Wii Fit教主．美國任天堂社長宣佈4月退休　感謝支持同渡15年光陰

美國任天堂宣布，目前就任美國任天堂社長的「Reginald Fils-Aimé」，將於 4 月 15 日正式宣布退休。官方也表示，Reginald 退休後將與妻子、家人與友人共同享受生活，而接下來美國任天堂將由目前負責銷售＆市場的「Doug Bowser」接任。

即將退休的 Reginald，自 2003 年加入美國任天堂以來，於 2006 年 5 月就任社長一職，就任期間除了與任天堂前任社長「君島達己」共同努力推廣開拓任天堂商品市場之外，也對 NDS、Wii 等任天堂主機在北美地區的爆發性普及作出巨大貢獻，在 2007 年 E3 電玩展為大家介紹《Wii Fit》時，更以「My body is ready」的人氣梗受到許多粉絲們喜愛。

而針對這次的離職發表，Reginald 也透過 Twitter 等 SNS 社群表示，「對於能與喜歡任天堂的粉絲們一起共度這 15 年的光陰，自己感到非常光榮，並對粉絲們在這段時間的支持表示感謝之意。」而任天堂「古川俊太郎」社長也表示，「感謝 Reginald 在這段時間對任天堂作出的貢獻，非常可惜他即將離開任天堂，也希望能與接任的 Bowser 一起順利將任天堂繼續經營下去。」

而針對這次的離職發表，Reginald 也透過 Twitter 等 SNS 社群表示，「對於能與喜歡任天堂的粉絲們一起共度這 15 年的光陰，自己感到非常光榮。」（Gamebase）

附帶一提，任天堂新接任的社長 Bowser，過去曾在 Electronic Arts 美商藝電等大廠參與全球業務，並於 2015 年 5 月加入美國任天堂，在銷售業務等部門擔任幹部時貢獻良多，因此而於 2016 年升級為包含市場在內的高級管理階層，目前也依然是 Nintendo Switch 主機在美國的市場業務銷售主導人物，過去也曾以「Bowser」（《瑪利歐》系列人氣角色庫巴的英文名）的暱稱與玩家們接觸互動。而隨著他的新上任，又將帶給美國任天堂怎樣不同的表現，粉絲們不妨就先拭目以待吧！

任天堂新接任的社長 Bowser（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO