《Godzilla Defense Force》5月尾推出　人類與哥斯拉大戰展開

【手機遊戲】哥斯拉（Godzilla）手遊《Godzilla Defense Force》由日本TOHO社（TOHO CO., LTD.）正版授權、NEXON 營運，將於 5 月 23 日正式與所有玩家見面！玩家需扛起守護世界的責任與使命，透過建設、強化基地來對抗出現在世界主要都市的歷代哥吉拉系列怪獸，成功從它們手上成功防衛都市。

【《Godzilla Defense Force》5月尾推出】玩家將在遊戲中面對來自 1954 年起至今共 29 部的哥吉拉系列電影，以及其衍生作中所出現超過 100 多種以上的怪獸，玩家除了必須從這些怪獸的手中成功守護都市外，更能夠透過戰勝怪獸的方式取得「怪獸卡片」，並在各種關卡中發揮其獨特的技能或 Buff，幫助玩家更能面對接踵而來的強大怪獸。這些卡片也會以圖鑑的方式供玩家收藏，其中也包含了所有怪獸的詳細設定以及哥吉拉宇宙的世界觀，一口氣滿足哥吉拉迷的蒐藏慾望！

圖片：TOHO CO., LTD.／NEXON

開發《Godzilla Defense Force》的 Studio 42 Jaeho, Hwang 總監表示：「《Godzilla Defense Force》中，玩家將代表人類與侵入都市的怪獸進行對抗，核心雖然是點擊式防禦類型（放置型）遊戲，但玩家在遊戲過程中多了「怪獸卡片」的策略要素，在不同地點面對不同怪獸來犯之際，玩家將思索該如何使用手中的卡片，來體驗如何在限定的時間內抵禦怪獸成功的戰略和趣味性！」



目前遊戲自 5 月 10 日起在 App Store 及 Google Play 商店展開全球事前預約活動，有興趣的玩家現在就可先預約註冊等待遊戲上市喔！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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