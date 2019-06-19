PS4《魔物獵人 世界 MHW ICE BORNE》釋出猛牛龍、轟龍狩獵任務

CAPCOM 正式宣佈，預定 9 月 6 日發售的《魔物獵人 世界 ICE BORNE》將於本週末開啟為期三天的 Beta 測試，並同步釋出影片「接待員的狩獵指南」介紹新系統。

（《魔物獵人 世界 ICE BORNE》遊戲截圖）

新地圖「永霜凍土」為本次狩獵探索區域，玩家將有新的前線據點「月辰」，擁與「星辰」相同的設施機能。另外玩家也能在大地圖上駕馭隨從魔物，進行移動、採集、使用投射器。隨行艾路更帶來可以為獵人續命的「蜜蟲大毅力」。新的動作要素飛翔爪將以「L2」鍵發起，搭配 O 鍵發射爪子，透過飛翔爪的攻擊動作會因為武器在魔物身上造成不同效果。而移動至頭部更可以使用全彈發射擊飛魔物。

+ 2

要體驗以上新要素本週末就可開啟，本次除了單人遊玩外，亦可多人遊玩，狩獵新舊魔物──大凶豺龍、猛牛龍和轟龍。飛翔爪、魔物駕馭和觀賞模式等多項新要素亦可供體驗，將分兩階段進行開放，第一階段為 PS PLUS 優先，第二階段開放全體 PS4 玩家遊玩。

第一回：

‧舉辦期間：6月21日（五）18:00～6月24日（一）17:59

‧參加條件：PlayStationPlus(PS Plus)會員



第二回：

‧舉辦期間：6月28日（五）18:00～7月1日（一）17:59

‧參加條件：持有PlayStation4並可連接PlayStationNetwork的玩家

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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