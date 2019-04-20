angela出道15周年再訪港開騷　必唱金曲「Shangri-La」會歌迷

以主唱動畫《蒼穹之戰神》（蒼穹のファフナー）主題曲「Shangri-La」而聞名ANI-SONG界的二人組angela，即將於4月28日假九展Music Zone舉行香港演唱會，回應本地動漫樂迷的期待，相隔4年多angela終於再訪港！

由主音atsuko及結他手KATSU所組成的angela，2003年出道後以動畫《蒼穹之戰神》（蒼穹のファフナー）主題曲「Shangri-La」及《K》的「KINGS」人氣爆發，在日本動漫樂界的實力派唱作組合中跑出，在世界各地擁有大量樂迷。至今推出過27張單曲的angela，手握多首動畫金曲，在香港當然也有不少粉絲，而他們曾於2014年訪港開演唱會，當時的氣氛相當熱烈，不少入場人士都極回味。angela原定2017年再來演出，可惜及後因事取消，為一償大家的期待，angela由2019年3月開始將舉行的新一次亞洲巡唱「angela Asia Tour 2019 aNI-SONG」，經過台灣後也把香港列為其中一站，4月28日angela將會到香港獻唱歷年大熱歌曲，為出道15周年紀念帶來壓軸演出，粉絲們又可以狂熱一晚。

angela由擁有獨特唱腔的主音atsuko及風趣幽默的結他手KATSU所組成，在香港有不少樂迷等待欣賞他們演唱會。

angela演唱會資訊

日期：2019年4月28日(星期日)

開演時間：晚上7:00

地點：九龍灣國際展貿中心地下Music Zone@E-Max

查詢：ED Production

angela曾於2014年訪港開演唱會，當時的氣氛相當熱烈。（官方圖片）

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