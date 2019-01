KINGDOM HEARTS III／王國之心3 玩前必讀：歷來故事劇情解構．上

想玩《KINGDOM HEARTS III》最緊要是什麼?當然是先要了解龐大的故事線和背景,到底米奇老鼠同Sora等角色之間有什麼關係?這篇「事前必讀」就幫到你了!

期待十多年的SQUARE ENIX大作,PS4/XB1【KINGDOM HEARTS III】《王國之心3》終於要推出。此作雖然以迪士尼作品為舞台,但其原創的部份並不單純,角色關係與及無形者的「分身」錯綜複雜,更有極多樣貌很似但又不一樣、名字相同但不同角色等,加上各種強行後加的追加設定以及屈機的最終BOSS時間穿越,看到「黑人問號」並不出奇。以下就同大家由零開始,回顧及整理KINGDOM HEARTS的世界,好讓遊玩時能更投入去迎接3的劇情。

先說結論,KINGDOM HEARTS 1至3的劇情,簡單來說可歸納為6個字:

「打倒他X的Xehanort」

當然要深入去看,事情不會這樣簡單,單是今集封面的集大成角色應該已叫新玩家頭痛,除了那3隻奇妙的迪士尼生物,各個「野村」樣的角色是:

因為封面的角色非常重要,先稍為記一下可方便之後的閱讀,不過在說劇情概要之前先解答幾個常見問題:

何謂KINGDOM HEARTS?

KINGDOM HEARTS乃是「王國之心」與及「世界之中心」,是一個巨大力量的來源與及知識的寶庫。敵人BOSS(各種的Xehanort)多次欲召喚出KINGDOM HEARTS來達成不同願望。

「世界之心的KINGDOM HEARTS」

一代時出現的KINGDOM HEARTS,透過7位光之公主集合各世界的心而出現。

「人之心的KINGDOM HEARTS」

二代時出現,13機關為了完成身為「無形者」的自己,以大量無心者的心組成的KINGDOM HEARTS。

「真之KINGDOM HEARTS」

原來前兩作的KINGDOM HEARTS都是人工的(汗),早於1及2之前的Birth By Sleep,Xehanort已經透過與Ventus 3人的衝突,差點召出這原初的「真之KINGDOM HEARTS」。它擁有創造新世界、掌握全世界生物的力量。在新一集KH3,Xehanort將組成新的「真13機關」再次召喚它。

之前咁多作品究竟點睇?

KINGDOM HEARTS眼看雖然只有1、2,但當中的外傳作品數量極多,情報量也是極多,而且時間並不是順序。以下簡單列明以順序排列的作品及既要:

KINGDOM HEARTS X / BACK COVER(Browser/Mobile/PS4)

Keyblade大戰前的世界,揭露Master of Master與6名弟子

KINGDOM HEARTS Birth By Sleep(PSP/PS3)

Ventus/Terra/Aqua 三人的故事,慘絕人寰

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth By Sleep(PS4)

墜入暗之世界的Aqua短篇

KINGDOM HEARTS 1(PS2/PS3)

Sora/Riku/Kairi的故事展開,最Pure最True的第一集

KINGDOM HEARTS Chain of Memories(GBA/PS2/PS3)

Namine的忘卻之城與13機關出現,Sora最後沉睡

KINGDOM HEARTS 358/2 Days(NDS/PS3)

Roxas/Axel/Xion在13機關的故事,天台一齊吃冰條

KINGDOM HEARTS 2(PS2/PS3)

Roxas的暑假完結,Sora接手

KINGDOM HEARTS coded(Mobile/NDS/PS3)

Sora數碼世界冒險

KINGDOM HEARTS 3D Dream Drop Distance(3DS/PS4)

Sora夢中世界冒險及Master試練,揭露真13機關及Xehanort的計劃

KINGDOM HEARTS 3(PS4/XB1)

待望的最新作,萬惡根源及終極BOSS Xehanort的最期

不同樣貌的「Sora」:

我們的主角Sora經常會被認錯,因為他的樣貌實在與幾個人很相似,當中也有點原因。筆者在之後會慢慢寫回劇情,不過先讓大家有個印象:

Sora: KINGDOM HEARTS的正統主角,善良的光之勇者,使用的初期 Keyblade 最具代表性,與Mickey的很似,但Sora的劍身是白色、Mickey的劍身是黃色

