任天堂Switch 2019年大反擊！必玩薩爾達、Mario Maker 2、DQ XIS

早前Nintendo Direct公布一大堆2019年將會推出的大作，包括《薩爾達傳說 織夢島》、《多啦A夢 大雄的牧場物語》、《Super Mario Maker 2》、《勇者鬥惡龍XI S》、《火焰之紋章 風花雪月》等等。今次一口氣為大家介紹各新作，Switch玩家一定要留意了！

經典薩爾達傳說完全重製

薩爾達傳說 織夢島

推出日期：2019年 將重製26年前的Gameboy遊戲《薩爾達傳說 夢見島》（The Legend of Zelda: Link's Awakening / 直譯則為 林克的覺醒 ），相信已令一眾薩爾達Fans為之瘋狂。 詳盡介紹（按此）

大雄靜香之牧場生活

多啦A夢 大雄的牧場物語

推出日期：2019年 《牧場物語》不單有全新作降臨，而且是與超人氣動漫作 － 《多啦A夢（舊譯作「叮噹」）》聯乘名為《多啦A夢 大雄的牧場物語（ドラえもん のび太の牧場物語）》的新作品！ 詳盡介紹（按此）

自製或免費下載海量版圖挑戰

Super Mario Maker 2

推出日期：2019年6月 曾經在Wii U及3DS上推出過的《Mario Maker》終於正式公布於Switch上推出續作。加入不少新遊戲元素外，更會同步推出中文版。 詳盡介紹（按此）

魔法騎士學院大戰略

火焰之紋章 風花雪月

推出日期：2019年7月26日 Switch《火焰之紋章 風花雪月》（Fire Emblem: Three Houses）公開遊戲發售日、世界觀、角色育成系統以及主人公身份背景等大量新情報。 詳盡介紹（按此）

白金工作室 x 桂正和 必玩！

ASTRAL CHAIN

推出日期：2019年8月30日 白金工作室與桂正和合作為Switch製作的全新動作遊戲《ASTRAL CHAIN》公開，連發售日一併公開，今年夏天就玩到！ 詳盡介紹（按此）

女版惡魔城確定推出日

Bloodstained：Ritual of the night

推出日期：2019年夏季 不少玩家期待的「女版惡魔城」Bloodstained 延期又延期，終於公布發售日！ 詳盡介紹（按此）

人氣手機puzzle遊戲登場

Disney TsumTsum Festival

推出日期：2019年 Nintendo Switch 派對遊戲《Disney Tsum Tsum Festival》中文版預定將於 2019 年發售，也是《Disney Tsum Tsum》系列遊戲首次在Nintendo Switch 平台上登場。 詳盡介紹（按此）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。