KINGDOM HEARTS III／王國之心3 玩前必讀：歷來故事劇情解構．上

想玩《KINGDOM HEARTS III》最緊要是什麼？當然是先要了解龐大的故事線和背景，到底米奇老鼠同Sora等角色之間有什麼關係？這篇「事前必讀」就幫到你了！

期待十多年的SQUARE ENIX大作，PS4/XB1【KINGDOM HEARTS III】《王國之心3》終於要推出。此作雖然以迪士尼作品為舞台，但其原創的部份並不單純，角色關係與及無形者的「分身」錯綜複雜，更有極多樣貌很似但又不一樣、名字相同但不同角色等，加上各種強行後加的追加設定以及屈機的最終BOSS時間穿越，看到「黑人問號」並不出奇。以下就同大家由零開始，回顧及整理KINGDOM HEARTS的世界，好讓遊玩時能更投入去迎接3的劇情。

先說結論，KINGDOM HEARTS 1至3的劇情，簡單來說可歸納為6個字：

「打倒他X的Xehanort」

當然要深入去看，事情不會這樣簡單，單是今集封面的集大成角色應該已叫新玩家頭痛，除了那3隻奇妙的迪士尼生物，各個「野村」樣的角色是：

因為封面的角色非常重要，先稍為記一下可方便之後的閱讀，不過在說劇情概要之前先解答幾個常見問題：

何謂KINGDOM HEARTS？

KINGDOM HEARTS乃是「王國之心」與及「世界之中心」，是一個巨大力量的來源與及知識的寶庫。敵人BOSS（各種的Xehanort）多次欲召喚出KINGDOM HEARTS來達成不同願望。

「世界之心的KINGDOM HEARTS」

一代時出現的KINGDOM HEARTS，透過7位光之公主集合各世界的心而出現。

「人之心的KINGDOM HEARTS」

二代時出現，13機關為了完成身為「無形者」的自己，以大量無心者的心組成的KINGDOM HEARTS。

「真之KINGDOM HEARTS」

原來前兩作的KINGDOM HEARTS都是人工的（汗），早於１及２之前的Birth By Sleep，Xehanort已經透過與Ventus 3人的衝突，差點召出這原初的「真之KINGDOM HEARTS」。它擁有創造新世界、掌握全世界生物的力量。在新一集KH3，Xehanort將組成新的「真13機關」再次召喚它。

之前咁多作品究竟點睇？

KINGDOM HEARTS眼看雖然只有1、2，但當中的外傳作品數量極多，情報量也是極多，而且時間並不是順序。以下簡單列明以順序排列的作品及既要：

KINGDOM HEARTS X / BACK COVER（Browser/Mobile/PS4）

Keyblade大戰前的世界，揭露Master of Master與6名弟子

KINGDOM HEARTS Birth By Sleep（PSP/PS3）

Ventus/Terra/Aqua 三人的故事，慘絕人寰

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth By Sleep（PS4）

墜入暗之世界的Aqua短篇

KINGDOM HEARTS 1（PS2/PS3）

Sora/Riku/Kairi的故事展開，最Pure最True的第一集

KINGDOM HEARTS Chain of Memories（GBA/PS2/PS3）

Namine的忘卻之城與13機關出現，Sora最後沉睡

KINGDOM HEARTS 358/2 Days（NDS/PS3）

Roxas/Axel/Xion在13機關的故事，天台一齊吃冰條

KINGDOM HEARTS 2（PS2/PS3）

Roxas的暑假完結，Sora接手

KINGDOM HEARTS coded（Mobile/NDS/PS3）

Sora數碼世界冒險

KINGDOM HEARTS 3D Dream Drop Distance（3DS/PS4）

Sora夢中世界冒險及Master試練，揭露真13機關及Xehanort的計劃

KINGDOM HEARTS 3（PS4/XB1）

待望的最新作，萬惡根源及終極BOSS Xehanort的最期

不同樣貌的「Sora」：

我們的主角Sora經常會被認錯，因為他的樣貌實在與幾個人很相似，當中也有點原因。筆者在之後會慢慢寫回劇情，不過先讓大家有個印象：

Sora： KINGDOM HEARTS的正統主角，善良的光之勇者，使用的初期 Keyblade 最具代表性，與Mickey的很似，但Sora的劍身是白色、Mickey的劍身是黃色

