【PS4、Switch、PC】2019年內推出　最期待必玩遊戲20選（下）

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

繼續2019年最期待遊戲下半部，留意名單只選取預定2019年內推出之遊戲，所以像Cyberpunk 2077、FF7 Remake、The Last of Us 2等未有推出日期就不在名單上。

文章上篇：【PS4、Switch、PC】2019年內推出 最期待必玩遊戲20選（上）

10. Ys IX 伊蘇9（PS4）
紅髮色魔變老人
預定2019年

繼上集評價極高的Ys VIII後，Falcom最近公布的Ys伊蘇新作。現時的情報不多，只有6名角色的影子圖以及小量圖像，但根據近藤社長的訪問，主角仍會是紅髮Adol，有隊伍戰鬥，而Adol亦是首次變成高齡年紀。

日本Falcom股東大會公佈新作《伊蘇 IX》訊息　舞台為監獄都市！
經典RPG《伊蘇：阿爾塔戈的五大龍》全新登場！主要角色大公開
《Ys伊蘇》系列最新作延續第八代故事　預定2019年9月底前推出

9. DYING LIGHT 2 垂死之光2（PS4/XB1/PC）
喪屍世界的決擇
預定2019年

DYING LIGHT有齊FPS、OPENWORLD、PARKOUR、ZOMBIE、4人合作元素，首作已廣受好評，而第二作就設定在首作15年後的世界，版圖亦大4倍之多。新作的世界走向將會受玩家選擇而大為改變，要面對的可不止是喪屍。

8. FIRE EMBLEM 風花雪月（SWITCH）
火紋x夢幻模擬戰
預定2019年春

火炎之紋章久別家用機平台的全新作，由單兵變成像夢幻模擬戰的帶部隊型式。在非戰鬥時，玩家可在城內自由行走活動。戰鬥系統亦分開了「攻擊」、「魔法」與「戰技」，更有一個可能是今集關鍵的「佈陣」功能。

7. DIVISION 2全境封鎖2（PS4/XB1/PC）
國土戰略局特工再次召集
預定3月15日

上集十分優秀，但因BUG及經營問題而保持不到人氣的DIVISION於第二作捲土重來。同樣是華盛頓DC、同樣有PVP暗區，但今次就加入全新進度系統，亦再打造遊戲的終盤升級內容，希望今次能順順利利。

The Divison 2 / 全境封鎖2 新預告公開　免費Beta封測資格登記中
Division 2 / 全境封鎖 2 開發內容揭密　華盛頓原比例真實戰場
【E3 2018現場試玩】The Division 2／全境封鎖2：大破厚甲敵實戰
【E3 2018 Ubisoft】《The Division 2》　8人副本新職業免費DLC
【E3 2018 Ubisoft】全境封鎖2 / The Division 2轉戰華盛頓-有片

6. ANTHEM 冒險聖歌（PS4/XB1/PC）
4人IRONMAN共鬥
預定2月22日

BioWare的多人連線全新作，除了TPS射擊外亦有很重的動作元素，玩家穿上機甲後能進行噴射衝刺、飛行、近身格鬥連技等動作，流暢爽快。機甲設計亦多樣化及有型。

《冒險聖歌 Anthem》全新動作RPG明年2月推出　11月有試玩
《Anthem》新片公布、劇情DLC將全部免費、預購提早玩DEMO
【E3 2018．EA】FIFA19、BattleField V、Anthem等新遊戲情報公開

5. DAYS GONE往日不再（PS4）
喪屍排山倒海
預定4月26日

原本預定2018年推出及後兩度延期的PS4喪屍遊戲，終於會在4月見面。DAYS GONE令人驚喜的地方是排山倒海的喪屍數量，一旦驚動將無可避免引發大追逐戰。而其餘像喪屍熊、掠奪者等亦令此世界危機處處。

《Days Gone》延期　開放世界生存動作冒險2019年4月26日發售
PS4 Days Gone「追求真實感的喪屍求生遊戲」開發團隊TGS訪問
【E3 2018現場試玩】DAYS GONE往日不再　單人迎戰成千喪屍好刺激
【E3 2018】《Days Gone》PS4喪屍大作　開發3年終公布發售日
E3 2017專訪《DAYS GONE》詳盡訪談　由技能、電單車講到開發進度
【E3 2017@PS4獨佔】《Days Gone》實玩影片操縱喪屍末日求生

