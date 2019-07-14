PC Engine Mini實機展出試玩！2020年推出．50+1遊戲全公開

早前E3 2019正式公布的PC Engine Mini，最近終於有更多詳細消息公布，不單公布了多達50款收錄遊戲的消息外，還公布了推出日期等資料！最重要是，日本已有實機展出試玩，可以體驗實際的操作以及界面。

PC Engine Mini將會推出日版、美版及歐版，三款主機的外型的不同，日版會採用最原始的白色機身設計、美版則會用上香港人較少看過「長條型」的「TurboGrafx-16 mini」（當年只在美國市場推出）、歐版則會用上「PC Engine Core Grafx」機身設計。官方指新機將會在2020年3月19日推出，7月15日開始於網上預購。

+ 5 + 4 + 3

50 ＋ 1 遊戲收錄

收錄遊戲方面，估不到今次三個版本內藏的遊戲幾乎一樣，無論日、美、歐版機都會收錄合共50款遊戲，26款日版PC Engine遊戲加上24款歐美版PC Engine遊戲（TurboGrafx-16）。唯一遊戲不同便是日版收錄PC Engine CD-Rom遊戲《心跳回憶》，而美版及歐版則改為收錄《沙羅曼蛇》（可能顧及歐美玩家對這類文字追女遊戲不太有興趣而轉吧。

當中最令人喜出望外的竟然收錄了CD Rom遊戲外，就連「SuperGrafx」遊戲都有2款遊戲收錄在內（想當年SuperGrafx只推出7款遊戲便「壽終正寢」...），包括《大魔界村》以及《オルディネス／Aldynes》。只可惜7款遊戲，PC Engine（日版）與美版TurboGrafx-16相同（只是英文及日文的分別），如「Nectaris」、「Neutopia」、「Neutopia II」、「Ys I．II」、「Super Star Soldier」、「Dungeon Explorer」及「PC原人」。因此嚴格計算，機內只有43款不重覆的遊戲。

期待的遊戲

除了《大魔界村》以及《惡魔城ドラキュラX 血の輪廻》這兩款令玩家大為期待的遊戲外，《忍者龍劍傳》、《Dungeon Explorer》以及《五人賽車》等大作都收錄在內，實在令不少玩家驚喜。只可惜，想當年大人氣的CD Rom遊戲《Fighting Street》（亦即《Street Fighter》第1代）以及SuperGrafx的《魔動王》並沒有收錄在內，有點令人跌眼鏡。

收錄PC Engine 26款遊戲

+ 126 + 125 + 124

收錄TurboGrafx-16 24款遊戲

+ 116 + 115 + 114

．PC Engine遊戲收錄 THE 功夫 邪聖剣ネクロマンサー ファンタジーゾーン／Fantasy Zone あっぱれ！ゲートボール／門球 ネクタリス／Nectaris（與TurboGrafx-16相同） ダンジョンエクスプローラー／Dungeon Explorer（與TurboGrafx-16相同） ニュートピア／Neutopia（與TurboGrafx-16相同） PC原人（與TurboGrafx-16相同） イースⅠ・Ⅱ／Ys I．II（與TurboGrafx-16相同） スーパーダライアス／Super Darius スーパースターソルジャー／Super Star Soldier（與TurboGrafx-16相同） 大魔界村 オルディネス／Aldynes ニュートピアⅡ／Neutopia II（與TurboGrafx-16相同） グラディウス／Gradius スーパー桃太郎電鉄Ⅱ 忍者龍劍傳 スターパロジャー／Star Parodier SNATCHER グラディウスII -GOFERの野望-／Gradius II 超兄貴 惡魔城ドラキュラX 血の輪廻 ボンバーマン'94／炸彈人94 ボンバーマン ぱにっくボンバー／炸彈人Puzzle 銀河婦警伝説サファイア 【日版專有】ときめきメモリアル／心跳回憶 【歐／美版專有】沙羅曼蛇

．TurboGrafx-16遊戲收錄 ALIEN CRUSH VICTORY RUN BLAZING LAZERS NEUTOPIA（與PC Engine相同） DUNGEON EXPLORER（與PC Engine相同） R-TYPE Moto Roader／五人賽車 POWER GOLF Ys book I&II（與PC Engine相同） NINJA SPIRIT J.J. & JEFF SPACE HARRIER MILITARY MADNESS（與PC Engine相同） CHEW-MAN-FU PSYCHOSIS BONK'S REVENGE／PC原人（與PC Engine相同） PARASOL STARS CADASH NEW ADVENTURE ISLAND／大冒險島 AIR ZONK／PC電人 NEUTOPIA II（與PC Engine相同） SOLDIER BLADE（與PC Engine相同） LORDS OF THUNDER BOMBERMAN '93／炸彈人93

歐美版PC Engine Mini沒有收錄《心跳回憶》改為收錄《沙羅曼蛇》

實機試玩報告

雖然PC Engine Mini要等到來年2020年3月19日才正式推出，不過最近日本就已經展出實機讓機迷試玩。日本GameWatch報導指，手掌size的PC Engine Mini主機，其實比原本的PC Engine不少細很多，而且主界面更有點迷你超任的影子。論功能上亦都跟其他迷你主機一樣，可以即時save（4個save slot）和4：3 classic畫面輸出模式。

另外，日本配件廠HORI同時公布將會推出「1分5分插器」，用來玩《五人賽車》及《炸彈人》多人對戰就非常合適；而「連線手掣」就對於PC Engine Mini收錄大量的飛機射擊遊戲更是「必需品」（美版及歐版PC Engine Mini手掣內附連線功能，但日版則欠奉）。