奧運授權遊戲《2020東京奧運TheOfficialVideoGame》最新情報公開

日本 Sega Games 2019 年預定於 2019 年夏天在 PS4/Nintendo Switch 等平台推出,支援繁體中文/簡體中文/日文等字幕與日文語音,國際奧運協會官方授權運動競技遊戲《2020東京奧運 The Official Video Game》(東京2020オリンピック The Official Video Game),官方今(23)日釋出第三波遊戲內容情報,介紹遊戲中的賽制以及需要操作技術的幾項競技比賽。