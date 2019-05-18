勁過超音鼠！經典ACG造型崩壞作品　最唔似樣十大角色頒獎典禮

看過《超音鼠大電影》Trailer的朋友都一致裁定超音鼠造型徹底崩壞，連導演也認衰要為電影作出修改，不禁令人想到在這個ACG界之中還有什麼作品曾經發生過同樣事件？下文就跟大家細數在真人化或CG化後跟原著角色完全唔似的十位崩壞角色！

「遊戲界」

《JUMP FORCE》（2019年出品）唔似度：69

BANDAI NAMCO的《JUMP FORCE》基本上就是「JUMP版大亂鬥」，全都是動漫人氣代表角色，孟波、悟空、幽助、路飛應有盡有，本身應該很受歡迎，不過因為遊戲3D模組做得不夠精細，有很多角色都只是空有其外形而不得其神髓，過場時大家都變得木口木面，而且走路時更像行屍走肉，彷彿撞了邪一樣，其中大家瘋狂恥笑的是比達，他有一幕被操縱時出現「沒有任何表情的痛苦」畫面，笑爆咀！

《新櫻大戰》（2020年預定）唔似度：71

深受上一代玩家喜愛的SEGA遊戲《櫻大戰》決定Reboot，粉絲們歡天喜地，不過看過全新人設後卻又被打落十八層地獄。嚴格來說《新櫻大戰》角色並沒有崩壞，只是人設由本來藤島康介換來《Bleach》漫畫家久保帶人，而女主角真宮寺櫻除了Reboot得不夠萌不夠可愛，更被指與2016年「人工智障」絆愛造型相似，令不少玩家要求SEGA重新設計人設。到底會不會像《Sonic》一樣可以重生？拭目以待。

《櫻花大戰》人設由本來藤島康介換來《Bleach》漫畫家久保帶人，被指與「人工智障」絆愛造型相似。

動畫界

《聖鬥士星矢：聖域傳說》（2014年出品）唔似度：99

CG惹的禍！CG的確為不少遊戲提高質素，不過一旦用來作為改編動畫，十居其九都會出事，其中最廣為人知的是《聖鬥士星矢》。2014年日本上映CG動畫電影《聖鬥士星矢：聖域傳說》，3D化後的星矢紫龍阿瞬冰河一輝連同雅典娜彷彿全部中了「面目全非腳」，以往動漫的爛撻撻血肉模糊粗線條一下子變成干淨清新3D美型（應該說是中了過份的「還原靚靚拳」？），令很多舊粉絲接受不了。

《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》（2019年預定） 唔似度：86

好戲還有後頭，Netflix即將在今年推出動畫劇集《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》同樣有類似問題，CG動畫製作預算看來不多，阿瞬更疑似成為真正女兒身，不少人看過預告後都直斥：摧毀童年！且看真正推出後是否一樣強差人意。

電影界

《街頭霸王：春麗傳》（2009年出品）唔似度：89

《街頭霸王》現雙胞胎！大家都知道外國曾拍過《街頭霸王》，由尚格雲頓演軍佬，基於Vandam如此熱愛中國武術又大隻，不計其他角色的話他是合格的，反而另一套《春麗傳》就實在欺人太甚！春麗明明是中國人來的（雖然我還未聽過人姓春）！由外國女演員做外表、身材、衣著、造型，無一項是相似的！為什麼要叫春麗呢？

《超級學校霸王》（1993年出品）唔似度：64

雙胞胎另一胎就是我們香港電影大導演王晶拍的《超級學校霸王》，大家今日把此作視為神級Cult片來看得津津樂道是因為「亂來到盡頭便是Cult」，其實當年在沒有購買版權的情況下，不要說造型，連名也不是真名，只是當年香港玩家改的花名，電影都是以影射為目標：任達華演的發達星、郭富城演的阿龍、張學友演的掃把頭都有不少人認為唯妙唯肖，但吳耀漢的青狼基本上就是把身體油綠再笠個假髮……你話佢係Hulk扮黑寡婦都得啦！

《超級學校霸王》劇情同人物造型雖然亂來，但如此星級陣容又搞笑實在可一不可再。

《新七龍珠》（1991年出品）唔似度：43

《龍珠》跟《街頭霸王》一樣都鬧雙胞胎，第一套是1991年台灣拍的《新七龍珠》（當然沒有正式授權），除了悟空和龜仙人非常「出色」，最耀眼還有謝金燕演一個類似莊子的角色（叫ㄚ頭），老實說，在當時完全沒有資金及特技的協助下，我能感受到製作單位想盡法寶希望拍攝到《龍珠》那份魔幻與獵奇，雖然不合格，但總算盡了力。

《龍珠：全新進化》（2009年出品） 唔似度：100

如果要計離譜，還是要數《龍珠：全新進化》。畢竟一套荷里活電影找來周星馳作武指及周潤發演龜仙人，始終有一定期望，但出來效果卻跟原著完全風馬牛不相及，甚至比B片更惡劣，不管是悟空還是莊子都像一群外國人首次參與日本Cosplay文化祭，而決定在社區中心表演一樣，笛子魔童更像兒童節目《Think Big天地》小朋友玩遊戲時用來嚇唬他們的Costume，導演在電影上映後數年也已經公開道歉……不過話說回來，電影中笛子魔童的外觀跟最近上映的《Captain Marvel》史克魯爾人也有七分相像。



《新七龍珠》想盡法寶希望拍到《龍珠》那份魔幻與獵奇，雖然不合格但總算盡了力。當年《咇咇咇》謝金燕只有17歲，她演的莊子跟龜仙人有過一段經歷。

《JOJO奇妙冒險》（2017年出品） 唔似度：53

漫畫家荒木飛吕彦人所共知風格奇異詭譎偏峰極端，要將他的漫畫角色現實化本身已是Mission Impossible。慶幸的是電影版《JOJO奇妙冒險》都算跟足漫畫，角色服裝、髮型甚至站姿也很有原作味道，只是演空条承太郎的型佬伊勢谷友介雖未達花甲之年，但都已經41歲，電影很多鏡頭也影得他老態盡現更被指好似鄭少秋。另一個問題就是跟《進擊的巨人》一樣，電影導演技巧欠佳，即使造型上不過不失，但最重要的替身打鬥製作欠佳，完全不熱血，令電影淪為炮灰。

《超音鼠大電影》（2019年預定）唔似度：87

大家看過電影Trailer的都一致裁定超音鼠造型徹底崩壞，那個造型就像是為了日後出商場Show方便可以找人穿而製作的人偶Mascot一樣，無論從那個角度也是「無速度，走得慢，唔夠快。」最重要是不夠可愛！網上得到大量負評及改圖後，導演Jeff Fowlery亦已跪低，應承大家會跟Paramount和Sega的人一起商量，為人設作出改動，希望屆時第二輪的人設大家會滿意。