Astell&Kern Diana開箱試玩　韓國研發製造的AK三鐵入耳式新作

Astell&Kern Diana三動鐵入耳式耳機 試玩開箱！吸收與JH Audio合作多年經驗，AK終於推出首款自家研製入耳式，而且還是Made in Korea，即睇report！

Astell&Kern Diana 是AK廠首款光榮的在包裝上寫明「Designed by AK」的入耳式IEM三動鐵耳機。

從2014年起的Roxanne，到Michelle、Michelle Limited及2018年的Bille Jeans，這些入耳式耳機都是美國JH Audio為AK設計，經多年與JH合作後，AK Diana三鐵IEM是由AK一手一腳自己設計開發，Jerry Harvey 只負責由美國提供零件及調音指導，最後組裝也是由AK韓國廠本地自家處理，威！

Astell&Kern AK Diana 定價$5980（ECT代理）（鍾世傑 攝）

AK Diana使用全新設計全鋁合金耳殼，不同於Michelle Limited或Bille Jean是3D 打印膠料耳殼，AK的A字及JH Audio Siren系列的女妖logo都是浮雕，更有手感、戴上耳「涼浸潑」。

一插電會發現Diana非常易推，用轉插駁手機應該都會好夠聲。其3動鐵組合為頭1鐵1路、中低2鐵合組1路，使用JH 專利 Freqphase 分音（還有Timephrase及Waveguide處理中低音相位差），你會在耳道位看到內面其實分為2條幼管道。分析力我覺得比JH過去的3鐵作品TriFi好一點層次感，它的調音隔間技術名為Acoustic Chamber，令高音延伸性更好、更順滑，自己覺得它的音色比一般AK耳機更暖聲、人聲比較厚，不過低音就略嫌渲染過度、有點浮誇。

使用JH 專利 Freqphase 分音，你會在耳道位看到內面其實分為2條幼管道。（鍾世傑 攝）

好了來看看配件，今次Diana一改JH Audio那條hea到爆的機線，也不再分為1條2.5mm平衡插頭機線、1條3.5mm機線。一炮過提供8芯銀銅混合線（2 pin ／2.5mm平衡插），再送同款線材的2.5-3.5mm 轉換插。音材使用4N銀負責高音、7N OCC銅就跟低音，當中還有OCC Litz混在其中，如果你不像筆者般覺得Diana的低音不夠滿意，那就不必改動這個量身訂製的機線組合了。

至於耳機盒更是日系Van Nuys生產的耳機袋。雖然筆者不喜歡開口的耳機袋、怕入塵，但最少可拿來裝其他東西，不像以前JH Audio那個審美觀頗為老派的古董圓柱盒，我一世只會留它在包裝盒內。

8芯銀銅混合線，配2pin ／ 2.5mm插，另加送同線材的2.5-3.5mm 轉換插。線身也做了多重保護，夠晒厚皮但又不會太硬。（鍾世傑 攝）

送日系Van Nuys生產的耳機袋，但是袋子是開口的。（鍾世傑 攝）

分別使用Sony黑磚及AK SP1000M試聽，果然同系DAP的聲低比較夾，聽簡單清新的日系band如J&M、SPITZ最能表達它的好，可以聽到樂器聲，低音位不會太多，又可以聽聽Yuki和草野正宗的高音人聲，都令我好滿足。

小清新日系Girl Pop 好適合Diana，有女聲、有樂器聲，低音不會太多。（鍾世傑 攝）

所謂韓國起源論，即世上一事一物都源自韓國，真係得啖笑。但韓國亦有很多專心做實事、樂於向外國廠合作交流、研發自家技術的職人：Astell&Kern是其中一個。總計，Astell&Kern Diana 是一件很進取，想求變的新作，音色爽快有力，全金屬機身及這個option parts配套，定價5千幾在AK定位來說是比Michelle Limited提玩很多的選擇，快去試聽一下，看你喜歡新的AK三鐵，還是以前的JH三鐵吧。 韓國廠水準不斷提高有原因

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