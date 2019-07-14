PC Engine Mini實機展出試玩！2020年推出．50+1遊戲全公開

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早前E3 2019正式公布的PC Engine Mini，最近終於有更多詳細消息公布，不單公布了多達50款收錄遊戲的消息外，還公布了推出日期等資料！最重要是，日本已有實機展出試玩，可以體驗實際的操作以及界面。

PC Engine Mini將會推出日版、美版及歐版，三款主機的外型的不同，日版會採用最原始的白色機身設計、美版則會用上香港人較少看過「長條型」的「TurboGrafx-16 mini」（當年只在美國市場推出）、歐版則會用上「PC Engine Core Grafx」機身設計。官方指新機將會在2020年3月19日推出，7月15日開始於網上預購。

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50 ＋ 1 遊戲收錄

收錄遊戲方面，估不到今次三個版本內藏的遊戲幾乎一樣，無論日、美、歐版機都會收錄合共50款遊戲，26款日版PC Engine遊戲加上24款歐美版PC Engine遊戲（TurboGrafx-16）。唯一遊戲不同便是日版收錄PC Engine CD-Rom遊戲《心跳回憶》，而美版及歐版則改為收錄《沙羅曼蛇》（可能顧及歐美玩家對這類文字追女遊戲不太有興趣而轉吧。

當中最令人喜出望外的竟然收錄了CD Rom遊戲外，就連「SuperGrafx」遊戲都有2款遊戲收錄在內（想當年SuperGrafx只推出7款遊戲便「壽終正寢」...），包括《大魔界村》以及《オルディネス／Aldynes》。只可惜7款遊戲，PC Engine（日版）與美版TurboGrafx-16相同（只是英文及日文的分別），如「Nectaris」、「Neutopia」、「Neutopia II」、「Ys I．II」、「Super Star Soldier」、「Dungeon Explorer」及「PC原人」。因此嚴格計算，機內只有43款不重覆的遊戲。

期待的遊戲

除了《大魔界村》以及《惡魔城ドラキュラX 血の輪廻》這兩款令玩家大為期待的遊戲外，《忍者龍劍傳》、《Dungeon Explorer》以及《五人賽車》等大作都收錄在內，實在令不少玩家驚喜。只可惜，想當年大人氣的CD Rom遊戲《Fighting Street》（亦即《Street Fighter》第1代）以及SuperGrafx的《魔動王》並沒有收錄在內，有點令人跌眼鏡。

收錄PC Engine 26款遊戲

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收錄TurboGrafx-16 24款遊戲

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．PC Engine遊戲收錄

THE 功夫

邪聖剣ネクロマンサー

ファンタジーゾーン／Fantasy Zone

あっぱれ！ゲートボール／門球

ネクタリス／Nectaris（與TurboGrafx-16相同）

ダンジョンエクスプローラー／Dungeon Explorer（與TurboGrafx-16相同）

ニュートピア／Neutopia（與TurboGrafx-16相同）

PC原人（與TurboGrafx-16相同）

イースⅠ・Ⅱ／Ys I．II（與TurboGrafx-16相同）

スーパーダライアス／Super Darius

スーパースターソルジャー／Super Star Soldier（與TurboGrafx-16相同）

大魔界村

オルディネス／Aldynes

ニュートピアⅡ／Neutopia II（與TurboGrafx-16相同）

グラディウス／Gradius

スーパー桃太郎電鉄Ⅱ

忍者龍劍傳

スターパロジャー／Star Parodier

SNATCHER

グラディウスII -GOFERの野望-／Gradius II

超兄貴

惡魔城ドラキュラX　血の輪廻

ボンバーマン'94／炸彈人94

ボンバーマン ぱにっくボンバー／炸彈人Puzzle

銀河婦警伝説サファイア

【日版專有】ときめきメモリアル／心跳回憶

【歐／美版專有】沙羅曼蛇

．TurboGrafx-16遊戲收錄

ALIEN CRUSH

VICTORY RUN

BLAZING LAZERS

NEUTOPIA（與PC Engine相同）

DUNGEON EXPLORER（與PC Engine相同）

R-TYPE

Moto Roader／五人賽車

POWER GOLF

Ys book I&II（與PC Engine相同）

NINJA SPIRIT

J.J. & JEFF

SPACE HARRIER

MILITARY MADNESS（與PC Engine相同）

CHEW-MAN-FU

PSYCHOSIS

BONK'S REVENGE／PC原人（與PC Engine相同）

PARASOL STARS

CADASH

NEW ADVENTURE ISLAND／大冒險島

AIR ZONK／PC電人

NEUTOPIA II（與PC Engine相同）

SOLDIER BLADE（與PC Engine相同）

LORDS OF THUNDER

BOMBERMAN '93／炸彈人93

歐美版PC Engine Mini沒有收錄《心跳回憶》改為收錄《沙羅曼蛇》

回憶80年代夢幻主機PC ENGINE！力戰紅白機、首搭載CD Rom
E3 19：PC Engine mini推出！日美歐版不同款、惡魔城等名作收錄

實機試玩報告

雖然PC Engine Mini要等到來年2020年3月19日才正式推出，不過最近日本就已經展出實機讓機迷試玩。日本GameWatch報導指，手掌size的PC Engine Mini主機，其實比原本的PC Engine不少細很多，而且主界面更有點迷你超任的影子。論功能上亦都跟其他迷你主機一樣，可以即時save（4個save slot）和4：3 classic畫面輸出模式。

另外，日本配件廠HORI同時公布將會推出「1分5分插器」，用來玩《五人賽車》及《炸彈人》多人對戰就非常合適；而「連線手掣」就對於PC Engine Mini收錄大量的飛機射擊遊戲更是「必需品」（美版及歐版PC Engine Mini手掣內附連線功能，但日版則欠奉）。

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