《Streets of Rogue》於海外PS4／Xbox One／Switch平台正式推出

遊戲動漫
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tinyBuild宣布，由個人開發者「Matt Dabrowski」製作，目前已經在 Steam 上推出搶先體驗版的《Streets of Rogue》，自即日起正式在海外PS4／Xbox One／Nintendo Switch等平台正式推出上市。

《Streets of Rogue》為一款結合《GTA》、《Nuclear Throne》等高自由度與爽快戰鬥等遊戲表現，讓玩家們操縱角色來攻略小巷，打倒隱藏在這些巷弄小路裡的敵人的俯瞰型動作遊戲。在遊戲中，將會以一個市長獨佔財富，城鎮荒廢的地下社會街道做為舞台，玩家們將可以從包含未解鎖職業在內合計共 21 個能力特徵各自不同的職業中（搶先體驗版的推出時點）選擇一個職業，投身在這些街道巷弄之間，不斷攻略各關卡區塊來推進故事！

而且在每個關卡中，都還有藏著各式各樣的任務（例如殺害或解救指定人物，或是入手特定道具等等），當玩家們完成任務後，前往目的地地點即可順利過關解鎖下一個關卡。由於本作關卡都採用地圖隨機生成設計，加上角色一旦死亡就會永久消失必須重新開始鍛鍊，以及任務隨機生成等設計，都讓玩家們每次進行遊戲都有不同體驗與樂趣，也讓遊戲耐玩度更加提升，挑戰樂趣也變得更加豐富！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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