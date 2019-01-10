【C95】平成最後一次Comic Market實況報道．同人與企業篇

第95屆Comic Market在12月29日一連三天舉行結束，只要喜愛同人的你應該也會對此特別留意吧。今屆除了FGO成為盟主以外，還有甚麼值得關注的嗎？正好筆者親自參加了這次盛事，就讓我們趁着這難得的機會，介紹這次平成最後一屆，兼東京奧運徵用場館前的最後一屆Comiket，會是什麼樣子的吧！

Comic Market自1975年舉行，至今已是第95屆。2019年天皇明仁將退休並更改年號，C95成為了平成年最後一屆的Comiket。同時因東京奧運關係，Big Sight東館將被徵用改建，無法使用一段時間，因此C95同時是「最後一次大家熟識的Comiket」，因此別具意義。

早上6時太陽剛升起，在國際展示場Big Sight前排隊等進場的人們。（歐敬洛攝）

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企業同分東西館 三天總入場57萬人

根據官方統計，C95三天總入場數達57萬人，較2017年冬天的C93增加2萬人，繼續維持高水平。自上屆C94後這次企業館同樣分為東西兩館，讓原本只占8個館的Comiket增至10個館，規模龐大。

三天除企業區每天相同外，同人區全攤都會換上新主題。若簡單分類這次C95首天主要是女性向、第二天是手機遊戲、第三天是男性向。因男性向涉獵範圍最大受眾也最多，因此入場人數也是最高的。

過去東7、8館會用作更衣室或西館維修時的臨時場館之用，但C94起成為企業館後，這屆的C95亦繼續成為企業館使用。（歐敬洛攝）

豆知識 Comiket主要分成同人區及企業區，同人區主要占用東1至6館，及西1至2館，便宜上會以「東123」、「東456」及「西館」三館統稱。企業區過往只占用西3及4館，但自C94後租用了東7及8館作為新企業區，因此企業區亦分成了東西館，讓總館量增至10館。

艦隊收藏在網上以繪畫四格漫畫十分著名的いど，在第二天推出合集新刊，在開場兩小時內就完賣。（所有拍攝均取得攤主同意，下同。歐敬洛攝）

第二天是「手機遊戲」主題日

每屆Comiket都有近3.5萬的Circle參展，代表每天都會有上萬的Circle參加，要在一天內把「所有場館完整逛完」基本是不可能的任務。

上文提到三天同人區的不同分類，第二天會成為「手機遊戲」是因為今屆C95首次把所有手機和網頁遊戲的二創全部集中在同一天。當日東館由TYPEMOON（實為FGO）及刀劍亂舞占據，西館則是艦隊收藏（艦C）及其他流行的如碧藍幻想（GBF）、碧藍航線（艦B）等。若然你很喜歡玩手機網頁遊戲，那代你需要東西兩館不停走，可能會非常累。

少女前線的同人本首之在Comiket上正式出展，與艦B、艦C、GBF等共同設在第二天的西館。（歐敬洛攝）

豆知識 Comiket舉行時間為早上10時至黃昏4時，同人區基本在中午1時起開始陸續完售，而人流之多部分頂級大手長長的人龍往往要排隊近半至1小時。因此若以購物為目的，必需愈早前往Comiket愈好。而有同伴朋友意味可前往不同館，互相協助購買不同目標新刊。

中國手遊各占東西企業區最搶眼

Comiket企業檔攤主要與動漫及遊戲相關，過去主要由美少女遊戲廠商、動畫公司及動漫周邊公司主導，但近年加入了手機遊戲公司。C95就有最少3間來自中國的手遊公司，碧藍航線的Yostar、少女前線的散爆網絡、和戰艦少女的幻萌網絡參展。

艦B和少前分別一個在東館一個在西館展出，但兩檔都是企業區內最搶眼的。繼艦B痛車後Yostar在今屆展出了明日方舟痛車，而少前則展出了新活動低温症的代表敵人「木星砲」模型，扮演着少前角色的Cosplayer在檔攤前吸引了大量參加者駐足拍照，可見中國手遊近年在日本的影響日增。

少前檔攤位於西館企業區，為提前宣傳遊戲內活動，在參展時架起了巨型木星砲，相當有氣勢。（歐敬洛攝）

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東館的Yostar 艦B及明日方舟

Yostar的企攤在東館，一面是艦B的宣傳和售賣部，另一面是明日方舟。（歐敬洛攝）

豆知識 Comiket企業區過去主要由成年向美少女遊戲公司主導，但自2010年後因Comiket轉營刷新印象，部分遊戲公司決定另外在Comiket前一天舉行名為「秋葉原外電祭」的活動，因此外電祭又稱為Comiket的「Day0」。

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青海新館 2019年的Comiket新安排？

前文提到2020東京奧運將徵用Big Sight東館用作體育場館，下一屆的Comiket將如何是好？其實在12月時Comiket官方就公布了相關措施，C96將如期在Big Sight舉行，但改為租用南館及西館，並把企業區分至青海展示館，同時由3日延長至4日，8月9至12日舉行。

青海展示館位於臨海線東京電訊車站或百合海鷗號青海站附近，是Big Sight正在建設的新場館。不過因距離Big Sight有相當距離，步行來往主場館實際相當不便，應如何安排參加者前往是未知數。屆時官方會否增派列車或旅遊巴接送，或需讓參加者自行步行來往場館，唯有等待官方日後正式安排了。