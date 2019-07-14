PC Engine Mini實機展出試玩！2020年推出．50+1遊戲全公開

早前E3 2019正式公布的PC Engine Mini，最近終於有更多詳細消息公布，不單公布了多達50款收錄遊戲的消息外，還公布了推出日期等資料！最重要是，日本已有實機展出試玩，可以體驗實際的操作以及界面。
PC Engine Mini將會推出日版、美版及歐版，三款主機的外型的不同，日版會採用最原始的白色機身設計、美版則會用上香港人較少看過「長條型」的「TurboGrafx-16 mini」（當年只在美國市場推出）、歐版則會用上「PC Engine Core Grafx」機身設計。官方指新機將會在2020年3月19日推出，7月15日開始於網上預購。
50 ＋ 1 遊戲收錄
收錄遊戲方面，估不到今次三個版本內藏的遊戲幾乎一樣，無論日、美、歐版機都會收錄合共50款遊戲，26款日版PC Engine遊戲加上24款歐美版PC Engine遊戲（TurboGrafx-16）。唯一遊戲不同便是日版收錄PC Engine CD-Rom遊戲《心跳回憶》，而美版及歐版則改為收錄《沙羅曼蛇》（可能顧及歐美玩家對這類文字追女遊戲不太有興趣而轉吧。
當中最令人喜出望外的竟然收錄了CD Rom遊戲外，就連「SuperGrafx」遊戲都有2款遊戲收錄在內（想當年SuperGrafx只推出7款遊戲便「壽終正寢」...），包括《大魔界村》以及《オルディネス／Aldynes》。只可惜7款遊戲，PC Engine（日版）與美版TurboGrafx-16相同（只是英文及日文的分別），如「Nectaris」、「Neutopia」、「Neutopia II」、「Ys I．II」、「Super Star Soldier」、「Dungeon Explorer」及「PC原人」。因此嚴格計算，機內只有43款不重覆的遊戲。
期待的遊戲
除了《大魔界村》以及《惡魔城ドラキュラX 血の輪廻》這兩款令玩家大為期待的遊戲外，《忍者龍劍傳》、《Dungeon Explorer》以及《五人賽車》等大作都收錄在內，實在令不少玩家驚喜。只可惜，想當年大人氣的CD Rom遊戲《Fighting Street》（亦即《Street Fighter》第1代）以及SuperGrafx的《魔動王》並沒有收錄在內，有點令人跌眼鏡。
收錄PC Engine 26款遊戲
收錄TurboGrafx-16 24款遊戲
．PC Engine遊戲收錄
THE 功夫
邪聖剣ネクロマンサー
ファンタジーゾーン／Fantasy Zone
あっぱれ！ゲートボール／門球
ネクタリス／Nectaris（與TurboGrafx-16相同）
ダンジョンエクスプローラー／Dungeon Explorer（與TurboGrafx-16相同）
ニュートピア／Neutopia（與TurboGrafx-16相同）
PC原人（與TurboGrafx-16相同）
イースⅠ・Ⅱ／Ys I．II（與TurboGrafx-16相同）
スーパーダライアス／Super Darius
スーパースターソルジャー／Super Star Soldier（與TurboGrafx-16相同）
大魔界村
オルディネス／Aldynes
ニュートピアⅡ／Neutopia II（與TurboGrafx-16相同）
グラディウス／Gradius
スーパー桃太郎電鉄Ⅱ
忍者龍劍傳
スターパロジャー／Star Parodier
SNATCHER
グラディウスII -GOFERの野望-／Gradius II
超兄貴
惡魔城ドラキュラX 血の輪廻
ボンバーマン'94／炸彈人94
ボンバーマン ぱにっくボンバー／炸彈人Puzzle
銀河婦警伝説サファイア
【日版專有】ときめきメモリアル／心跳回憶
【歐／美版專有】沙羅曼蛇
．TurboGrafx-16遊戲收錄
ALIEN CRUSH
VICTORY RUN
BLAZING LAZERS
NEUTOPIA（與PC Engine相同）
DUNGEON EXPLORER（與PC Engine相同）
R-TYPE
Moto Roader／五人賽車
POWER GOLF
Ys book I&II（與PC Engine相同）
NINJA SPIRIT
J.J. & JEFF
SPACE HARRIER
MILITARY MADNESS（與PC Engine相同）
CHEW-MAN-FU
PSYCHOSIS
BONK'S REVENGE／PC原人（與PC Engine相同）
PARASOL STARS
CADASH
NEW ADVENTURE ISLAND／大冒險島
AIR ZONK／PC電人
NEUTOPIA II（與PC Engine相同）
SOLDIER BLADE（與PC Engine相同）
LORDS OF THUNDER
BOMBERMAN '93／炸彈人93
歐美版PC Engine Mini沒有收錄《心跳回憶》改為收錄《沙羅曼蛇》
實機試玩報告
雖然PC Engine Mini要等到來年2020年3月19日才正式推出，不過最近日本就已經展出實機讓機迷試玩。日本GameWatch報導指，手掌size的PC Engine Mini主機，其實比原本的PC Engine不少細很多，而且主界面更有點迷你超任的影子。論功能上亦都跟其他迷你主機一樣，可以即時save（4個save slot）和4：3 classic畫面輸出模式。
另外，日本配件廠HORI同時公布將會推出「1分5分插器」，用來玩《五人賽車》及《炸彈人》多人對戰就非常合適；而「連線手掣」就對於PC Engine Mini收錄大量的飛機射擊遊戲更是「必需品」（美版及歐版PC Engine Mini手掣內附連線功能，但日版則欠奉）。