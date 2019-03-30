PS4《新櫻大戰》換「Bleach死神」久保帶人新人設、太正故事延續

去年SEGA公布家用版「新櫻大戰」（櫻花大戰）計劃始動之後，最近SEGA Fes.終於正式公布遊戲新詳情，以《櫻大戰V》12年的故事作延續，最特別是，今次找來《Bleach死神》作者「久保帶人」作人物設定，大家會否喜歡呢？

《新櫻大戰》（已確定的名稱，並非用6作延續），SEGA官方似乎想當作「新」系列延續，因而放棄了1－5集「藤島康介」畫師，換來人氣漫畫家《Bleach死神》的「久保帶人」作人設，記者就覺得男主角的確是「型」了很多，但女主角方面就感覺有點缺失（好像不夠萌、不夠可愛？）。

另外，今集改用了3D效果程現，而且官方更指將會收錄多達40分鐘以上的3D故事動畫，好讓各fans滿足。

新故事於《櫻大戰V－再見我所愛的人－》12年後的帝都．東京，當年降魔大戰中，帝都、巴里以及紐育華擊團消失10年後世界各都新的華擊團誕生，而且更將會參與「世界華擊團大戰」。主角神山誠十郎率領著「新．帝國華擊團」，一邊面對「降魔」帶來的威脅，另一邊又要面對各國華擊團的衝擊。

（按下圖放大解說）

系統仍然會以前作的「AVG+SLG」模式進行遊戲，當然整體內容將會大幅提升，在AVG部份以3D冒險形式，控制著男主角於大帝國劇場與銀座街頭自由採索冒險，而且可以與各女主角作互動提升她們的好感度。好感度愈高當然會對戰鬥更有幫助（相信是戰力提升或合作技等）當然，每一位女主角都有專屬的爆機ending（有如戀愛遊戲般）。

戰鬥方面暫時只見一些戰鬥動畫，未知道是否如以往的SLG戰略玩法（以回合制或即時戰鬥制？），有待官方之後更多資料公布。

男女主角介紹

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《新櫻大戰》更多遊戲圖片（按下圖放大）

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《新櫻大戰》最新遊戲影片（檄！帝国華撃団＜新章＞主題曲）