4. THE OUTER WORLDS 外圍世界（PS4/XB1/PC）
黑曜石的奇蹟
預定2019年

知名RPG遊戲廠商Obsidian黑曜石的全新作品，由原Fallout製作人參與製作。THE OUTER WORLDS有著很濃厚及回歸原點的Fallout味，黑色幽默與荒誕離奇的事件與選擇令人著迷，Fallout真粉必玩。

The Outer World PS4 / Xbox全新科幻動作冒險RPG 無課金元素？
黑曜石公布新作The Outer Worlds　真正Fallout精神續作

3. DEVIL MAY CRY V 惡魔獵人5（PS4/XB1/PC）
DANTE MUST DIE
預定3月8日

放棄上集REBOOT承接回4的DEVIL MAY CRY V，情報已經大量放送。今集可控制DANTE、NERO、V三名角色，部份關卡可自由選擇。戰鬥評價加入環境因素，3人的武器亦各有特色，除了爽快之外還是爽快。

【TGS 2018】Devil May Cry 5 新角色新影片釋出　尼祿用洛克人炮
《Devil May Cry V》惡魔獵人5　7種尼祿機械臂Devil Breaker解構
Devil May Cry 5 惡魔獵人5 Gamescom 試玩：爽快4K高清無雙打法
《Devil May Cry 5》發售日公開　繁體中文版千呼萬喚始出來
【E3 2018】《Devil May Cry 5／DMC5》10年續作、機械手臂點玩？

2. SEKIRO隻狼（PS4/XB1/PC）
宮崎英高：其實唔難
預定3月22日

DARKS SOULS完結後，FROMSOFTWARE採用像天誅風格製作的全新動作遊戲。同樣會死後掉落東西及敵人重置，SEKIRO隻狼有著比DARK SOULS系列更高的難度，更流暢及細緻的戰鬥動作。比較安心的是玩家可透過正面行動獲得「原地復活」的機會，以及能跳躍、飛索等的高機動力。

1. KINGDOM HEARTS III 王國之心3（PS4/XB1）
ROXAS：暑假再開
預定1月25日

KH3距離第二集已經是13年的事，其間推出不少外傳作，遊戲至今的劇情已極其複雜。不過KINGDOM HEARTS有著優秀的戰鬥以及大量迪士尼作品加持，今集加入魔髮奇緣、冰雪奇緣、TOY STORY、BIG HERO 6等，每一個舞台更是精心設計各有特色。今集亦是與終極魔頭Xehanort的最終一戰，不過野村已表示KINGDOM HEARTS的故事還未完。

【KINGDOM HEARTS 3】王國之心3最終預告片　悲劇最終戰
《Kingdom Hearts 3》外國偷跑 野村哲也：一早準備好！唔會劇透
與《魔雪奇緣》Elsa攜手作戰《Kingdom Hearts 3》再現經典場面
《 KINGDOM HEARTS 3》動畫曝光　宇多田光再度攜手合作主題曲
《Kingdom Hearts III》正式宣佈開發結束　英文語音宣傳影片公開
【TGS 2018】Kingdom Hearts III 王國之心3 新片　Roxas回歸預告
【E3 2018】Kingdom Hearts III 王國之心3製作人野村哲也專訪
【E3 2018現場試玩】Kingdom Hearts III王國之心3：神作預感
【E3 2018 Square Enix】KINGDOM HEARTS 3新片Aqua黑化米奇被捉

其餘很期待，但未列入2019推出之遊戲：

真女神轉生V
Ghost of Tsushima 對馬幽魂
The Last of Us Part 2 最後生還者第2部
Death Stranding 死亡之絆
Cyberpunk 2077 電馭叛客2077
十三機兵防衛圈
GRANBLUE FANTASY RELINK
BAYONETTA 3 魔兵驚天錄 3
METROID PRIME 4 銀河戰士 4
THE ELDER SCROLLS VI
Final Fantasy VII Remake
...等等

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。