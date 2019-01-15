Elon Musk著痛Tee去Tesla員工派對　億萬豪「宅」撐1月邊套新番？

Tesla老闆兼CEO／Space X創辦者Elon Musk是身家億萬計的創科巨人這點大家都知。自從他去年10月在Twitter大讚新海誠的《你的名字》好睇，又自稱「伊隆醬」（Elon-chan），還稱想製造機械人，登時成為西人宅界偶像。

更有人叫Elon Musk的Space X不如投資研究基因改造，令貓耳娘成真，網民也索性將伊隆醬畫成貓耳娘。Elon Musk直頭把這些二次創作的繪畫或改圖當成自拍照，用來在Twitter上跟網民互動。如果他不是超級大企業的大老闆，此舉真是毒到爆廠。

自從Elon Musk去年10月在Twitter大讚新海誠的《你的名字》好睇，又自稱「伊隆醬」（Elon-chan），還稱想製造機械人，登時成為西人宅界偶像。（網上圖片）

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正當大眾以為Elon Musk講動漫都是一時興起，只在網上搞笑、私下未必真是咁宅時，Elon Musk又再度身體力行證明他是貨真價實地「宅」心仁厚。元旦當日他在Twitter貼出一張跟Tesla員工的大合照，已有眼利網民看出Musk身穿的是一件「痛Tee」，繪有漫畫女孩。在該post留言處續有疑似出席老闆派對的Tesla員工貼出跟Musk的合照，可以看到Musk痛Tee上的print圖，是河本焰擔任原作、尚村透作畫、有校園賭博默示錄之稱的漫畫《狂賭之淵》（賭ケグルイ）之女主角蛇喰夢子及早乙女芽亞里雙姝，直頭幫套番賣埋廣告。

元旦當日Elon Musk在Twitter貼出一張跟Tesla員工的大合照，已有眼利網民看出Musk身穿的是一件「痛Tee」，繪有漫畫女孩，發現是有校園賭博默示錄之稱的漫畫《狂賭之淵》（賭ケグルイ）之女主角蛇喰夢子及早乙女芽亞里雙姝。（截圖）

在該post留言處續有疑似出席老闆派對的Tesla員工貼出跟Musk的合照，可以看到Musk痛Tee上的print圖，是河本焰擔任原作、尚村透作畫、有校園賭博默示錄之稱的漫畫《狂賭之淵》（賭ケグルイ）之女主角蛇喰夢子及早乙女芽亞里雙姝。（網上圖片）

該《狂賭之淵》靚痛Tee可於Amazon購買，都只是15.99美金。正逢2019年1月冬季云云新番中有《狂賭之淵XX》，Elon Musk應該是想昭告天下他會追硬這部番了。儘管有圖有真相，網民卻說圖可以改的。但現在連片都有了，相信Elon Musk瞓陷私立百花王學園，直頭幫套番賣埋廣告，應該再無「懸念」了。

2017年播放第一期的《狂賭之淵》，告訴我們兩個事實：1. 賭博的快感堪比高潮；2. 動畫非人等級的顏藝，切勿期望真人電影拍得返，勉強重現只會得尷尬癌。來到《狂賭之淵XX》，故事舞台仍是名校「私立百花王學園」。此學府表面上雲集貴族子弟，然而內裡學生的階級、權力、地位之高低完全取決於賭博技術，勝者為王，敗者狗都不如，要為高等同學做牛做馬，淪為欺凌對象。學園食物鏈最頂端是支配弱者人生、甚至對政界財經界都擁有影響力和強權的絕對者「學生會」。

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但某日，學生會會長桃喰綺羅莉突然宣佈解散學生會及再選。選舉一人一票進行，全校學生都獲得抵達學園頂點的平等上位機會。所謂「一仗功成萬骨枯」，這是唯恐天下不亂的綺羅莉一念之下而作出的決定。 蛇喰夢子除了繼續施展「顏藝放提」外，更和已建立友情的鈴井涼太、早乙女芽亞里同皇伊月、新勁敵「百喰一族」，當然還有綺羅莉本人，在總選中的戰鬥賭上各自信念和氣節，但求在弱肉強食的學園求存，登峰造極。（官網）

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