劇情和結局會否因此洩出。Kingdom Hearts以有著錯綜複雜的劇情、彼此交錯的世界線和時間線為一大特色（雖然未必人人都理得清這些劇情內容），一個劇情佔如此大比重的遊戲如果在發售前就被爆出結局，無疑令人可惜。

而日前有人在Facebook Marketplace上面公開發售Xbox版《Kingdom Hearts 3》，並公開了遊戲畫面和影片（亦即今次的「偷跑」來源）。而目前該Marketplace商品已被Facebook移除。

稍後，推特有一位宣稱「認識該賣家」的網民「MysticDistance」詳細解釋，指這位「賣家」是當地一名黑幫/惡棍（mob），有多起搶劫和詐騙案底，今次則從自己渠道（相信是分銷商）中取得這批遊戲。MysticDistance表示此事千真萬確，並在發文的時間點中已售出了約10隻《Kingdom Hearts 3》。他也指出賣家並非KH fans/hater，也不是有意去劇透，流出影片只是為了証明自己手上的「真貨」。

有興趣了解詳情朋友可以到網民在imgur上的整理圖片查看全部相關推文。

另一方面，遊戲製作人野村哲也似乎早已「預見」了遊戲將會被流出，並且在最近發出公告指「遊戲的epilogue、秘密影片以及最重要的『梗』一開始便已計劃在遊戲推出後才公開，因此玩家不用擔心被劇透」。他亦表示團隊正研究如何對應此事態，同時請玩家們不要分享遊戲的截圖或影片。


日文版

雖然不知道所謂「後日公開」的方式是免費DLC，還是這些「結局」內容已預載在遊戲本體中只要需要網上解鎖；不過實在要盛讚見野村製作人的細心，畢竟團隊開發十年，很多粉絲也等足十年，長時間蘊釀的劇情和張力被無情地劇透、無法在遊戲中以製作團隊悉心泡製的形式體驗的話，就未免太浪費了。

不過這也衍生出「這是否表示現在推出的遊戲是未完成品」、「售賣未完成的遊戲沒有問題嗎」等反論；個人看法是，其實執著於「遊戲推出時是否完成」沒有太大意思，開發提供的可以不是一件商品（遊戲本體），而是一段體驗：在有完善計劃下適當地分階段釋出遊戲內容，既可延長遊戲壽命，又能帶給玩家一種「追劇」般的戲劇體驗，其實是一個很不錯的手法，之前PS4上以章節形式釋出的《Biohazard Revelation 2》就是個很好的例子。

只是問題來自於很多時開發團隊自身也無法保證能否按計劃提供後續內容，例如最近被取消的FFXV DLC就是好例子。不過怎樣也好，個人對野村製作人相當有信心，大家就好好期待《Kingdom Hearts 3》到來吧。《Kingdom Hearts III》王國之心III日本版將於2019年1月25日發售，國際版則於2019年1月29日發售，平台為PS4及Xbox One。

《Kingdom Hearts III》官方網頁

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