Ventus: 早於1代10年前Birth By Sleep的主角,Xehanort的實驗犧牲品,受幼年Sora之心拯救,現時處於沉睡狀態。使用的初期 Keyblade 與Sora不同,劍尖有四個鋸型。

Roxas: Sora的無形者,13機關No.13成員,為了救醒Sora而融合回一體,在數碼世界及夢中世界出現過,亦很大機會將於新作復活。使用的初期 Keyblade 與Sora (及Xion)一樣。可能是有雙重身份的關係,能使出Keyblade雙劍流。

Vanitas: 被Xehanort取走的Ventus之心所形成的暗之具體化角色,聽命於Xehanort,平時戴著面具。使用的 Keyblade 有兩隻眼。曾經使用過不完全的 X Blade。

Keyblade大戰前的完整世界

Kingdom Hearts的世界每個地方都以迪士尼作品的「島」作為舞台,獨立之餘又有特色。但在所有系列的開端,其實原初的世界是完整一體,這個設定在《Kingdom Hearts X / Back Cover》得以揭露。而且更留下了很多伏筆,很大機會將會在3代回收伏線。在回顧Sora大冒險之前先同大家提供概要:

在遠古時代,光與暗平衡的完整世界,一位名為Master of Master的Keyblade元祖大師預知了未來的大變,世界將陷入暗闇之中。他於是收留了6名弟子,給予了其中5位弟子各一本預言書以及不同的指令,亦說明自己將會消失。

有興趣可點擊細看各名角色及配音:

+ 3 + 2

Master of Master交托了Luxu一個重要任務,就是給了他一把有眼的Keyblade以及一個神秘大黑箱,要他離開此地並觀察事情發生。當中說明了那把Keyblade的眼就是Master of Master的眼,要Luxu一代傳一代的傳承下去,讓Master of Master能看到未來。而那個大黑箱亦有透露給Luxu是什麼,但在影片中則被消音。

大黑箱的內容,只有Master of Master及Luxu知道

而其餘的5名弟子各自組成Union召集Keyblade玩家(此作本身是多人網頁遊戲),希望可迴避暗闇的未來,當中每個Keyblade玩家就各自有一隻精靈使魔チリシィChirithy,本身由Master of Master製作,而在新作3代也會登場。

使魔Chirithy並非迪士尼角色,而是KH X的玩家指導員,牠們亦將在KH3出現

Chirithy能夠探知附近的人墜入黑暗,並會變成為Nightmare的怪物。因為Ira的Chirithy出現異狀,故此5名弟子覺得當中已經有人墜入黑暗,成為背叛者。經過了一大輪的懷疑與鬥爭,最終也並無確實的證明誰是誰非,但影片中得知了兩項事情,第一就是Gula希望召出Kingdom Hearts,他假設這樣會迫使失蹤的Master of Master現身。而第二就是Ava的任務,是召集精英的Keyblade玩家避開戰爭,讓Keyblade使用者能流傳下去。

熊面具的Aced被眾人懷疑,最後變成弟子內訌

無論如何,5人各自開始爭奪光之碎片希望減慢事態,最終卻也造成了Keyblade大戰,絕大部份的Keyblade使用者死於戰爭,做成了一個佈滿Keyblade的墳場,而且Kingdom Hearts也因為大戰而墜入黑暗之中消失不見,世界分裂成各個「島」。

Keyblade墓場所留下的Keyblade,就是KH X玩家的

看到這裡大概只是所有作品的前事設定,但如果細心留意,其實Master of Master交給Luxu的Keyblade,外型與Xehanort的極為相似,而且在第3作的Trailer中,Xehanort的真13機關更持有多把同樣的Keyblade圍繞在身。

Luxu從Master of Master取得的「眼」Keyblade

KH3 的 Trailer,Xehanort 祭出大量「眼」Keyblade,像 FF7AC 的 Cloud 那樣想出超究武神霸斬(誤)

究竟Xehanort是否Luxu或者是Luxu後人,甚至是Master of Master本身,而各弟子又會否有下文,在第3集應該可以略知一二。下一篇將會講到更多Xehanort的事情,以及悲劇的Ventus、Terra、Aqua的故事。