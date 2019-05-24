奧運授權遊戲《2020東京奧運TheOfficialVideoGame》最新情報公開

日本 Sega Games 2019 年預定於 2019 年夏天在 PS4／Nintendo Switch 等平台推出，支援繁體中文／簡體中文／日文等字幕與日文語音，國際奧運協會官方授權運動競技遊戲《2020東京奧運 The Official Video Game》（東京2020オリンピック The Official Video Game），官方今（23）日釋出第三波遊戲內容情報，介紹遊戲中的賽制以及需要操作技術的幾項競技比賽。

（《2020東京奧運 The Official Video Game》）

階級賽

在網路上以競技的高等階級為目標的模式。階級會由「C-」開始，最高可以攀升至「A+」的級位。在此模式中不斷贏過對手，累積勝利提升階級，以世界的巔峰為目標邁進吧。

在「階級賽」中，可以像實際的奧運比賽那樣按照時間表來進行競技。每 30 分鐘就會更換舉辦的競技項目，在時間內可不斷挑戰

對戰時只要選擇和自己階級相近的對手，勝利後將可獲得特別加分的「階級分數」。階級分數提升後即可挑戰階級升等賽事，持續提升階級就可以參加特別的階級競技。

拳擊

在方形擂台上兩位運動員面對面，左右手都戴上拳套，以拳頭互毆來分出勝負的競技。左手使用 L 操控搖桿，右手使用 R 操控搖桿，操作方式很直覺化，即使是不擅長玩遊戲的人，也能不斷地出拳攻擊擊倒對手。

另外也可以透過「移步」來調整左右位置閃過對手的攻擊，或是以「完美防禦」這類較需要技巧的操作方式來彈開對手的攻擊。還有當玩家累積計量表之後即可使用的 3 種「特殊打擊」，不要錯過一口氣給予對手大幅傷害的大好機會。

操作說明 ．左操作桿（L操控搖桿）↑：刺拳 ．左操作桿（L操控搖桿）←：左上身打擊 ．左操作桿（L操控搖桿）→：左鉤拳 ．左操作桿（L操控搖桿）↓：左上鉤拳 ．右操作桿（R操控搖桿）↑：直拳 ．右操作桿（R操控搖桿）←：右鉤拳 ．右操作桿（R操控搖桿）→：右上身打擊 ．右操作桿（R操控搖桿）↓：右上鉤拳 ．L1（L）+右操作桿（R操控搖桿）↑：特殊直拳 ．L1（L）+右操作桿（R操控搖桿）←：特殊鉤拳 ．L1（L）+右操作桿（R操控搖桿）↓：特殊上鉤拳 ．R1（R）：防守（在快被擊中的時間點按下就會形成完美防禦） ．L2（ZL）：左移步 ．R2（ZR）：右移步 ．左操作桿（L操控搖桿）＋右操作桿（R操控搖桿）：（連續轉動）從倒地狀態起

鏈球

在鏈繩的前端連結著厚實的金屬球，運動員必須將球擲出，比看看誰能擲得更遠。按照指示確實轉動操控搖桿，提升運動員身體旋轉的速度，在最佳的投擲位置擲出鏈球，就能增加飛行距離。

另外投擲後以操控搖桿快速地連續輸入指令即可提升吼叫的音量，使鏈球飛行距離變得更遠。因為提升旋轉速度比較困難，所以打破紀錄的重要關鍵還是在於掌握投擲鏈球的最佳時機。

操作說明 ．L1（L）+R1（R）：（持續按住）抓住鏈球 ．L1（L）+R1（R）＋旋轉右操作桿（R操控搖桿）：（按住＋旋轉） ．旋轉 L1（L）+R1（R）：（放開）投擲 ．左操作桿（L操控搖桿）＋右操作桿（R操控搖桿）：（連續輸入）吼叫UP

※畫面為日文版遊戲內容。正式發售產品為繁體中文版。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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