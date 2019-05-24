【Final Fantasy VII】玩家自製高清化模組　AI程式自動改良

高手CaptRobau 製作了一款《Final Fantasy VII》高清化模組，已免費釋出供玩家下載體驗。

《Final Fantasy VII REMAKE》自 2015 年於 E3 展上曝光後便成了不少玩家所關注的焦點，不過在經歷了近 4 年的時間後，該作依然還處於開發階段，雖說官方在近期表示 6 月會再釋出更多的相關情報，但基於開發團隊在近期還在徵人的狀況下，玩家對於遊戲在今年或是明年推的可能性已不抱期望。

不過就在多數人都在等著《Final Fantasy VII REMAKE》推出的時間，也有人依然在體驗《Final Fantasy VII》，只不過並不是單純的玩它而是進行一項特殊實驗，嘗試讓特殊程式自動美化遊戲內的各種美術呈現。

該模組為 CaptRobau 所打造，他在今年 1 月便開始嘗試用 AI 神經網路來自動改良《Final Fantasy VII》的畫質表現，讓遊戲背景的圖像解析度足足比原版高出了四倍，嘗試以這樣的方式打造出高清化版本的《Final Fantasy VII》。

CaptRobau 所打造的高清化《Final Fantasy VII》已在近期步入了 1.0 版本，已免費釋出供玩家下載體驗，既然《Final Fantasy VII REMAKE》的推出日期還是遙遙無期，玩玩 AI 自動改良的高清化版本殺殺時間好像也是個不錯的選擇？CaptRobau 也有將其整個模組的製作概念同步釋出，有興趣的玩家也可前往期開發日誌查看相關細節。

本文獲「gamebase」授權轉載。】

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