培育少女深入地城冒險！迷宮探索RPG《Under Labyrinth》正式推出

日本CTW預定於PC／手機網頁上推出的迷宮探索型HTML5網頁RPG《Under Labyrinth》（アンダーラビリンス），宣布自3月18日即日起正式上架，讓玩家們都能進入遊戲享受最刺激緊張的迷宮探索冒險樂趣！

《Under Labyrinth》為一款採用迷宮隨機自動生成系統，每次進入迷宮時內部的地形與怪物配置都會隨機產生改變，讓玩家們可以一再進行挑戰而不用擔心重複的Roguelike迷宮探索型RPG遊戲。

《Under Labyrinth》正式推出。（Gamebase）

而且在遊戲中，玩家們所扮演的少女共有6種能力狀態數值與多達18種的技能可以自訂使用，玩家們可以依照自己的喜好來分配養成少女的各種能力，並收集各種魔獸／騎獸夥伴陪自己一起來展開冒險，或是透過鍊金台、付魔台等設施進行裝備強化提升整體戰力，為遊戲帶來更多養成的挑戰與樂趣！

同時在遊戲中，也特地針對沒太多時間的玩家們準備了只要放置不管，就能自動獲得經驗值、金貨與裝備的「自由探險」等模式，讓玩家們只要等有空的時候再回來驗收成果即可，對玩家們來說可是非常方便的功能設計，玩家們可以好好利用這點，讓自己的迷宮探索更加無往不利！

點圖看更多《Under Labyrinth》遊戲截圖▼

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO