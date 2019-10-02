《大人的 Switch 腦力鍛鍊》將登上Nintendo Switch

Switch將推出非凡銷量的NDS主機名作《腦力鍛鍊》系列最新作品《大人的 Switch 腦力鍛鍊》。

曾經在NDS主機上創下非凡銷量的《腦力鍛鍊》系列最新作品《大人的 Switch 腦力鍛鍊》（中文名稱暫譯，原名：東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング）即將於2019年12月27日在Nintendo Switch登場啦！由任天堂與從事腦力鍛鍊研究多年的東北大學知名教授「川島隆太」合作開發的益智遊戲將要繼續考驗各位玩家的大腦能力。

延續《腦力鍛鍊》系列當中各種活化大腦能力，使大腦年齡回春的多種問題以外，本次為了在Switch推出，新增了許多對應Switch的功能。以往玩家是透過橫向畫面來答題，《大人的 Switch 腦力鍛鍊》可以把Switch主機像手機一樣直立起來，搭配觸控筆進行遊戲，此外可以透過Joy-Con的動作IR攝影機將玩家手指拍下來，進行使用手指計算活化腦力的「後出猜拳」、「單手數字計算」、「計算野鳥」等等，不只能夠單人鍛鍊以外也能兩人一同遊戲，大人和小孩都能一起鍛鍊大腦能力。

《大人的 Switch 腦力鍛鍊》也新增了許多貼心便民的內容，當玩家進行遊戲後可以檢測出推定大腦年齡，透過信件的方式連動到智慧型手機上的「腦力鍛鍊信件」，想要知道爺爺奶奶的大腦年齡如何或是訓練小孩都是很方便的紀錄方式；此外在遊戲上市後將會定期舉辦「世界第一腦力鍛鍊大會」的活動，能與世界各地的腦力鍛鍊高手較勁，看看誰是世界第一的《腦力鍛鍊》玩家喔！

點圖看《大人的Switch腦力鍛鍊》遊戲畫面▼▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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