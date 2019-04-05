《侍魂》最新作《SAMURAI SHODOWN》 　嶄新AI紀錄對戰系統有驚喜

日本 SNK 4月5日宣佈，劍戟對戰格鬥遊戲《侍魂》最新作《SAMURAI SHODOWN》（侍魂 曉）將於 2019 年 6 月 27 日首先於 PS4/Xbox One 主機發售（PC/Switch版確定但發售日末定），將帶來大幅視覺強化的 16 位角色以及嶄新的 AI 紀錄對戰系統。

大幅視覺強化的 16 位角色

《SAMURAI SHODOWN》（官方中文名已由代號《新侍魂》更新為《侍魂 曉》）是繼承經典對戰格鬥遊戲《侍魂》，透過 Unreal 4 引擎將畫面表現、對戰場面更加進化的全新作品。本作將會收錄《侍魂》系列既有的 13 名角色，今日發表會上也揭露鞍馬夜叉丸、吳瑞香、達莉‧達格三位新角色，共計有 16 名角色參戰。

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+ 11 + 10 + 9

AI 紀錄對戰系統

特別的是本作將導入嶄新的 AI 紀錄對戰系統，系統將會學習玩家的對戰紀錄，產生所謂的分身（GHOST）角色，未來將開放玩家可以在排行榜上下載高手玩家的對戰 AI 、讓角色彼此對戰、甚至是連續挑戰 100 位 AI 角色，讓玩家可以透過這種方式與高手對戰。

《侍魂》最新作《SAMURAI SHODOWN》發布會介紹嶄新遊戲系統。（Gamebase）

Evolution Championship Series 2019（EVO 2019）

在現有格鬥遊戲絕不缺席的電競領域中，《SAMURAI SHODOWN》將為 8 月 2 日至 8 月 4 日在美國舉辦的全世界最大規模格鬥遊戲賽事「Evolution Championship Series 2019（EVO 2019）」主要比賽項目。SNK 對優秀電競選手進行贊助，台灣「寶島格鬥哥 E.T」已經在贊助名單內。以《SAMURAI SHODOWN》為主題的 SNK 世界盃也宣佈開催。

同時為了慶祝《SAMURAI SHODOWN》上市，將與人氣手機遊戲《KOF ALLSTAR》進行合作活動。而霸王丸的佩刀「河豚毒」也將與京都「東山堂」合作，公開展出打造 1：1 的實品。

《SAMURAI SHODOWN》 PS4／Xbox One 版將於 2019 年 6 月 27 日推出、Nintendo Switch 版預定 2019 年 Q4 發售、 PC 版發售日未定，發表會也公開玩家將可在首批特典獲得霸王丸、娜考露露的復古造型，以及只在日本 SNK 網路商店獨家販賣的產包內容。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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