Ventus： 早於1代10年前Birth By Sleep的主角，Xehanort的實驗犧牲品，受幼年Sora之心拯救，現時處於沉睡狀態。使用的初期 Keyblade 與Sora不同，劍尖有四個鋸型。

Roxas： Sora的無形者，13機關No.13成員，為了救醒Sora而融合回一體，在數碼世界及夢中世界出現過，亦很大機會將於新作復活。使用的初期 Keyblade 與Sora （及Xion）一樣。可能是有雙重身份的關係，能使出Keyblade雙劍流。

Vanitas： 被Xehanort取走的Ventus之心所形成的暗之具體化角色，聽命於Xehanort，平時戴著面具。使用的 Keyblade 有兩隻眼。曾經使用過不完全的 X Blade。

Keyblade大戰前的完整世界

Kingdom Hearts的世界每個地方都以迪士尼作品的「島」作為舞台，獨立之餘又有特色。但在所有系列的開端，其實原初的世界是完整一體，這個設定在《Kingdom Hearts X / Back Cover》得以揭露。而且更留下了很多伏筆，很大機會將會在3代回收伏線。在回顧Sora大冒險之前先同大家提供概要：

在遠古時代，光與暗平衡的完整世界，一位名為Master of Master的Keyblade元祖大師預知了未來的大變，世界將陷入暗闇之中。他於是收留了6名弟子，給予了其中5位弟子各一本預言書以及不同的指令，亦說明自己將會消失。

有興趣可點擊細看各名角色及配音：

+ 3 + 2

Master of Master交托了Luxu一個重要任務，就是給了他一把有眼的Keyblade以及一個神秘大黑箱，要他離開此地並觀察事情發生。當中說明了那把Keyblade的眼就是Master of Master的眼，要Luxu一代傳一代的傳承下去，讓Master of Master能看到未來。而那個大黑箱亦有透露給Luxu是什麼，但在影片中則被消音。

大黑箱的內容，只有Master of Master及Luxu知道

而其餘的5名弟子各自組成Union召集Keyblade玩家（此作本身是多人網頁遊戲），希望可迴避暗闇的未來，當中每個Keyblade玩家就各自有一隻精靈使魔チリシィChirithy，本身由Master of Master製作，而在新作3代也會登場。

使魔Chirithy並非迪士尼角色，而是KH X的玩家指導員，牠們亦將在KH3出現

Chirithy能夠探知附近的人墜入黑暗，並會變成為Nightmare的怪物。因為Ira的Chirithy出現異狀，故此5名弟子覺得當中已經有人墜入黑暗，成為背叛者。經過了一大輪的懷疑與鬥爭，最終也並無確實的證明誰是誰非，但影片中得知了兩項事情，第一就是Gula希望召出Kingdom Hearts，他假設這樣會迫使失蹤的Master of Master現身。而第二就是Ava的任務，是召集精英的Keyblade玩家避開戰爭，讓Keyblade使用者能流傳下去。

熊面具的Aced被眾人懷疑，最後變成弟子內訌

無論如何，5人各自開始爭奪光之碎片希望減慢事態，最終卻也造成了Keyblade大戰，絕大部份的Keyblade使用者死於戰爭，做成了一個佈滿Keyblade的墳場，而且Kingdom Hearts也因為大戰而墜入黑暗之中消失不見，世界分裂成各個「島」。

Keyblade墓場所留下的Keyblade，就是KH X玩家的

看到這裡大概只是所有作品的前事設定，但如果細心留意，其實Master of Master交給Luxu的Keyblade，外型與Xehanort的極為相似，而且在第3作的Trailer中，Xehanort的真13機關更持有多把同樣的Keyblade圍繞在身。

Luxu從Master of Master取得的「眼」Keyblade

KH3 的 Trailer，Xehanort 祭出大量「眼」Keyblade，像 FF7AC 的 Cloud 那樣想出超究武神霸斬（誤）

究竟Xehanort是否Luxu或者是Luxu後人，甚至是Master of Master本身，而各弟子又會否有下文，在第3集應該可以略知一二。下一篇將會講到更多Xehanort的事情，以及悲劇的Ventus、Terra、Aqua的故事。