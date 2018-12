【PS4、Switch、PC】2019年內推出　最期待必玩遊戲20選（下）

繼續2019年最期待遊戲下半部,留意名單只選取預定2019年內推出之遊戲,所以像Cyberpunk 2077、FF7 Remake、The Last of Us 2等未有推出日期就不在名單上。

文章上篇:【PS4、Switch、PC】2019年內推出 最期待必玩遊戲20選(上)

10. Ys IX 伊蘇9(PS4)

紅髮色魔變老人

預定2019年

繼上集評價極高的Ys VIII後,Falcom最近公布的Ys伊蘇新作。現時的情報不多,只有6名角色的影子圖以及小量圖像,但根據近藤社長的訪問,主角仍會是紅髮Adol,有隊伍戰鬥,而Adol亦是首次變成高齡年紀。

9. DYING LIGHT 2 垂死之光2(PS4/XB1/PC)

喪屍世界的決擇

預定2019年

DYING LIGHT有齊FPS、OPENWORLD、PARKOUR、ZOMBIE、4人合作元素,首作已廣受好評,而第二作就設定在首作15年後的世界,版圖亦大4倍之多。新作的世界走向將會受玩家選擇而大為改變,要面對的可不止是喪屍。

8. FIRE EMBLEM 風花雪月(SWITCH)

火紋x夢幻模擬戰

預定2019年春

火炎之紋章久別家用機平台的全新作,由單兵變成像夢幻模擬戰的帶部隊型式。在非戰鬥時,玩家可在城內自由行走活動。戰鬥系統亦分開了「攻擊」、「魔法」與「戰技」,更有一個可能是今集關鍵的「佈陣」功能。

7. DIVISION 2全境封鎖2(PS4/XB1/PC)

國土戰略局特工再次召集

預定3月15日

上集十分優秀,但因BUG及經營問題而保持不到人氣的DIVISION於第二作捲土重來。同樣是華盛頓DC、同樣有PVP暗區,但今次就加入全新進度系統,亦再打造遊戲的終盤升級內容,希望今次能順順利利。

6. ANTHEM 冒險聖歌(PS4/XB1/PC)

4人IRONMAN共鬥

預定2月22日

BioWare的多人連線全新作,除了TPS射擊外亦有很重的動作元素,玩家穿上機甲後能進行噴射衝刺、飛行、近身格鬥連技等動作,流暢爽快。機甲設計亦多樣化及有型。

5. DAYS GONE往日不再(PS4)

喪屍排山倒海

預定4月26日

原本預定2018年推出及後兩度延期的PS4喪屍遊戲,終於會在4月見面。DAYS GONE令人驚喜的地方是排山倒海的喪屍數量,一旦驚動將無可避免引發大追逐戰。而其餘像喪屍熊、掠奪者等亦令此世界危機處處。

4. THE OUTER WORLDS 外圍世界(PS4/XB1/PC)

黑曜石的奇蹟

預定2019年

知名RPG遊戲廠商Obsidian黑曜石的全新作品,由原Fallout製作人參與製作。THE OUTER WORLDS有著很濃厚及回歸原點的Fallout味,黑色幽默與荒誕離奇的事件與選擇令人著迷,Fallout真粉必玩。

3. DEVIL MAY CRY V 惡魔獵人5(PS4/XB1/PC)

DANTE MUST DIE

預定3月8日

放棄上集REBOOT承接回4的DEVIL MAY CRY V,情報已經大量放送。今集可控制DANTE、NERO、V三名角色,部份關卡可自由選擇。戰鬥評價加入環境因素,3人的武器亦各有特色,除了爽快之外還是爽快。

2. SEKIRO隻狼(PS4/XB1/PC)

宮崎英高:其實唔難

預定3月22日

DARKS SOULS完結後,FROMSOFTWARE採用像天誅風格製作的全新動作遊戲。同樣會死後掉落東西及敵人重置,SEKIRO隻狼有著比DARK SOULS系列更高的難度,更流暢及細緻的戰鬥動作。比較安心的是玩家可透過正面行動獲得「原地復活」的機會,以及能跳躍、飛索等的高機動力。

1. KINGDOM HEARTS III 王國之心3(PS4/XB1)

ROXAS:暑假再開

預定1月25日

KH3距離第二集已經是13年的事,其間推出不少外傳作,遊戲至今的劇情已極其複雜。不過KINGDOM HEARTS有著優秀的戰鬥以及大量迪士尼作品加持,今集加入魔髮奇緣、冰雪奇緣、TOY STORY、BIG HERO 6等,每一個舞台更是精心設計各有特色。今集亦是與終極魔頭Xehanort的最終一戰,不過野村已表示KINGDOM HEARTS的故事還未完。

其餘很期待,但未列入2019推出之遊戲:

真女神轉生V

Ghost of Tsushima 對馬幽魂

The Last of Us Part 2 最後生還者第2部

Death Stranding 死亡之絆

Cyberpunk 2077 電馭叛客2077

十三機兵防衛圈

GRANBLUE FANTASY RELINK

BAYONETTA 3 魔兵驚天錄 3

METROID PRIME 4 銀河戰士 4

THE ELDER SCROLLS VI

Final Fantasy VII Remake

...等等